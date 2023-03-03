«Спартак» потряс Европу 25 лет назад. Но лишь один из победителей «Аякса» уехал в топ-клуб

3 марта 1998 года «Спартак» одержал одну из самых крутых побед в своей истории. На «Амстердам Арене» красно-белые раскатали «Аякс» с несколькими обладателями Кубка чемпионов в составе. Чаще всего этот матч вспоминают как бенефис Александра Ширко. Хотя наиболее эстетский гол вечера забил Валерий Кечинов — показал ван дер Сару, что будет простреливать, а сам дал в ближний угол. Эдвин и купился!

Трудно поверить, но легендарная победа добывалась вообще без легионеров. Уроженца советского Павлограда Мирослава Ромащенко, впоследствии принявшего белорусское гражданство, язык не повернётся назвать иностранцем. А знаете, что ещё объединяет эту блистательную плеяду, кроме одного менталитета и национальности? Практически никто из них не сделал успешной карьеры на Западе. Главные герои Амстердама даже шанса такого не получили!

Применительно к «Спартаку»-1998 это выглядит жутким недоразумением и несправедливостью. Но факт остаётся фактом: из 13 человек, выходивших на амстердамский газон, удачно «продался» в Европу лишь один. При том что в «преклонном» по спортивным меркам возрасте находился только Горлукович по прозвищу Дед. Остальные — в самом соку. Только посмотрите на этот состав:

Из этих 13 пятеро вообще не поиграли за границей (в списке выделены жирным). Горлукович ещё в в конце 1980-х познакомился с Бундеслигой в дортмундской «Боруссии», а Писарев в первой половине 1990-х прокатился по маршруту Швейцария — Испания — Германия. Остальным в этом плане повезло гораздо меньше. Хлестов на сходе большой карьеры (так-то он до сих пор носится за ветеранов) устроился на два года в Турцию. Ананко в 2002-м сгонял на сезон во Францию, в маленький клуб «Аяччо». Филимонов в начале века на полгода отлучился в Киев — развеяться от окружавшего его негатива после гола имени Шевченко. Кипрскую и узбекистанскую гастроли Александра серьёзным легионерским опытом не назовёшь — в силу класса команд и возраста вратаря (далеко за 30).

Сергей Горлукович и Александр Филимонов Фото: Tony Marshall/Getty Images

Как же так вышло, что великие спартаковцы Титов и Тихонов не попали не то что в топ-5 — даже в топ-10 европейских лиг? Почему всю карьеру после развала Союза просидел в России гениальный Цымбаларь? А мегаталантливый Кечинов? А герой Амстердама Ширко? Каждый случай индивидуален, но в комплексе они дают целостную общую картину. Сейчас увидите.

«Спартак» не продал Цымбаларя «Арсеналу», а через год разорвал с ним контракт

Илья Цымбаларь казался первым кандидатом на продажу. У него были проблемы с режимом, но играл — восхитительно! И в Европе его знали — по ЧМ-1994, Евро-1996, Лиге чемпионов, Кубку УЕФА. Каждое трансферное окно спартаковского технаря кто-нибудь, да пытался купить. Не продали никому.

По словам близкого друга (в одесскую ДЮСШ вместе ходили) и многолетнего партнёра Ильи Юрия Никифорова, итальянская «Перуджа» ещё в 1996-м готова была забрать их парой — прямо с чемпионата Европы. «Лацио» в тот же день (!) сделал своё предложение Цымбаларю. Но до Италии земляки-приятели не доехали — ни вместе, ни по отдельности.

Ближе всего к европейскому топ-клубу Цымбаларь был в 1998-м. Однако история с «Арсеналом» вышла мутной и недосказанной. «Я в шоке был, когда узнал, для чего Илью в Лондон позвали, — рассказывал мне Никифоров. — Его уверили, что на подписание контракта, а оказалось – на просмотр. Капитану «Спартака», лучшему футболисту России, лидеру сборной сказали: «Надевай бутсы, иди тренироваться», представляете? А он не то что бутс – даже формы с собой не брал. Пришлось одалживать у кого-то из местных. Короче, и этот вариант сорвался».

Сам Цымбаларь утверждал, что впечатление на Арсена Венгера он произвёл благоприятное. Стороны банально не договорились по финансам. По свидетельствам очевидцев и участников, с вице-президентом клуба Григорием Есауленко, сопровождавшим Илью в Лондоне, было очень непросто сторговаться.

Осенью 1998-го Илья забил свой самый знаменитый гол — «Реалу» со штрафного — а через год его убрали из «Спартака». За ненадобностью.

Герой Кубка УЕФА Ширко о предложениях из Англии и Германии узнал только спустя время

Кубок УЕФА сезона-1998/1999 — звёздный час нападающего Александра Ширко. Шесть голов в турнире, половина из них — «Аяксу» (два — в Амстердаме, один — в Москве). Больше него — всего на один — в том розыгрыше настрелял лишь будущий чемпион мира Стефан Гиварш. Идеальный момент для выгодного трансфера. Но в «Спартаке» рассудили иначе.

«Предложения-то были, однако в то время мало кто уезжал, — рассказывал Александр. — Команды не назову, но были варианты в Германии, Англии. Вот только в АПЛ своя система — нужно было в сборной играть. В то время не были распространены агенты, переговоры. Основным средством связи между клубами служил факс. Мне потом в клубе рассказали о предложениях, которые поступали. Команда сохранялась для того, чтобы добиться чего-то в Европе. Обиды? А чего обижаться? Так жизнь сложилась. Бессмысленно рассуждать, что могло бы быть».

Ширко доиграл в «Спартаке» до середины 2001 года и вместо Европы перешёл в соседнее «Торпедо». Дальше — Ярославль, Грозный, Томск и финиш в ФК МВД.

«Спартак» оценил Титова в $ 20 млн. «Бавария» вышла из переговоров

Пожалуй, самый «жирный» вариант в Европе среди всех в той плеяде имел Егор Титов. Но он и для «Спартака» был фигурой особенной. Самый талантливый воспитанник, любимый ученик Олега Романцева и кумир трибун, умница на поле, способный и создать, и завершить. Такой мастер заслуживал козырного предложения. И оно последовало — в 2000 году от «Баварии». Но и тут до трансфера не дошло.

Писали, что всё тот же Есауленко затребовал за самый ценный актив клуба $ 20 млн. Для того времени — колоссальные деньги. Чтобы вы понимали, феномена Роналдо, с которым «Спартак» столкнулся после «Аякса», «Интер» купил у «Барселоны» за $ 27 млн (летом 1997-го — мировой трансферный рекорд). Если это правда, неудивительно, что «Бавария» свернула переговоры.

Серый кардинал «Спартака» Григорий Есауленко — слева от Олега Романцева Фото: из личного архива Олега Романцева

При случае я спросил у Егора, так ли обстояло дело в действительности? Он ответил:

«Честно — не знаю. Этот вопрос лучше Есауленко задать. Мы уже общались на предмет трансфера с Бранкини, агентом Роналдо, Аленичева, Шалимова. Он меня спрашивал через Диму: «Тебя такая зарплата устроит?» Говорю: «Конечно, устроит!» Он сразу по цепочке передавал информацию дальше. Мы в этих параллельных переговорах продвинулись очень далеко. Проблема в том, что «Спартак» в диалоге с «Баварией» постоянно поднимал ставки. В какой-то момент немцы посчитали запросы «Спартака» чрезмерными и просто переключились на другого футболиста. Я всё-таки воспринимал ситуацию как некую игру: тебя кто-то хочет, что-то предлагают — прикольно. А с другой стороны, ты — в лучшей команде России, каждый год в Лиге чемпионов. Футбол в удовольствие, болельщик ходит — что ещё надо? Получилось бы поиграть в «Баварии» — было бы здорово. А нет — значит, так и должно было быть».

21-летний Егор Титов против «Аякса» Фото: Tony Marshall/Getty Images

Титов так и провёл бы всю карьеру в одной команде, если бы не памятный конфликт с Черчесовым. Транзитом через дублирующий состав «Спартака» Егор попал в «Химки», а весь его легионерский опыт ограничился сезоном в Казахстане. За компанию с Тихоновым.

Вместо «Байера» Кечинов оказался в немецкой больнице

Обиднее всего не получилось у Валерия Кечинова. Одного из самых виртуозных технарей российского футбола посреди евросезона-1997/1998 готов был купить «Байер». И той же весной он приехал в Германию. Но не играть, а оперироваться.

«У меня была возможность после нашей удачной игры в Кубке УЕФА в 1998 году уехать в «Байер» из Леверкузена, — рассказывал Валерий в интервью «Чемпионату». — Мы общались на эту тему с Олегом Ивановичем. Романцев меня убедил, что пока не стоит дёргаться. Команда поверила в себя и всерьёз настроилась на выигрыш турнира. Мы были уверены, что «Спартаку» по силам взять Кубок УЕФА. Игра была настолько отлажена, что уже никого не боялись. Там у многих были предложения — у Аленичева, Титова. Однако все решили остаться. После «Интера» я всё-таки очутился в Леверкузене, но на операционном столе. На этом тема и заглохла. Очень обидно было! Ко мне в палату после операции приходил Даум, тренер «Байера». Говорил: мы уже хотели тебя покупать, а ты теперь тут вот лежишь…»

После долгой реабилитации Кечинов провёл всего один полноценный сезон в «Спартаке» и дальше, по сути, доигрывал: Раменское, Ярославль. К 30 годам травмы вконец достали Валерия, и он завершил карьеру.

Тихоновым интересовался «Аякс». В «Спартаке» ответили: «Больше сюда не звоните»

Само собой разумеется, хватало предложений «оттуда» у народного любимца Андрея Тихонова. Но и ему испытать себя на принципиально ином уровне не удалось.

«Когда в 90-х ушли Карпин и остальные, в команде было много молодёжи, — вспоминал восьмикратный чемпион России в гостях у «Чемпионата». — Поэтому года с 1996-го практически никого не продавали. Егора Титова могли, «Бавария» предлагала за него $ 15 млн. Клуб захотел чуть больше. Мне тоже звонили напрямую. Говорили, что в Голландии мной интересуются. Это было после матча с «Виллем II». Кто? «Аякс». Звонил посредник, которому дали авторизацию на переговоры. Я сказал ему, чтобы позвонил в «Спартак». Он набрал. А там ему ответили: «Больше сюда не звоните». Знаю, что по мне и из Германии обращались. Но нам, игрокам, ничего не говорили. Потому что первый уйдёт, второй, третий – началась бы чехарда».

Мы поинтересовались у Андрея Валерьевича, как же при такой несговорчивости клуба Дмитрию Аленичеву удалось летом 1998-го вырваться в Италию. Версия Тихонова: «Он просто пришёл с готовым контрактом от «Ромы». А с Тихоновым в «Спартаке» обошлись плюс-минус так же, как с Цымбаларём.

Из победителей «Аякса» только Аленичев сделал успешную карьеру в Европе

Дмитрий Аленичев — это то самое исключение, которое подтверждает правило. Из спартаковцев, рождённых в 1970-е, он сделал самую выдающуюся карьеру за рубежом. С точки зрения титулованности ему вообще нет равных среди соотечественников: Кубок УЕФА и Лигу чемпионов из россиян брал только он. Дмитрий Анатольевич рассказал мне, как же ему удалось «уломать» Романцева:

«Не скрываю: в Италию уехал на контракт в пять раз больше, чем был в «Спартаке». Но я посчитал, что в России у меня уже нет мотивации. Три раза выиграл чемпионат, дважды — Кубок, признавался лучшим футболистом. Да, я мог бы ещё два-три раза выиграть чемпионат и Кубок, однако мне это уже было неинтересно. В 25 с половиной лет понял: если останусь в России — остановлюсь в росте. В 1998-м Олег Иванович Романцев публично заявил: в этом году никто из «Спартака» не уедет. Но когда поступило предложение от «Ромы», я нашёл в себе силы пойти к Иванычу и по-мужски попросил: «Отпустите, здесь я могу начать деградировать». Романцев отнёсся с пониманием: «Конечно, Дима. Это твой путь». И я уехал. В «Роме» были собраны чемпионы мира, Европы, игроки сборной Италии — как можно было не попробовать себя в такой команде? Это было бы просто неправильно. Я бы туда пешком пошёл!»

Дмитрий Аленичев в «Роме» Фото: Matthew Ashton/Getty Images

Важное дополнение: «Рома» заплатила за Аленичева 12 млрд лир (в пересчёте на евро — более 6 млн). Так дорого в прошлом веке «Спартак» никого не продавал. Это многое, если не всё, объясняет. Перед таким предложением трудно было устоять — «Лукойла» с его ресурсами у «Спартака» ещё не было.