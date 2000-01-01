Не только Месси. Кому Лео уступал звание лучшего игрока года

2020 год — Роберт Левандовски («Бавария»/Польша)

В ковидный сезон ФИФА, в отличие от France Football, отметила победу «Баварии» в ЛЧ, чего не было бы без Левандовского. А Месси стал третьим, уступив ещё и Роналду.