Игрока «Локо» обвинили в домашнем насилии! Его досрочно вернут из аренды в Россию?

Бразильский вингер «Локомотива» Педриньо, арендованный «Сан-Паулу», попал в скверную ситуацию на родине: по сообщениям Globo, бывшая девушка футболиста написала заявление в полицию о случае домашнего насилия со стороны игрока. В полиции Сан-Паулу сообщили, что дело было квалифицировано как семейное насилие с телесными повреждениями, угрозами и оскорблением.

Аманда Нуньес рассказала полиции, что в день подачи заявления футболист швырнул в девушку телефон, разорвал блузку и выкинул в мусорное ведро её сумку и косметику. После этого Педриньо якобы заявил о разрыве отношений и ушёл из дома, но вечером того же дня пригласил девушку на ужин. Во время встречи Аманда попросила спортсмена купить ей новую косметику вместо выброшенной. Это разозлило Педриньо — он проклял девушку, назвал её проституткой и угрожал убить. Нуньес также рассказала, что игрок бил её кулаками, давал пощёчины, таскал за волосы. Позже он отвёл её на парковку и предложил заняться любовью в машине. Девушка отказалась и вновь получила удар кулаком. По словам Аманды, она сумела выбраться из машины игрока, но футболист догнал её, а после отвёз домой. Отмечается, что побои, нанесённые Педриньо, были сняты и прикреплены к материалам дела.

ПЕДРИНЬО Фото: Zuma/TASS

Девушка после случившегося опубликовала в соцсетях сообщение на тему домашнего насилия. «Я надеюсь и желаю, чтобы ни одна женщина не допускала агрессии в свою сторону, будь то физическая или психологическая. Когда ваша рука поднята однажды, она может быть поднята ещё несколько раз. Женщины, не молчите! Не принимайте это! Вы заслуживаете уважения и большой любви. Даже ваши родители не бьют вас, зачем позволять это делать какому-то несчастному?» Позже Аманда удалила пост.

«Сан-Паулу» отреагировал на инцидент заявлением, в котором сообщил, что «клуб с максимальным вниманием будет следить за расследованием, проводимым полицией и другими компетентными органами». Позже стало известно, что руководство команды примет решение по будущему Педриньо до конца недели. «Сан-Паулу» может досрочно прервать арендное соглашение с игроком, после чего он должен будет вернуться в «Локомотив».

Как начинал Педриньо в «Локо» и почему был отправлен в аренду?

Педро Габриэл (полное имя игрока) перешёл в «Локо» из «Ред Булл Брагантино» в сентябре 2022 года. По сообщениям Globo, российский клуб заплатил за игрока € 5 млн, плюс были предусмотрены бонусы для бывшего клуба футболиста – «Оэсте». До переезда в Россию Педриньо выступал за «Америку Минейро» в бразильской Серии А на правах аренды. Он успел провести 19 матчей, в которых забил четыре гола и отдал две результативные передачи.

В чемпионате России Педриньо дебютировал во встрече 9-го тура с «Факелом» (0:2). В общей сложности он провёл в РПЛ шесть встреч, не набрав результативных баллов. Бразилец запомнился чудовищным промахом во встрече с «Сочи» (0:4), поражение в которой стоило работы тренеру Йозефу Циннбауэру. При счёте 0:1 Педриньо мог перевернуть игру, но, оказавшись с мячом один перед пустыми воротами, угодил в штангу. Сочинцы уже в следующей атаке забили второй гол и деморализовали «Локо», пропустивший затем ещё дважды.

Звёздный час Педриньо случился в Кубке России. В матче 3-го тура группового этапа с «Химками» (5:0) вингер оформил покер за 65 минут на поле. Он стал первым игроком за 18 лет, который смог забить четыре мяча в одной встрече в турнире. Последним, кому удавалось подобное, был форвард «Зенита» Александр Кержаков (пять голов) в 2004 году.

К слову, во 2-м туре Кубка бразилец ассистировал Гирано Керку во встрече с «Краснодаром» (2:2, 5:3 пен.). 5 (4+1) результативных баллов за девять матчей в России – итог четырёх месяцев Педриньо в «Локомотиве».

Футболист так и не сумел встроиться в систему игры команды, не понимая и не принимая требования тренерского штаба. В ноябре Педриньо был отстранён от тренировок с командой: клуб решил применить к нему санкции в качестве воспитательной меры. После этого он ни разу не появился на поле в четырёх встречах «Локо» и был отправлен в аренду в «Сан-Паулу». Конфликт Педриньо с тренерским штабом произошёл ещё при исполняющем обязанности главного тренера Андрее Фёдорове, но Михаил Галактионов, возглавивший команду позже, не стал препятствовать уходу игрока. Так что даже если Педриньо вернётся в «Локо», то его вряд ли ждут с распростёртыми объятиями. Хотя в «Сан-Паулу» за 10 встреч вингер забил три мяча, не сыграв при этом ни в одном матче более 60 минут.

В России бразилец попал в щекотливую ситуацию из-за своего прозвища

В России Педриньо точно запомнится из-за истории с прозвищем: сообщалось, что футболисту рекомендовали использовать полный вариант имени — Педро Габриэл. В эфире трансляции матча «Локо» с «Краснодаром» комментатор встречи Сергей Дурасов сообщил интересную информацию: «В перерыве на интервью был Педриньо. И это последний раз, когда лично я называю Педриньо как Педриньо. Потому что попросили в клубе. Говорят, что эта инициатива даже от некоторых футболистов пришла: давайте у нас в команде будет Педро, давайте у нас в команде Педриньо не будет. Как-то так. Поэтому мы тоже теперь обращаемся к 29-му номеру «Локомотива» по паспорту или так, как написано у него на спине». После матча сам игрок заявил, что смена имени – инициатива клуба: «Я хотел, чтобы на футболке было написано Педриньо, но сказали, что это не очень. Тогда написали Педро Габриэл. Руководство сказало, что не очень? Да. Потому что это типа гей, голубой. Поэтому они решили это не использовать».

ПЕДРО ГАБРИЭЛ Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Позже ситуацию прокомментировал работавший тогда спортивным директором «Локо» Томас Цорн.

Томас Цорн бывший спортивный директор «Локомотива» «Педриньо никто ничего не запрещал. Это был неправильный перевод. Пообщайтесь с ним, он вам всё сам прокомментирует. Если это будет от меня, будет неправильно. Я ничего Педриньо не говорил. Имена на майке не я наношу и поэтому как он хотел назваться, так и назвался».

Сам игрок также поменял риторику: «Имя Педро Габриэл было выбрано ещё до моей поездки в Россию. Не думал, что история с моим комментарием вызовет такую реакцию. Никакого давления со стороны клуба на меня не оказывали — никто не заставлял и не отговаривал. Как и никто не давил на меня. У нас состоялась беседа с руководителями клуба: мне сказали, что у меня абсолютно свободный выбор — могу выбирать такое имя, которое мне по душе. Я выбрал имя Педро Габриэл, Россия для меня – это Европа, а в Европе часто используются первое имя – имя и фамилия, как Иван Иванов. Я — Педро Габриэл. Думаю, что под этим именем меня ждёт большой успех. В моей социальной сети тоже имя Педро Габриэл. Считаю, что в том интервью произошло недоразумение — не совсем правильный перевод. Слово «руководство» я вообще не употреблял. Прошу более тщательно переводить мои слова». Также игрок позже заявлял, что «был удивлён такому ажиотажу в России» по этой теме, а решение об имени ему помог принять агент ещё до переезда в «Локомотив».