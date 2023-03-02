Волшебный рекорд в Кубке Англии. Никто из «подвала» не выбивал столько сильных соперников

1/8 финала Кубка Англии. Скромный «Гримсби» из четвёртой лиги выигрывает на выезде у «Саутгемптона» из АПЛ. Победители падают на газон без сил, бьют по земле руками, а потом отправляются к гостевому сектору праздновать сенсационную победу.

Удивительно, но именно гостевых фанатов было лучше слышно весь матч – фанатский сектор «Гримсби» заполнился, в отличие от домашнего. И это при том, что матч проходил в среду в вечером в 386 километрах от родного города. Сообщалось, что приехали более 4200 поклонников «Гримсби».

Фанаты «Гримсби» Фото: Alex Davidson/Getty Images

Фанаты привезли с собой множество надувных рыб (символ клуба), которыми размахивали во время игры. Сразу после победы гостевые болельщики передали несколько рыб футболистам, чтобы они тоже танцевали с символом клуба в руках.

Одному из игроков даже надели на голову маску рыбы (весьма уродливую, надо заметить). После этого футболисты вплотную подошли к трибунам, чтобы обниматься с болельщиками и раздавать им автографы. Для многих игроков «Гримсби», это, вероятно, лучший день за всю карьеру.

Болельщики «Гримсби» с игроками Фото: Alex Davidson/Getty Images

Согласно Transfermarkt, стоимость состава «Гримсби» – € 1,43 млн. Любой игрок «Саутгемптона» стоит дороже, а общая стоимость – € 387,5 млн. Считается, что Кубок Англии проводят как раз ради вот таких сказочных историй.

Хотя понятно, кому эта победа была нужнее. «Саутгемптон» сейчас больше думает о сохранении места в АПЛ. Команда идёт последней в таблице, хотя от спасительного 17-го места отстаёт лишь на четыре очка. Видимо, поэтому у «Саутгемптона» был не самый оптимальный состав. Например, в основе не вышел капитан команды – Уорд-Праус. Полузащитник лишь во втором тайме появился на замену, когда его команда уступала – 0:2.

Права на видео принадлежат The Football Association. Видео доступно на странице The Emirates FA Cup в YouTube.

Правда, нужно учитывать, что в матче «Саутгемптон» – «Гримсби» многое сложилось в пользу гостей. В ворота хозяев поставили два пенальти. Причём второй за небольшую отмашку в спину соперника. А один из голов «Саутгемптона» отменил VAR из-за маленького офсайда.

После матча в Саутгемптоне тренер «Гримсби» Пол Хёрст был откровенен: «Мы знали, что нам понадобится немного удачи. А ведь у кого-то были ожидания, что мы победим. Я думал, эти люди сошли с ума, но они оказались правы. По ходу матча становилось всё больше веры в нашу победу. «Гримсби» в четвертьфинале Кубка Англии – это то, что я никогда не ожидал услышать. До сих пор тяжело осознать».

«Гримсби» умудрился поставить рекорд в Кубке Англии. Команда прошла за один сезон сразу пять соперников, которые выступают в более высоких дивизионах. Такого ещё не удавалось ни одному клубу в истории турнира. «Гримсби» прошли «Плимут» (Лига 1), «Кембридж» (Лига 1), «Бёртон» (Лига 1), «Лутон» (Чемпионшип) и теперь «Саутгемптон» (АПЛ).

Скромный «Гримсби» установил рекорд Фото: Alex Davidson/Getty Images

Сразу после окончания матча прошла жеребьёвка 1/4 финала. В какой-то степени «Гримсби» повезло – выпало играть не с «Манчестер Юнайтед» или «Манчестер Сити», а с «Брайтоном», который, впрочем, является одним из открытий сезона АПЛ. Пожалуй, даже главным открытием, если не брать «Арсенал». Матчи 1/4 финала Кубка Англии пройдут 18 и 19 марта.

Кстати, получается, «чайки» сыграют против «рыб» – в этом что-то есть.