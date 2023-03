Как же грустно, что Фирмино уходит из «Ливерпуля». Он легендарнее Торреса и Суареса

Роберто Фирмино покинет «Ливерпуль» в конце этого сезона на правах свободного агента. Бразилец принял решение не продлевать контракт, потому что хочет попробовать в жизни и карьере что-то новое. Об этом в пятницу написал журналист Sky Sports Germany Флориан Плеттенберг. Сомневаться в достоверности источника не приходится, потому что Плеттенберг, например, первым сообщил, что Мане перейдёт в «Баварию».

И пусть в текущем сезоне нападающий перестал быть основным игроком, потому что постарел и слегка сдал, уход Фирмино из «Ливерпуля» ― конец целой эпохи. Роберто провёл на «Энфилде» восемь лет. Когда летом 2015 года руководство мерсисайдцев заплатило «Хоффенхайму» за игрока € 40 млн, вряд ли кто-то мог предположить, что 23-летний нападающий станет легендой клуба.

Бобби (так Фирмино называли болельщики «Ливерпуля») действительно ей стал. За восемь лет в клубе он выиграл семь трофеев, провёл на данный момент 352 игры, в которых забил 107 голов и отдал 78 голевых передач.

Но важнее трофеев и статистики тот факт, что за эти восемь лет в «Ливерпуле» не было другого игрока, в котором сочеталось бы столько ума, техники и универсальности. Фирмино был незаменимым футболистом для Юргена Клоппа на протяжении большинства сезонов.

Роберто Фирмино Фото: Harriet Lander/Copa/Getty Images

Именно благодаря Фирмино так успешно функционировало одно из самых легендарных трио в истории АПЛ: Мане, Фирмино, Салах. Благодаря интеллекту и пониманию игры Бобби показывал остальным партнёрам, когда надо выдвинуться в прессинг, а сам опускался глубоко, уводя за собой защитников соперника, чтобы Салах и Мане могли штамповать голы.

Один из бывших игроков «Ливерпуля» как-то анонимно высказался для большого материала The Athletic о силе команды Клоппа: «Фирмино уводит защитников в ту часть поля, где они не хотят быть. Стоит вам выдвинуться за ним слишком далеко, Мане и Салах сразу же воспользуются пространством за вашей спиной. Бобби сочетает двух игроков в одном. Из-за него кажется, будто у «Ливерпуля» есть дополнительный человек на поле».

В этом сила и легендарность Фирмино. Он никогда не считался главной звездой «Ливерпуля», но почти все эти восемь лет оставался незаменимым. Это хорошо описал Жоржиньо Вейналдум после первого полуфинального матча с «Барселоной», который его команда уступила 0:3. Тогда Фирмино не принял участия в игре из-за травмы, и на позиции нападающего вышел Вейналдум: «После матча я ещё больше зауважал Роберто. Я и раньше уважал его работу на позиции нападающего, но в том матче понял ещё больше. Мы пообщались с ним после игры с «Барселоной», и я сказал, как сильно уважаю его за игру на позиции нападающего на протяжении всего сезона, потому что это очень тяжело».

Роберто Фирмино Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Вирджил ван Дейк называл Фирмино лучшим игроком, с которым он когда-либо выходил на поле. А Юрген Клопп говорил, что, в отличие Салаха и Мане, бразилец является игроком мирового класса каждый день. Но ярче всего его важность описал Питер Крауч: «Фирмино − идеальный напарник. Он лучше всех в АПЛ действует на позиции форварда. Салах и Мане забивают так много потому что у них есть такой партнёр. Недавно я услышал цитату, которая мне очень понравилась: «Если следишь за мячом, Фирмино не видно. Если смотришь за Фирмино – видишь всю игру». Поэзия. Это футболист, благодаря которому работает тактика «Ливерпуля». Фирмино ― гений!»

Немаловажным является и тот факт, что Фирмино просто классный человек и душа команды. Бразилец ввёл в моду повторять празднования голов, подсадил многих партнёров на традиционную бразильскую настольную игру, а ещё обожал куражиться: пасы рабоной и с помощью финта Зидана, ну и конечно no look goal (Фирмино любил намеренно отворачиваться от ворот во время удара).

Видео доступно на странице ФК «Ливерпуль» в YouTube.

Всё это делает Бобби одним из самых легендарных нападающих в истории клуба ― даже легендарнее Фернандо Торреса и Луиса Суареса. Не сомневайтесь, что в оставшихся играх Бобби в футболке «Ливерпуля» с главной фанатской трибуны «Энфилда» под названием The Kop будет очень часто звучать следующий чант:

There’s something that the Kop want you to know,

He’s the best in the world, and his name is Bobby Firmino,

Our number 9,

Give him the ball and he will score every time,

Si Senor,

Give the ball to Bobby and he will score.

Есть кое-что, что Коп хочет, чтобы вы знали,

Он лучший в мире, и его зовут Бобби Фирмино,

Наш номер девятый,

Дайте ему мяч, и он каждый раз будет забивать,

Да, сеньор,

Дайте мяч Бобби, и он забьёт.