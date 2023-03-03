Первый матч года в РПЛ — мясорубка! Битву аутсайдеров украсил гол нового бразильца

Чемпионат России возобновился важнейшим с турнирной точки зрения матчем. В Воронеже встретились конкуренты в борьбе за выживание. «Факел» после первой части сезона РПЛ находился в зоне стыков и всего на одно очко опережал застрявшие в зоне вылета «Химки».

Команда Спартака Гогниева была полной загадкой, так как зимой «Химки» пережили настоящую кадровую революцию. Из подмосковного клуба ушли 12 игроков. Столько же пришли, включая девятерых легионеров, а, по слухам, химчане ждут ещё приезда экс-нападающего «Спартака» Зе Луиша. Вот полный список новичков: защитники Лео Андраде («Маритиму», € 300 тыс., по данным Transfermarkt), Кристиан Тассано («Санта-Клара», € 300 тыс.), Стефан Мелентьевич («Рад», € 120 тыс.), Никола Антич («Шахтёр», Солигорск, свободный агент), Петар Голубович («Олесунн», свободный агент), Лев Скворцов («Туран», свободный агент), Виталий Лысцов (без клуба), полузащитники Лачезар Котев («Арда», € 250 тыс.), Маркос Гильерме («Сан-Паулу», свободный агент), Жаниу Бикел («Ванкувер», свободный агент), Владимир Хубулов («Крылья Советов», аренда), Давид Кобесов («Пари» НН, аренда).

В «Факеле» тоже увлеклись легионерами. Если в первой части сезона команда обходилась без иностранцев, то зимой воронежцы подписали двух алжирцев – полузащитников Реду Рабеи и Мохамеда Брахими. Они арендованы у болгарского «Ботева».

Собравшиеся на трибунах более 10 тыс. зрителей создали громкой поддержкой атмосферу праздника в Воронеже. Смотря на количество болельщиков «Факела» на стадионе, понимаешь: наш футбол ещё жив и нужен народу. Да и поле на местной арене позволяло играть низом. Но команды предпочитали попроще, верхом, так что мяч чаще летал, чем катился. Первые минуты – эмоции, борьба, фолы, стандарты и постоянные забросы от игравшего в давление «Факела».

У «Химок» в основе вышли семь новичков. Тройка центрбеков в схеме 3-4-2-1 была составлена из легионеров Лео Андраде, Голубовича и Тассано. Теперь у химчан центр обороны побыстрее, чем осенью, а Лео Андраде в середине первого тайма шикарной длинной передачей помог гостям заработать пенальти. Кирилл Суслов в своей штрафной ударил по ноге Хубулова. Однако Резиуан Мирзов крайне неудачно исполнил 11-метровый: пробил в штангу, а потом, забыв правила, добил мяч в сетку. Естественно, гол не засчитали. Лучше бы Мирзов оставил мяч набегавшим партнёрам.

Впрочем, ещё через минуту «Химки» всё же забили легитимный гол. Хозяева, похоже, потеряли концентрацию, радуясь, что соперник не реализовал пенальти. В результате прозевали проход нового форварда химчан Маркоса Гильерме. Бразилец, казалось, затянул с ударом и упустил момент, но получил второй шанс благодаря тонкому пасу пяткой от опорника Бикела. Тут Маркос Гильерме уже не сплоховал: точно пробил низом. Возможно, голкипер Алексей Городовой сделал лишний шаг вправо.

У «Факела» мало что получалось в атаке. До 45-й минуты самым опасным моментом было попадание Василия Черова в перекладину после того, как его кросс превратился в срезку. Тем не менее перед перерывом воронежцы отыгрались. Этот гол стал прежде всего следствием ошибок Голубовича и проигранных подборов. Серб сначала вынес мяч прямо на Хызыра Аппаева, а потом не закрыл забившего гол Георгия Гонгадзе.

Начало второго тайма было похоже на дебют первого. «Факел» горел, давил, навязывал единоборства сопернику на каждом участке поля. Кажется, не все легионеры подмосковной команды были готовы к такому футболу. Маркос Гильерме слабо цеплялся за мяч впереди, Голубович едва не «привёз» ещё один гол, когда купился в штрафной на простой финт капитана хозяев Руслана Магаля. А Черов повторил свой трюк с кроссом-ударом. Теперь, похоже, он действительно бил, и мяч летел под перекладину: голкипер Виталий Гудиев не дал случиться позору.

Футбол был простым, как игра в Чапаева. Но и в таком футболе есть свой шарм, если в него играют не «Спартак» с «Зенитом», а «Факел» с «Химками». Хозяева могли заработать пенальти, когда Голубович попал рукой по лицу Аппаеву. Видеоассистенты поддержали решение главного арбитра Артёма Чистякова не указывать на «точку». Пожалуй, этот эпизод меньше тянул на 11-метровый, чем контакт Лео Андраде с Аппаевым до перерыва. Вот тогда судьи, возможно, ошиблись, не зафиксировав фола.

«Факел» был ближе к победе. Хозяева нанесли 15 ударов, тогда как гости в два раза меньше – только восемь. Правда, в створ воронежцев попадали хуже (2:4). Тем не менее всё закончилось ничьей: уже 11-й для команды Пятибратова в сезоне РПЛ и пятой подряд на своём поле. Кому из аутсайдеров выгоднее этот результат, судить сложно. Но «Факел» сохранил преимущество над «Химками» в одно очко и оторвался от «Торпедо» уже на восемь. Матч в Воронеже стал самым грубым в сезоне РПЛ, установив рекорд по фолам (40).