Самая большая сделка в истории футбола под угрозой. Владельцы «МЮ» хотят слишком многого

Глэйзеры требуют галактическую сумму. Но, кажется, уже приходят к пониманию, что лучше не расставаться с клубом.

В Англии вовсю развивается тренд продажи топ-клубов. И если «Челси» перешёл от Романа Абрамовича к Тодду Боули вынужденно, то американские владельцы «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуля» задумались о такой опции добровольно. Правда, в «Ливерпуле» от этой идеи уже отказались, причём публично. Так что основные новости теперь касаются «МЮ».

Владельцы «Юнайтед» неверно оценивают рынок? Кажется, запрашиваемая сумма сильно завышена

Новыми подробностями поделилась журналистка Sky Sports Мелисса Редди. По её словам, владельцы «МЮ» Джоэл и Аврам Глэйзеры, как и боссы «Ливерпуля», увидели уровень первоначального интереса и решили, что лучшие предложения ещё впереди, ведь в их руках топ-клуб. Но ничего подобного не последовало. «Некоторые внутренние процессы дают понять, что, возможно, мы слишком сильно обрадовались новостям о продаже «МЮ», — констатировала Редди.

Братья Глэйзеры Фото: Michael Regan/Getty Images

«Глэйзеры ожидали более выгодного предложения. Мы знаем, что на клуб пока есть два претендента, и ни один из них не приблизился к сумме в £ 6 млрд (более € 6,83 млрд), которую хотят нынешние владельцы. Глэйзеры видят в «МЮ» коммерческий потенциал, учитывают развивающиеся рынки и считают, что в их руках колоссальный спортивный актив. При таких раскладах долги и инфраструктура не имеют значения.

На данный момент кажется, что Глэйзеры совершенно не горят желанием расставаться с клубом, особенно если не получат требуемую сумму. Думаю, они неверно оценивают рынок. С владельцами «Ливерпуля» — FSG (Fenway Sports Group. — Прим. «Чемпионата») — было так же. Они сделали выводы на основе истории с «Челси», но в том случае были абсолютно иные обстоятельства — из-за санкций клуб нуждался в оперативной продаже».

По словам Редди, ситуация с продажей «МЮ» не продвинулась. На клуб по-прежнему претендуют эмир Тамим ибн Хамад Аль Тани из Катара и британский миллиардер Джим Рэтклифф. Пока Глэйзеры не получили предложения выше £ 4,5 млрд, а хотят на полтора миллиарда больше.

Но насколько объективны запросы Глэйзеров? Издание Financial Times выкатило исследование, в котором оценило стоимость «Манчестер Юнайтед» всего в $ 1,6 млрд. Сумма основывалась на сравнении денежных потоков других клубов и выглядит как другая крайность, но всё равно заслуживает внимания.

Кстати, на покупку «МЮ» в 2005 году Глэйзеры потратили $ 800 млн. Правда, нужно учитывать инфляцию и долги — тогда речь шла о сотнях миллионов, а сейчас задолженности в разы больше. Теперь американцы хотят рекордную сумму за «Юнайтед» — самой дорогой пока остаётся прошлогодняя продажа клуба НФЛ «Денвер Бронкос» за £ 3,75 млрд. Но в данный момент всё указывает на то, что сделка под серьёзной угрозой.

Странный финал Кубка лиги — показательный момент в контексте возможной продажи «МЮ»

На прошлой неделе «Юнайтед» выиграл первый трофей за пять с половиной лет, победив в финале Кубка лиги «Ньюкасл». На «Уэмбли» по такому случаю прикатил Аврам Глэйзер. Фанаты «МЮ» от его присутствия были не в восторге и на протяжении матча скандировали: «Мы хотим, чтобы Глэйзеры ушли». А после игры особо внимательные изучили церемонию награждения и пришли к выводу, что капитан команды Гарри Магуайр намеренно не пожал руку Глэйзеру.

А вот главный тренер «МЮ» Эрик тен Хаг, которому на завоевание первого трофея в клубе понадобилось меньше года, на пресс-конференции высказался о Глэйзере гораздо теплее: «Он как владелец был счастлив за клуб и хотел стать частью события. Глэйзер зашёл в раздевалку, и было здорово увидеть его там. Это показало, какие у него намерения».

После этого тен Хага закономерно спросили, о каких намерениях он говорит. Тренер попытался изящно съехать: «Не знаю, я же не вовлечён в этот процесс. Но поведение Глэйзера показывает, как он вовлечён. Его пожелания — не моё дело. Я должен руководить командой. Вопросами будущего клуба занимаются другие люди».

Слова тен Хага и сам факт присутствия Аврама Глэйзера на финале отлично вяжутся с информацией Редди. Похоже, американцы уже не так сильно горят желанием расставаться с «Юнайтед», даже несмотря на совершенно иной настрой болельщиков. Но история с продажей ещё явно не закончена — по крайней мере, до тех пор, пока об этом не будет объявлено официально.