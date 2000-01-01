Каким футболистом был Жюст Фонтен
Спортсмен, забивший больше всех на одном чемпионате мира. Догнать его смог Лионель Месси — аргентинцу потребовалось аж пять заходов!
1 марта — печальный день для всех поклонников футбола. Из жизни ушёл Жюст Фонтен — великий французский нападающий, который запомнился всем как рекордсмен чемпионата мира.
В 1958 году ему не было равных: Фонтен забил на турнире 13 голов, причём в матче за третье место игрок оформил покер в ворота сборной ФРГ. Выдающийся перформанс!
В списке лучших бомбардиров чемпионатов мира за всю историю Жюст до сих пор занимает четвёртую строчку. Больше него забивали в разные годы лишь Герд Мюллер (14), Роналдо (15) и Мирослав Клозе (16).
Догнал француза и Лионель Месси, выигравший турнир в Катаре. На счету аргентинца тоже 13 голов, но, чтобы забить их, ему потребовалось пять заходов! С 2006 по 2022 год он регулярно ездил на ЧМ.
История Фонтена несколько иная. Жюст четыре раза выиграл чемпионат Франции и два раза взял Кубок страны. Затем карьера 28-летнего футболиста внезапно оборвалась.
В 1962 году форвард был вынужден повесить бутсы на гвоздь из-за череды неприятных травм. В период с 1960 по 1961 год Фонтен получил два перелома левой ноги — продолжать не было смысла.
После окончания игровой карьеры Жюст переквалифицировался в тренера. Он работал с «ПСЖ» и «Тулузой», а также со сборными Марокко и Франции (с последней провёл два матча).
В 2013 году футболист стал офицером ордена Почётного легиона. Он вёл собственный бизнес, писал о футболе для Lotofoot Magazine и наслаждался жизнью, пока возраст не взял своё.
Легенда Франции и рекордсмен ЧМ. Из жизни ушёл Жюст Фонтен
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