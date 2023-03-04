Как часто в РПЛ менялся лидер после зимнего перерыва?

В ноябре 2022 года клубы РПЛ провели 17-й тур, после чего «заморозили» таблицу почти на три месяца. По случаю рестарта вспоминаем, как часто в последние 10 сезонов в чемпионате менялись лидеры и аутсайдеры по итогам второй части турнира.

Сезон-2012/2013: ЦСКА — лидер до перерыва и чемпион

В осенней части чемпионата команды сыграли 19 туров. Лидером на зимний перерыв ушёл ЦСКА. Армейцы опережали «Анжи» на два очка, а «Зенит» — на пять. «Кубань», «Терек» и «Спартак» делили четвёртое-пятое-шестое места, набрав одинаковое количество баллов. В зоне прямого вылета находились «Алания» и «Мордовия», при этом саранский клуб отставал от «стыковых» мест на семь очков.

«Анжи» заметно сбавил в весенней части сезона и пропустил вперёд «Зенит», а первую строчку сохранил ЦСКА. Команда Леонида Слуцкого опередила сине-бело-голубых на два очка. «Спартак» поднялся с шестого места на четвёртое, а на пятой строчке турнир завершила «Кубань». «Мордовия» ушла с последнего места (туда упала «Алания»), но всё равно напрямую вылетела из РПЛ. «Ростов» и «Крылья Советов» завершили чемпионат в зоне стыков, хотя донской клуб по итогам осеннего отрезка был 11-м.

ЦСКА с чемпионским трофеем в сезоне-2012/2013 Фото: РИА Новости

Сезон-2013/2014: лидеры до перерыва — «Зенит» и «Локо», чемпион — ЦСКА

И снова на зимний перерыв клубы РПЛ ушли после 19 туров. Первенство в таблице делили «Зенит» и «Локомотив» — по 40 очков. «Спартак» отставал всего лишь на один балл, «Динамо» — на пять, ЦСКА — на шесть. В зоне прямого вылета находились «Урал» и «Анжи», причём махачкалинский клуб набрал только восемь очков. «Томь» и «Терек» завершили первую часть чемпионата в зоне стыковых матчей.

ЦСКА снова завоевал чемпионский титул благодаря мощному выступлению в весенней части. Армейцы ушли на зимний перерыв с отставанием в шесть очков от лидеров, а в итоге опередили «Зенит» на один балл, а «Локо» — на пять. В первой пятёрке также оказались «Динамо» и «Краснодар», «Спартак» рухнул на шестую строчку. «Анжи» остался на последнем месте, а вот «Урал» поднялся с 15-й строчки на 11-ю. Помимо клуба из Дагестана, элитный дивизион покинула «Волга», а «Томь» и «Крылья Советов» отправились в стыки.

Сезон-2014/2015: «Зенит» — лидер до перерыва и чемпион

На этот раз до зимнего перерыва команды отыграли 17 туров. «Зенит» ушёл на паузу на первом месте с комфортным отрывом от ближайшего преследователя в семь очков. На второй строчке расположился ЦСКА, на третьей — «Динамо». В первую пятёрку также попали «Краснодар» и «Локомотив», а «Спартак» занимал шестую строчку. В зоне прямого вылета находились тульский «Арсенал» и «Ростов» — у них было по 11 очков.

«Зенит» предсказуемо сохранил лидерство и добрался до золотых медалей. ЦСКА отстал от чемпиона на семь очков и опередил «Краснодар» лишь по дополнительным показателям. «Динамо» финишировало четвёртым, а «Рубин» поднялся с седьмого на пятое место. «Спартак» остался шестым, а «Локо» завершил турнир на седьмой строчке. «Ростов» избежал прямого вылета, поднявшись с 16-го на 14-е место. «Арсенал» завершил чемпионат на последней строчке, а «Торпедо» упало с 13-го на 15-е место и покинуло РПЛ.

«Зенит» с трофеем в сезоне-2014/2015 Фото: Елена Разина, «Чемпионат»

Сезон-2015/2016: ЦСКА — лидер до перерыва и чемпион

Зимним чемпионом по итогам 18 туров стал ЦСКА — армейцы набрали 37 очков. В первую пятёрку также попали «Ростов» (34), «Локомотив» (32), «Спартак» (30) и «Краснодар» (30). У «Зенита» тоже было 30 очков, но он ушёл на перерыв на шестой строчке. Два последних места в таблице занимали «Кубань» и «Мордовия», а чуть выше расположились «Уфа» и «Анжи».

В первой тройке по итогам сезона произошло всего одно изменение — «Зенит» взобрался на третье место. «Локомотив», в свою очередь, рухнул на шестую строчку. В первой пятёрке также оказались «Краснодар» и «Спартак». «Мордовия» осталась на последнем месте, а вторым неудачником оказалось «Динамо». Бело-голубые завершили первую часть сезона на 11-й строчке, но к финишу пришли на предпоследнем месте. В зоне стыковых матчей сезон завершили «Кубань» и «Анжи».

Сезон-2016/2017: «Спартак» — лидер до перерыва и чемпион

По итогам 17 туров первые три строчки в таблице занимали «Спартак», «Зенит» и ЦСКА. Красно-белые опережали сине-бело-голубых на пять очков, армейцев — на восемь. По итогам сезона «Спартак» завоевал чемпионский титул, а вот ЦСКА опередил «Зенит» на один балл. После 17 туров четвёртую строчку занимал «Терек», пятое — «Краснодар», а к концу сезона они поменялись местами.

В ФНЛ вылетели «Томь» и «Крылья Советов». Томский клуб так и остался на последнем месте, тогда как самарская команда упала с 12-й на 15-ю строчку. Тульский «Арсенал» уходил на зимний перерыв 15-м, а в итоге поднялся в зону стыков. Там же оказался «Оренбург», но он всё равно вылетел в ФНЛ после поражения в стыках от «СКА-Хабаровск».

«Спартак» с трофеем в сезоне-2016/2017 Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

Сезон-2017/2018: «Локомотив» — лидер до перерыва и чемпион

На этот раз до Нового года отыграли 20 туров. «Локомотив» ушёл на зимний перерыв лидером с отрывом в восемь очков и в итоге стал чемпионом, опередив ближайшего преследователя на два балла. В декабре в тройку попали «Зенит» и «Спартак», а «Краснодар» и ЦСКА — в пятёрку. Безнадёжным выглядело положение «СКА-Хабаровск» — последнее место с отставанием от спасительной зоны в восемь очков. Предпоследнюю строчку в таблице занимал «Анжи», чуть выше располагались «Амкар» и «Тосно».

ЦСКА поднялся на три строчки и получил серебряные медали, а «Спартак» остался на третьем месте. «Зенит» упал со второго на пятое место, «Краснодар» остался четвёртым. Из РПЛ напрямую вылетели «СКА-Хабаровск» и «Тосно», а зоне стыковых матчей оказались «Амкар» и «Анжи». Дагестанский клуб проиграл в стыках, но сохранил место в элите вместо расформированного «Амкара».

Сезон-2018/2019: «Зенит» — лидер до перерыва и чемпион

«Зенит» ушёл на зимний перерыв в роли лидера — сине-бело-голубые по итогам 17 туров опережали «Краснодар» всего на одно очко. В первой пятёрке также оказались три московских клуба — ЦСКА, «Спартак» и «Локомотив». Последние четыре строчки в таблице занимали «Крылья Советов», «Уфа», «Анжи» и «Енисей».

Клуб из Санкт-Петербурга сохранил первое место и получил золотые медали. «Локомотив» совершил скачок с пятой строчки на вторую. «Краснодар» занял третье место, уступив железнодорожникам лишь по дополнительным показателям. А «Спартак» завершил чемпионат на пятой строчке. В то же время в нижней части таблицы не произошло никаких изменений — «Анжи» и «Енисей» вылетели, «Крылья Советов» и «Уфа» пошли в стыки.

«Зенит» с трофеем в сезоне-2018/2019 Фото: Елена Разина, «Чемпионат»

Сезон-2019/2020: «Зенит» — лидер до перерыва и чемпион

После 19 туров «Зенит» уверенно возглавлял таблицу, и ни у кого не возникало сомнений по поводу чемпионства. Команда Семака опережала «Краснодар» на 10 очков, а «Ростов», ЦСКА и «Локомотив» — на 11. «Спартак» находился на 10-й строчке, а последние четыре места занимали «Рубин», «Оренбург», «Крылья Советов» и «Сочи».

Как и предполагалось, «Зенит» без проблем добрался до золотых медалей, а ближайший преследователь отстал на 15 очков. Второе место занял «Локомотив», третье — «Краснодар», четвёртое — ЦСКА, пятое — «Ростов». «Спартак» поднялся с 10-го на седьмое. «Сочи» сохранил место в РПЛ благодаря скачку на 12-е место, а покинули элитный дивизион «Крылья Советов» и «Оренбург».

Сезон-2020/2021: «Зенит» — лидер до перерыва и чемпион

На этот раз до зимнего перерыва в РПЛ отыграли 19 туров. «Зенит» снова занимал первое место, но с менее внушительным отрывом. ЦСКА отставал на четыре очка, «Спартак» — на шесть. В первой пятёрке также оказались два южных клуба — «Сочи» и «Ростов». Последние четыре места занимали «Ростов», «Арсенал», «Уфа» и «Тамбов».

«Зенит» сохранил первое место, а «Спартак» добрался до серебряных медалей. ЦСКА провалил весенний отрезок и скатился на шестую строчку. А вот «Локомотив», наоборот, совершил впечатляющий скачок с восьмого места до бронзовых медалей. Неплохо себя проявил «Рубин» — зимой он был девятым, а завершил сезон четвёртым. Вылетели «Ротор» и «Тамбов».

Игроки «Ротора» Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Сезон-2021/2022: «Зенит» — лидер до перерыва и чемпион

И снова «Зенит» зимовал лидером. «Динамо» отставало всего на два балла, а «Сочи» — на пять. В первой пятёрке также оказались ЦСКА и «Краснодар». По итогам сезона черноморский клуб обошёл бело-голубых, а кубанская команда опередила армейцев. «Спартак» уходил на зимний перерыв девятым, а закончил сезон 10-м.

После 18 туров последние четыре места занимали «Нижний Новгород», «Ростов», «Уфа» и «Химки». Первые два клуба улучшили турнирное положение, а подмосковная команда сохранила место в лиге благодаря победе в стыках. «Уфа» избежала прямого вылета, но проиграла «Оренбургу» в стыковых матчах. Напрямую в ФНЛ спустились «Рубин» и «Арсенал». Перед рестартом чемпионата казанский клуб занимал 10-е место, тульский — 12-е.

Таким образом, за последние 10 сезонов в девяти случаях зимний чемпион в итоге брал золотые медали. Лишь в сезоне-2013/2014 ЦСКА отыграл у лидеров шесть очков за весну и занял первое место. Поклонников «Зенита» эта статистика наверняка порадует.