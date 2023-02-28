Талант «Реала» забил в дерби! Главные перформансы молодых игроков за неделю

На прошлой неделе было крутого футбола. Мы увидели яркую Лигу чемпионов, не менее захватывающие Лигу Европы и Лигу конференций, мадридское дерби, осечку «Барсы» и много-много чего ещё! Собрали в один материал все самые крутые выступления молодёжи, их было немало. Присматривайтесь вместе с нами!
Тьяго Альмада вытащил «Атланту» на последних минутах
На этих выходных стартовала МЛС. «Атланта» дома принимала «Сан-Хосе Эртквейкс» и победила благодаря Тьяго Альмаде. 21-летний аргентинец в добавленное время оформил дубль: сначала после розыгрыша штрафного классно пробил издали, а на последних секундах уже сам положил со штрафного.
Тьяго Альмада празднует гол
Фото: Kevin C. Cox/Getty Images
Альмада стал всего вторым игроком в истории МЛС, кто сумел забить сравнивающий счёт и победный голы в добавленное время! Успех.
Габриэль Вейга тащит «Сельту». Он уже привлёк внимание топ-клубов
«Сельта» дома разгромила «Вальядолид» (3:0). Во всех голах принял участие 20-летний Габриэль Вейга. Отдал эффектный ассист на Сеферовича, а потом и сам забил дважды. Команда из Виго увеличила отрыв от зоны вылета.
Вейга — самый яркий футболист в составе «Сельты». Подтверждение — номинация на игрока месяца в чемпионате Испании.
Это очень крутое достижение, потому что полузащитнику всего 20 лет. Им уже заинтересовались топ-клубы из АПЛ и Германии, а эксперты отмечают технику и великолепный навык оставаться незаметным для защитников.
19-летний Жоан Бакайоко достойно заменил Гакпо и Мадуэке
ПСВ не замечает потери Коди Гакпо и Нони Мадуэке, ведь их заменил другой талантливый вингер. Жоан Бакайоко — местный воспитанник, который пользуется предоставленным шансом. На выходных в матче с «Твенте» он оформил два ассиста и помог команде добыть победу.
Альваро Родригес оставил «Реал» в чемпионской гонке
18 февраля уругваец дебютировал за «Реал» в чемпионате и отметился ассистом. Спустя неделю Альваро вышел в важнейшем дерби с «Атлетико» и забил уже сам, благодаря чему чемпионы свели матч к ничьей и приблизились к оступившейся днём позже «Барселоне». Итог для Родригеса: 20 минут суммарно сыграно и оформлено 1+1.
Карло Анчелотти был очень доволен талантливым юношей и, по сообщениям испанского издания Relevo, теперь Родригес будет тренироваться и играть только в первой команде.
Редкое событие: «Барса» пропустила в Ла Лиге! Забил талант «Альмерии»
«Барселона» до воскресенья ни разу в своей истории не проигрывала «Альмерии». Однако все серии когда-нибудь заканчиваются. Эль Билал Туре убежал от Кристенсена и мощно вколотил мяч в ворота каталонцев. Этот гол так и остался единственным в матче.
Кефрен Тюрам провёл успешный матч с бывшей командой
«Ницца» разгромила «Монако» на выезде (0:3). 21-летний полузащитник огорчил свою бывшую команду — оформил гол+пас. Благодаря этой победе «Ницца» не проигрывает уже восемь матчей подряд.
Кефрен Тюрам
Фото: Lionel Urman/Panoramic/ТАСС
Юный воспитанник «АЗ» принёс клубу важнейшую победу
В Нидерландах продолжается борьба за чемпионство. «АЗ» мог потерять очки с идущим на последнем месте «Камбюром», но Ваутер Гус забил победный гол в этом матче. Для 18-летнего защитника этот гол стал первым в Эредивизии.
Травма не испортила Флориана Вирца! Немец протащил «Байер» в 1/8 ЛЕ
Хавбек недавно вернулся после длительной травмы, но его игра заставляет думать, что он стал только лучше. Гол и ассист в ответной встрече с «Монако» перевели встречу в овертайм, а потом и в серию пенальти, где «Байер» оказался лучше. Флориан к тому же сделал восемь ключевых передач — это лучший показатель в этом розыгрыше Лиги Европы.
Флориан Вирц
Фото: Chris Ricco/Getty Images
Барт Вербрюгген повторил историческое достижение
В Лиге конференций лучший перформанс — у вратаря «Андерлехта». Бельгийцы дотянули матч с «Лудогорцем» до серии пенальти, в которой голландец потащил три удара из трёх и вывел команду в следующий раунд. В еврокубках до перформанса Барта 35 лет никто не брал все удары в серии 11-метровых!
Йошко Гвардиол оставил «Лейпцигу» шанс на четвертьфинал ЛЧ
«Манчестер Сити» не смог увезти победу из Лейпцига. Гвардиол, в отличие от полуфинала ЧМ, выключил из игры звёзд соперника, а в конце встречи на угловом выпрыгнул выше остальных и сравнял счёт. «Лейпциг» поедет в Манчестер не в статусе проигрывающего благодаря Йошко.
Йошко Гвардиол
Фото: Lars Baron/Getty Images
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