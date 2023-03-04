«В такой тишине здесь никогда не работал». Вот и на «Спартаке» появился Fan ID

РПЛ вернулась. Первый матч в Москве в рамках весенней части РПЛ состоялся в Тушине – «Спартак» принял «Урал». Домашнюю встречу одной из самых популярных команд России посетили около шести тысяч болельщиков. Почему такая посещаемость – это катастрофа – в колонке Константина Кринского.
Москва, суббота, один градус ниже нуля, 14:00, команда идёт на втором месте и даже имеет теоретические шансы на чемпионство. Раньше это были бы пять бронебойных аргументов в пользу внушительной посещаемости практически любого домашнего матча «Спартака». Но в этом сезоне обстоятельства изменились – Fan ID всерьёз скорректировал заполняемость арен: а значит, повлиял на атмосферу – одну из важнейших составляющих футбола.
Казалось бы, народ мог бы и соскучиться по чемпионату России, ведь его не было больше трёх месяцев! А в случае со «Спартаком» – как с одним из двух самых популярных клубов страны – ажиотаж в прежние времена был бы бешеный. Но то было раньше. 4 марта 2023 года на первую (ещё и домашнюю) в 2023 году игру красно-белых в чемпионате России пришли около шести тысяч человек.
Пустые трибуны в матче «Спартака»
Фото: Кадр из трансляции
Судя по последним общедоступным данным, в Москве оформлено 46 тысяч паспортов болельщика, в Московской области – 21 тысяча. Суммируем эти цифры для удобства – получается, в регионе сейчас около 67 тысяч человек имеют возможность посетить игру «Спартак» – «Урал». Воспользовались ей около 10% от общего числа всех московских и подмосковных любителей футбола.
Стоит ли благодарить Fan ID, который официально заработал в Москве, за катастрофическую посещаемость игры «Спартак» – «Урал»? Вдруг и раньше в течение сезона красно-белые собирали такие же грустные цифры? Да, они были грустными, но всё-таки не настолько:
Посещаемость домашних матчей «Спартака» в РПЛ-2022/2023
|Соперник
|Дата
|День недели
|Время
|Посещаемость
|«Зенит»
|04.09.2022
|Воскресенье
|20:00
|14 950
|«Локомотив»
|18.09.2022
|Воскресенье
|19:00
|13 969
|«Торпедо»
|23.10.2022
|Воскресенье
|16:30
|13 457
|«Крылья Советов»
|09.10.2022
|Воскресенье
|14:00
|12 222
|«Сочи»
|14.09.2022
|Среда
|20:00
|11 559
|«Оренбург»
|31.07.2022
|Воскресенье
|17:30
|11 303
|«Химки»
|30.10.2022
|Воскресенье
|16:30
|10 631
Просадка примерно на 40% от самого малопосещаемого матча (с «Химками») – это и правда печаль. «Урал», в отличие от химчан, не располагается на дне таблицы и как соперник выглядит командой более подготовленной. При этом арена заполнена на 13%. Даже комментатор матча заявил, что «никогда здесь в такой тишине не работал».
Если что, вчера на матче «Факел» – «Химки» в Воронеже (первая с Fan ID в Воронеже) присутствовал 10 321 зритель – это в полтора раза больше, чем сегодня на игре «Спартак» – «Химки». При этом встреча с подмосковным клубом стала для «Факела» худшей по зрительскому интересу. Ещё раз: худший по посещаемости матч «Факела» собирает в полтора раза больше, чем такой же у «Спартака». При этом всё-таки стоит помнить, что активных фанатов у «Спартака» и других больших клубов РПЛ больше, чем у остальных, и их отказ оформлять паспорт болельщика скажется на посещаемости сильнее, чем у остальных. Но сегодня клубу не хватило не тех, кто не бойкотировал матчи осенью (хотя протест уже действовал), а тех, кто не пришёл уже после старта Fan ID в Москве.
Ещё одно сравнение – московский матч «Спартака» и «Урала» в марте 2021 года (5:1). Это был четверг, 19.00, 18 марта. На игру пришло 10 тысяч человек. Погода была примерно такой же – +1.
А на ком ограничения скажутся меньше?
Учитывая высокую долю активных болельщиков у «Спартака», «Локомотива», ЦСКА, «Динамо» и «Зенита», именно эти клубы больше всего прочувствуют на себе очередную просадку посещаемости. Но, как показывает пример «Факела», региональные клубы, которые в весенней части РПЛ абсолютно все будут использовать Fan ID, тоже столкнутся с падением зрительского интереса. Исключением, возможно, станет «Пари НН», ведь Нижегородская область – лучшая по количеству оформленных паспортов болельщиков (75 тысяч), а новая система действует там ещё с первой части сезона.
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