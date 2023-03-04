«Зенит» или «Спартак»? Сравниваем главных претендентов на золото РПЛ

Перед рестартом сезона РПЛ всё чаще звучат высказывания о том, что «Спартак» может опередить «Зенит» в «золотой» гонке, несмотря на отставание москвичей на шесть очков и дополнительное преимущество петербуржцев за счёт победы в личной встрече. Некоторые специалисты убеждены: команда Гильермо Абаскаля ещё с осени превосходит команду Сергея Семака по качеству игры. И именно этот факт делает красно-белых фаворитом в борьбе за чемпионство.
Такого рода утверждения – повод сравнить «Спартак» и «Зенит». Статистику двух топ-команд РПЛ, силу их основных составов. Поскольку чемпионат России только возобновляется, возьмём цифры москвичей и петербуржцев за первую часть сезона. Разумеется, набранные очки – главный показатель. Но есть и другие ценные данные, показывающие в деталях возможности конкурентов.
По очкам «Зенит» опережает «Спартак» и за всю первую часть чемпионата (42 vs 36), и за последние 10 туров (25 vs 20), и за последние пять туров (12 vs 11). На каждом из этих отрезков сине-бело-голубые больше забили и меньше пропустили. Общая разница мячей у «Зенита» – 47:7, а у «Спартака» – 40:18. Команда Семака опережает команду Абаскаля и по другим показателям. Вот статистика от InStat:
|Показатель
|«Зенит»
|«Спартак»
|Голевые моменты (за матч)
|11
|9
|Реализация моментов
|25%
|27%
|XG (ожидаемые голы) команды
|2,7
|2,2
|XG соперника
|0,64
|1,44
|Удары по воротам
|18
|16
|Удары в створ
|7
|7
|Переходы на чужую половину поля
|68
|63
|Переходы на чужую треть поля
|51
|45
|Входы в чужую штрафную
|24
|21
|Количество передач за игру
|636
|516
|Пасы соперника на защитное действие
|5,7
|5
|Точность передач
|87%
|85%
|Процент выигранных единоборств
|55%
|50%
|Потери мяча
|62
|67
|Потери мяча на своей половине поля
|12
|15
|Овладение мячом на половине поля соперника
|12
|11
|Атаки с угловых с ударами
|1,88
|1,29
|Технико-тактические действия (ТТД)
|944
|853
|Процент успешных ТТД
|82%
|79%
Уместно добавить, что после подач со стандартов соперника команда Абаскаля пропустила три мяча, а команда Семака – только один гол.
Таким образом, можно прийти к выводу, что внешний эффект от игры «Спартака» несколько выше, чем реальная эффективность. Статистически «Зенит» действительно превосходил конкурента в первой части сезона. Но, конечно, на восприятии противостояния команд Абаскаля и Семака отразились и очные встречи в Кубке России, где, в отличие от московского матча в РПЛ, красно-белые превзошли сине-бело-голубых.
Далее давайте сравним основных футболистов «Спартака» и «Зенита» по 11 позициям. Выберем оптимальный стартовый состав для обеих команд, исходя из того, что все игроки здоровы и находятся в обычной для себя форме. Сопоставление затрудняет использование тренерами разных тактических схем, но мы возьмём стандартные 4-3-3. Каждому футболисту поставим оценку относительно его уровня в РПЛ: максимальная – пять баллов. Кто же сильнее по подбору игроков – «Спартак» или «Зенит»?
Александр Селихов (4,5) vs Михаил Кержаков (4,0)
Александр Селихов и Михаил Кержаков
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
У Селихова было много ярких матчей, и по этой причине он котируется, пожалуй, повыше Кержакова. Хотя специалисты могут посчитать оценку спартаковца завышенной. Всё же о вратаре судят прежде всего не красивым сейвам, а по тому, какие мячи он пропускает. В нынешнем сезоне РПЛ как минимум в паре голов Александр ошибся позиционно, тогда как Михаил таких заметных промахов не совершал. Вообще, по статистике у Кержакова больше отбитых мячей – 77% против 75% у Селихова. К слову, в прошлом чемпионате России разница была ещё заметнее: зенитовец отражал 76% ударов, спартаковец – лишь 62%. Селихов сыграл один матч за сборную России, и это на один больше, чем у Кержакова.
Даниил Денисов (4,0) vs Вячеслав Караваев (4,5)
Даниил Денисов и Вячеслав Караваев
Фото: Дмитрий Голубович/Елена Разина, «Чемпионат»
Пока Томаш Тавареш не проявил себя в РПЛ, будем считать основным правым защитником «Спартака» Денисова. Молодой универсал прогрессирует у Абаскаля и, возможно, скоро составит конкуренцию в сборной России основному игроку на этой позиции – Караваеву. В нынешнем сезоне РПЛ Денисов в среднем за 90 минут игры на позиции правого защитника совершает 79 ТТД с 80% успеха. У него 53 передачи с 85% точности, 50% выигранных единоборств. Из результативных ошибок запомнилась та, что Даниил допустил в дерби с ЦСКА. У Караваева 82 ТТД с 85% успеха. Вячеслав делает 64 передачи с 86% точности, выигрывает 66% единоборств. За счёт опыта выглядит солиднее.
Руслан Литвинов (4,0) vs Дмитрий Чистяков (4,0)
Руслан Литвинов и Дмитрий Чистяков
Фото: Дмитрий Голубович/Эдгар Брещанов, «Чемпионат»
Новые центрбеки «Спартака» и «Зенита» – соответственно Алексис Дуарте и Роберт Ренан – ещё загадки для нас. Возможно, у чемпионов России ушедшего Деяна Ловрена заменит в основе Чистяков. А у «Спартака», когда вернутся в строй травмированные полузащитники, в линию обороны возвратится Литвинов. И Руслан, и Дмитрий на данный момент лишь кандидаты в сборную России. Литвинов, играя центрального защитника, совершал 86 ТТД с 84% успеха, выигрывал 52% борьбы. Статистика единоборств для игрока этого амплуа не выдающаяся. Но всё же у спартаковца не было таких «привозов», как у Чистякова в матче с «Ахматом», когда зенитовец просто подарил гол сопернику. Дмитрий сыграл слишком мало в сезоне РПЛ (всего 200 минут), чтобы изучать его цифры.
Георгий Джикия (5,0) vs Родригао (4,5)
Георгий Джикия и Родригао
Фото: Дмитрий Голубович/Сергей Апенькин, «Чемпионат»
Джикия – лидер обороны «Спартака», капитан сборной России. По эффективности технико-тактических действий заметно превосходит Литвинова: 84 ТТД с 89% успеха. Георгий выигрывает 77% единоборств. Впрочем, кто-то может назвать завышенной и оценку Джикии, вспомнив, что в двух-трёх случаях с пропущенными «Спартаком» в РПЛ голами центральный защитник не лучшим образом действовал позиционно. Родригао первую часть сезона в «Зените» отыграл, пожалуй, даже сильнее, чем от него ждали. Новичок петербуржцев допускал минимум ошибок в чемпионате, совершал 90 ТТД с 88% успеха, выигрывал 70% борьбы за мяч. В целом был на уровне Джикии.
Даниил Хлусевич (4,5) vs Дуглас Сантос (5,0)
Даниил Хлусевич и Дуглас Сантос
Фото: Дмитрий Голубович/РИА Новости, «Чемпионат»
Хлусевич очень убедителен в роли левого защитника, постепенно превращается в первого номера на этой позиции из российских игроков. Статистика Даниила по сезону РПЛ – 91 ТТД с 81% успеха, 56 передач с 86% точности, 57% выигранных единоборств. Но Дуглас Сантос всё же выше классом, это топовый легионер для чемпионата России. В нынешнем сезоне бразилец совершает 114 ТТД с 85% успеха, делает 84 передачи с 86% точности, выигрывает 66% единоборств. У него почти два паса (1,99) под удар за 90 минут. То есть в атаке Дуглас Сантос не менее полезен, чем в обороне. Впрочем, к этому мы давно привыкли. Теперь бразилец может стать новым капитаном «Зенита».
Данил Пруцев (4,0) vs Вильмар Барриос (5,0)
Данил Пруцев и Вильмар Барриос
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
Пруцев и Барриос не столько игроки разного уровня, сколько разного стиля. Данил всё-таки больше ассоциируется с пасами, умением двигать мяч. Он растёт у Абаскаля и наверняка попадёт в сборную России. Тем не менее при защите опорной зоны ему пока недостаёт надёжности. Были ошибки, в частности в игре с «Крыльями Советов». К слову, «Спартак» вообще пропустил из-за штрафной пять голов в сезоне РПЛ, а «Зенит» всего один. Пруцев совершает 81 ТТД с 81% успеха, отдаёт 49 передач с 86% точности, выигрывает 46% единоборств. На счету Барриоса 96 ТТД с 87% успеха, 66 передач с 89% точности (очевидно, у зенитовца пасы менее обостряющие, нежели у спартаковца) и 65% выигранной борьбы за мяч. Понятно, что любые цифры имеют свой контекст, и в футболе они могут быть лишь дополнением к тому, что видишь глазами, но вряд ли кто-то оспорит превосходство колумбийца в классе.
Роман Зобнин (4,5) vs Далер Кузяев (4,5)
Роман Зобнин и Далер Кузяев
Фото: Дмитрий Голубович/Елена Разина, «Чемпионат»
У Зобнина очень хороший сезон: три гола и две голевые передачи в 17 матчах РПЛ. У Кузяева – просто отличный: 5+4 в 13 матчах. Четыре тура зенитовец пропустил из-за повреждения. В целом же два игрока сборной России (пусть спартаковец пока и попросил не вызывать его) одинаково важны для своих клубных команд. Объёмом работы, количеством рывком, исполнительностью. У Зобнина по сезону РПЛ 75 ТТД с 79% успеха, 41 передача с 86% точности, 1,88 удара и 49% выигранных единоборств. У Кузяева – 82 ТТД с 81% успеха, 55 передач с 86% точности, 1,65 удара и 53% выигранных единоборств. Несмотря на то что оба хавбека не относятся к игрокам, которые делают разницу, Романа и Далера ценят все их тренеры.
Кристофер Мартинс (4,5) vs Вендел (5,0)
Кристофер Мартинс Перейра и Вендел
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
Люксембуржец после травмы наверняка вернётся в основу «Спартака» и будет одной из «восьмёрок» у Абаскаля. Это качественный легионер для РПЛ. До травмы он сыграл 558 минут, набрал 1+2. Мартинс совершал 59 ТТД с 74% успеха, делал 31 передачу с 81% точности, наносил 2,3 удара по воротам и выигрывал 56% единоборств. Но Вендел, возможно, вообще сильнейший игрок чемпионата России. Бразилец, будучи центрхавом, делает на поле всё: отбирает, регулирует темп игры, выводит мяч в атаку за счёт ускорений с ним или обостряющих передач и сам же завершает – забил несколько голов ударами из-за штрафной (7+2 в 16 матчах). У Вендела 106 ТТД с 86% успеха, 74 передачи с 92% точности, 2,2 удара и 50% выигранных единоборств. Особенно впечатляет минимум брака при игре в пас.
Виктор Мозес (5,0) vs Малком (5,0)
Виктор Мозес и Малком
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
Для тренера «Спартака» одним из главных событий второй части сезона будет возвращение на поле Мозеса. Нигериец – опытный игрок, большой мастер. В начале чемпионата Абаскаль, казалось, нашёл Виктору идеальную роль. Но потом, забив два гола в четырёх матчах РПЛ, Мозес, к сожалению, получил тяжёлую травму и выбыл до весны 2023-го. Его статистику нет смысла смотреть, он сыграл всего 202 минуты. Малком проводит свой лучший сезон в «Зените»: наколотил 12 мячей и сделал семь голевых передач в 17 матчах. По всем цифрам он претендует на звание лучшего игрока РПЛ: совершает 80 ТТД с 76% успеха, наносит 3,9 удара, отдаёт 47 передач с 85% точности (в том числе 2,1 ключевых), делает 4,2 обводки. Неудивительно, что бразильцем интересовался «ПСЖ».
Квинси Промес (5,0) vs Клаудиньо (5,0)
Квинси Промес и Клаудиньо
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
Промес, несомненно, ещё один кандидат на титул игрока сезона в России. Квинси – самый результативный футболист РПЛ (14+6 в 16 матчах), голландцу только на пользу то, что Абаскаль использует его в нападении. Много слов о Промесе и не нужно. Добавим немного цифр: 69 ТТД с 74% успеха, 3,5 удара, 45 передач с 83% точности (1,84 ключевых) и 2,6 обводки. Клаудиньо нынешний сезон проводит хуже предыдущего, когда его по некоторым опросам называли лучшим в РПЛ. Сам бразилец связывает это с последствиями травмы. Атакующий полузащитник набрал 3+6 в 14 турах. Но его влияние на игру «Зенита» по-прежнему велико: 106 ТТД с 78% успеха, 69 передач с 87% точности (2,1 ключевых), 3,2 удара и 3,8 обводки. Промес с Клаудиньо могут действовать и слева, и как атакующие центрхавы.
Александр Соболев (4,5) vs Иван Сергеев (4,0)
Александр Соболев и Иван Сергеев
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
С нападающими у «Спартака» ситуация более позитивная, нежели у «Зенита». Достаточно сказать, что новичок чемпионов Матео Кассьерра до сих пор ни разу не забил в РПЛ. Соболев – нападающий сборной России, он положил семь мячей и отдал шесть голевых передач в 16 матчах. Что касается других статистических показателей, то у Александра за 90 минут 62 ТТД с 60% успеха, 1,17 момента, 2,7 удара (1,1 в створ), 27 передач с 74% точности (1,92 ключевых) и 1,99 обыгрышей. Сергеев не так далёк от Соболева по результативности: зенитовец набрал 6+5 в 15 матчах. Но для Валерия Карпина его игра пока не уровень сборной. Иван совершает 40 ТТД с 58% успеха, наносит 2,5 удара (1,68 в створ), отдаёт 19 передач с 75% точности (1,36 ключевых) и почти не обыгрывает один в один (0,31). Сергеев скорее игрок касания, он хорош в открываниях в штрафной и не оказывает такого давления, как спартаковец.
Итоговый рейтинг составов: «Спартак» — 49,5 vs «Зенит» — 50,5
Безусловно, оценка игроков несёт в себе определённую субъективность. Но так или иначе вы, наверное, согласитесь, что основа «Зенита» посильнее основы «Спартака». Хотя разница в индивидуальном мастерстве футболистов не столь велика. У нас преимущество чемпиона России получилось только на одну позицию и на один балл. Поэтому можно утверждать, что с Абаскалем красно-белые играют в свою силу, и этого уже достаточно, чтобы преследовать лидера РПЛ до самого финиша.
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