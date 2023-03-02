«Спартаку» нужен новый пенальтист? У Промеса слабая статистика после возвращения в Россию

Квинси Промес трижды исполнял пенальти во втором матче 1/4 финала Пути РПЛ в Фонбет Кубке России с «Локомотивом» (4:2). Голландский вингер самостоятельно заработал 11-метровый на 90+2-й минуте: за Промесом не успел защитник «Локо» Игорь Смольников, сфоливший в своей штрафной. Однако Квинси не сумел переиграть Илью Лантратова, отразившего удар в правый нижний угол.

Через три минуты мяч после прострела Данила Пруцева нашёл в штрафной руку защитника Хермана Конти. Судья Сергей Иванов снова указал на точку, а Квинси не забил и во второй раз: он попытался переиграть голкипера «Локо» пижонским ударом в стиле Паненки, но Лантратов разгадал замысел, казалось, особо не двинувшись с места. Однако рефери зафиксировал у голкипера преждевременный выход с линии ворот, а Промес получил третий шанс забить с 11 метров. И на этот раз он всё же был точен, пробив сильно в нижний левый угол.

Болельщики стали свидетелями редкой ситуации, когда футболист не только трижды за матч пробил пенальти, но и получил возможность перебить его. А как вообще исполнял голландец 11-метровые удары за «Спартак» после возвращения в Россию?

В весенней части сезона-2020/2021 Промес ни разу не подошёл к точке. Штатный пенальтист команды – форвард Александр Соболев – реализовал все пять попыток в РПЛ. В том сезоне «Спартак» в чемпионате забил 100% 11-метровых: ещё два гола на счету Александра Кокорина, по одному – у Джордана Ларссона и Зелимхана Бакаева. Команда Доменико Тедеско в итоге добралась до серебра РПЛ, а Квинси постепенно интегрировался в стартовый состав. В сезоне-2021/2022 основным исполнителем пенальти в первой части сезона остался Соболев. В РПЛ Александр снова не промахивался (четыре из четырёх), а в Лиге Европы сумел переиграть голкипера «Наполи» Алекса Мерета в домашней встрече (2:1).

После зимнего перерыва Промес получил право подойти к 11-метровой отметке. Причём Квинси исполнил сразу два пенальти за шесть дней: 13 марта 2022 года он забил «Краснодару» в матче 21-го тура РПЛ, что не спасло команду от поражения – 1:2. А 19 марта во встрече с «Пари НН» (1:1) с хавбеком случилась удивительная история: он забил пенальти, но судья Сергей Иванов пошёл смотреть VAR и обнаружил, что голландец во время исполнения удара нарушил правила, попав мячом во вторую ногу. Гол Промеса отменили.

В сезоне-2022/2023 Промеса назначили основным исполнителем пенальти в «Спартаке». Лишь один раз к точке подходил другой футболист: Соболев в матче 1-го тура группового этапа Кубка России с «Крыльями Советов» (1:0) не сумел переиграть Богдана Овсянникова. Отметим, что Квинси не вышел на поле в той встрече. Однако он также начал сезон с промаха: не реализовал попытку в матче 3-го тура РПЛ с «Оренбургом», но добил мяч после сейва Евгения Гошева. Затем лидер красно-белых уверенно забил с точки в ворота «Пари НН» (2:1), к слову, ударив в стиле Паненки. Также голландец отличался в ноябрьском матче чемпионата с «Локомотивом» (2:1), открыв счёт на 21-й минуте.

Подведём итог: после возвращения в «Спартак», Промес забил четыре гола с пенальти, не реализовав при этом три попытки (четыре из семи – чуть более 57%). Для сравнения, Соболев за этот же отрезок забил восемь 11-метровых из девяти (около 89%). Достаточно слабая статистика Квинси, даже с учётом того, что он, например, пропустил сборы перед возобновлением текущего сезона, что могло сказаться на исполнении 11-метровых во встрече с «Локо». На это же указал и главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль.

Гильермо Абаскаль главный тренер «Спартака» «Квинси наш основной пенальтист. Хорошо умеют это делать Соболев, дисквалифицированный на Кубок, а также, например, Хлусевич. Но вообще я бы дал пробить третий пенальти Джикии, чтобы он почувствовал радость гола, ведь у него до этого были шансы. Что касается Промеса, то он не тренировался с командой на сборах; возможно, это нехватка практики. Хорошо, что в итоге он добился своего и отличился в официальной игре».

Возможно, Промесу временно стоит передать право на исполнение пенальти. Например, в РПЛ их мог бы пробивать Соболев, а в Кубке дисквалифицированного Александра может подменить другой игрок атаки, а также Джикия или Хлусевич. Или эта неудача с 11-метровыми – всего лишь череда случайностей, и голландец должен остаться основным пенальтистом «Спартака»?