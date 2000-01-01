Не только Месси. Кому Лео уступал звание лучшего игрока года

Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Когда Лионель Месси не становился лучшим по версии ФИФА <br/>
Когда Лионель Месси не становился лучшим по версии ФИФА
AMP-версия
За последние 15 лет Месси семь раз брал приз лучшему игроку года по версии ФИФА. Кому и когда удавалось опередить Лионеля?
За последние 15 лет Месси семь раз брал приз лучшему игроку года по версии ФИФА. Кому и когда удавалось опередить Лионеля?
2007 год — Кака («Милан»/Бразилия)
2007 год — Кака («Милан»/Бразилия)
«Милан» выиграл ЛЧ, и бразилец победил с большим отрывом, набрав 1047 баллов. Месси стал вторым в голосовании (504 балла).
2008 год — Криштиану Роналду («МЮ»/Португалия)
2008 год — Криштиану Роналду («МЮ»/Португалия)
Вновь приз достался победителю ЛЧ. Месси снова стал вторым, но отставание сократилось: 678 баллов против 935 у победителя.
2013 год — Криштиану Роналду («Реал»/Португалия)
2013 год — Криштиану Роналду («Реал»/Португалия)
С 2010 по 2015 год игрокам вручали объединённый «Золотой мяч» от France Football и ФИФА. В 2013-м Месси (24,72% голосов) уступил извечному конкуренту (37,66%).
2014 год — Криштиану Роналду («Реал»/Португалия)
2014 год — Криштиану Роналду («Реал»/Португалия)
Отрыв Роналду, который принёс «Реалу» долгожданную Десиму (так называют 10 побед в ЛЧ), увеличился: 37,66% против 15,76% у Месси.
2016 год — Криштиану Роналду («Реал»/Португалия)
2016 год — Криштиану Роналду («Реал»/Португалия)
А здесь на выбор в пользу португальца повлияла победа сборной на Евро-2016. Роналду получил 34,54% голосов, Месси — 26,42%.
2017 год — Криштиану Роналду («Реал»/Португалия)
2017 год — Криштиану Роналду («Реал»/Португалия)
Ещё более уверенная победа Криштиану после очередного титула в ЛЧ. Португалец получил в опросе 43,16% голосов, Месси — 19,25%.
2018 год — Лука Модрич («Реал»/Хорватия)
2018 год — Лука Модрич («Реал»/Хорватия)
Впервые за многие годы Месси не попал в тройку лучших. Лео стал пятым, набрав 9,81% голосов. А победил Модрич, чья Хорватия дошла до финала ЧМ-2018.
2020 год — Роберт Левандовски («Бавария»/Польша)
2020 год — Роберт Левандовски («Бавария»/Польша)
В ковидный сезон ФИФА, в отличие от France Football, отметила победу «Баварии» в ЛЧ, чего не было бы без Левандовского. А Месси стал третьим, уступив ещё и Роналду.
2021 год — Роберт Левандовски («Бавария»/Польша)
2021 год — Роберт Левандовски («Бавария»/Польша)
Год спустя поляк вновь стал лучшим. Правда, его преимущество оказалось совсем незначительным: 48 баллов против 44 у Месси, ставшего вторым.
Не только Месси. Кому Лео уступал звание лучшего игрока года
Читайте также
Бутсы в стиле героев Marvel
Бутсы в стиле героев Marvel
Самые холодные матчи в российском футболе
Самые холодные матчи в российском футболе
Уорд-Праус уступает по штрафным только Месси
Уорд-Праус уступает по штрафным только Месси
Клуб Серии А убрал одного тренера дважды за месяц!
Клуб Серии А убрал одного тренера дважды за месяц!
Лучшие матчи и голы Юрия Жиркова
Лучшие матчи и голы Юрия Жиркова
Лучшие бомбардиры топ-5 лиг из бывшего СССР
Лучшие бомбардиры топ-5 лиг из бывшего СССР
Как живёт семья Иванович и Швайнштайгера
Как живёт семья Иванович и Швайнштайгера
Игрок Бундеслиги стал донором и пропустил матч
Игрок Бундеслиги стал донором и пропустил матч
Форвард «Венеции» отпраздновал победу пивом
Форвард «Венеции» отпраздновал победу пивом
Все межсезонные трофеи «Спартака»
Все межсезонные трофеи «Спартака»
Варианты будущего Лионеля Месси
Варианты будущего Лионеля Месси
Тренеры «Спартака», возглавлявшие сборные команды
Тренеры «Спартака», возглавлявшие сборные команды
Звёзды мирового футбола в образе детей
Звёзды мирового футбола в образе детей
Лучшие тренеры мира в образе гангстеров
Лучшие тренеры мира в образе гангстеров
65 лет назад произошла Мюнхенская трагедия
65 лет назад произошла Мюнхенская трагедия
Как менялся Криштиану Роналду последние 20 лет
Как менялся Криштиану Роналду последние 20 лет
© championat.com 2000–2023