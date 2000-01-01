Золотые айфоны для сборной Аргентины от Лионеля Месси
Сколько они стоили?
В декабре 2022 года Лионель Месси наконец реализовал свою мечту. Сборная Аргентины, в которой он является капитаном, завоевала Кубок мира.
Понятное дело, что в одиночку, без помощи партнёров, Месси ничего не достиг бы. И Лео решил по-королевски отблагодарить товарищей и персонал команды.
Капитан Аргентины попросил дизайнерскую компанию подготовить 35 экземпляров iPhone 14, покрытых 24-каратным золотом. На телефонах выгравированы имена игроков, номера и эмблема сборной.
Общая сумма заказа составила £ 175 тыс. Это примерно 15,8 млн рублей.
«Лео хотел сделать особый подарок для игроков и персонала, но не обычные часы. Я предложил золотые айфоны. Ему понравилось», — приводит слова гендиректора компании The Sun.
Впрочем, Месси явно не обеднеет, даже несмотря на такие траты. По оценкам Forbes, за 2022 год Лео заработал целых $ 120 млн.
Месси заказал 35 золотых айфонов для сборной Аргентины. Сколько он на это потратит?
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