Когда Лионель Месси не становился лучшим по версии ФИФА
За последние 15 лет Месси семь раз брал приз лучшему игроку года по версии ФИФА. Кому и когда удавалось опередить Лионеля?
2007 год — Кака («Милан»/Бразилия)
«Милан» выиграл ЛЧ, и бразилец победил с большим отрывом, набрав 1047 баллов. Месси стал вторым в голосовании (504 балла).
2008 год — Криштиану Роналду («МЮ»/Португалия)
Вновь приз достался победителю ЛЧ. Месси снова стал вторым, но отставание сократилось: 678 баллов против 935 у победителя.
2013 год — Криштиану Роналду («Реал»/Португалия)
С 2010 по 2015 год игрокам вручали объединённый «Золотой мяч» от France Football и ФИФА. В 2013-м Месси (24,72% голосов) уступил извечному конкуренту (37,66%).
2014 год — Криштиану Роналду («Реал»/Португалия)
Отрыв Роналду, который принёс «Реалу» долгожданную Десиму (так называют 10 побед в ЛЧ), увеличился: 37,66% против 15,76% у Месси.
2016 год — Криштиану Роналду («Реал»/Португалия)
А здесь на выбор в пользу португальца повлияла победа сборной на Евро-2016. Роналду получил 34,54% голосов, Месси — 26,42%.
2017 год — Криштиану Роналду («Реал»/Португалия)
Ещё более уверенная победа Криштиану после очередного титула в ЛЧ. Португалец получил в опросе 43,16% голосов, Месси — 19,25%.
2018 год — Лука Модрич («Реал»/Хорватия)
Впервые за многие годы Месси не попал в тройку лучших. Лео стал пятым, набрав 9,81% голосов. А победил Модрич, чья Хорватия дошла до финала ЧМ-2018.
2020 год — Роберт Левандовски («Бавария»/Польша)
В ковидный сезон ФИФА, в отличие от France Football, отметила победу «Баварии» в ЛЧ, чего не было бы без Левандовского. А Месси стал третьим, уступив ещё и Роналду.
2021 год — Роберт Левандовски («Бавария»/Польша)
Год спустя поляк вновь стал лучшим. Правда, его преимущество оказалось совсем незначительным: 48 баллов против 44 у Месси, ставшего вторым.
Не только Месси. Кому Лео уступал звание лучшего игрока года
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