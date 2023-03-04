«В такой тишине здесь никогда не работал». Вот и на «Спартаке» появился Fan ID

РПЛ вернулась. Первый матч в Москве в рамках весенней части РПЛ состоялся в Тушине – «Спартак» принял «Урал». Домашнюю встречу одной из самых популярных команд России посетили около шести тысяч болельщиков. Почему такая посещаемость – это катастрофа – в колонке Константина Кринского.

Москва, суббота, один градус ниже нуля, 14:00, команда идёт на втором месте и даже имеет теоретические шансы на чемпионство. Раньше это были бы пять бронебойных аргументов в пользу внушительной посещаемости практически любого домашнего матча «Спартака». Но в этом сезоне обстоятельства изменились – Fan ID всерьёз скорректировал заполняемость арен: а значит, повлиял на атмосферу – одну из важнейших составляющих футбола.

Казалось бы, народ мог бы и соскучиться по чемпионату России, ведь его не было больше трёх месяцев! А в случае со «Спартаком» – как с одним из двух самых популярных клубов страны – ажиотаж в прежние времена был бы бешеный. Но то было раньше. 4 марта 2023 года на первую (ещё и домашнюю) в 2023 году игру красно-белых в чемпионате России пришли около шести тысяч человек.

Пустые трибуны в матче «Спартака» Фото: Кадр из трансляции

Судя по последним общедоступным данным, в Москве оформлено 46 тысяч паспортов болельщика, в Московской области – 21 тысяча. Суммируем эти цифры для удобства – получается, в регионе сейчас около 67 тысяч человек имеют возможность посетить игру «Спартак» – «Урал». Воспользовались ей около 10% от общего числа всех московских и подмосковных любителей футбола.

Стоит ли благодарить Fan ID, который официально заработал в Москве, за катастрофическую посещаемость игры «Спартак» – «Урал»? Вдруг и раньше в течение сезона красно-белые собирали такие же грустные цифры? Да, они были грустными, но всё-таки не настолько:

Посещаемость домашних матчей «Спартака» в РПЛ-2022/2023

Соперник Дата День недели Время Посещаемость «Зенит» 04.09.2022 Воскресенье 20:00 14 950 «Локомотив» 18.09.2022 Воскресенье 19:00 13 969 «Торпедо» 23.10.2022 Воскресенье 16:30 13 457 «Крылья Советов» 09.10.2022 Воскресенье 14:00 12 222 «Сочи» 14.09.2022 Среда 20:00 11 559 «Оренбург» 31.07.2022 Воскресенье 17:30 11 303 «Химки» 30.10.2022 Воскресенье 16:30 10 631

Просадка примерно на 40% от самого малопосещаемого матча (с «Химками») – это и правда печаль. «Урал», в отличие от химчан, не располагается на дне таблицы и как соперник выглядит командой более подготовленной. При этом арена заполнена на 13%. Даже комментатор матча заявил, что «никогда здесь в такой тишине не работал».

Если что, вчера на матче «Факел» – «Химки» в Воронеже (первая с Fan ID в Воронеже) присутствовал 10 321 зритель – это в полтора раза больше, чем сегодня на игре «Спартак» – «Химки». При этом встреча с подмосковным клубом стала для «Факела» худшей по зрительскому интересу. Ещё раз: худший по посещаемости матч «Факела» собирает в полтора раза больше, чем такой же у «Спартака». При этом всё-таки стоит помнить, что активных фанатов у «Спартака» и других больших клубов РПЛ больше, чем у остальных, и их отказ оформлять паспорт болельщика скажется на посещаемости сильнее, чем у остальных. Но сегодня клубу не хватило не тех, кто не бойкотировал матчи осенью (хотя протест уже действовал), а тех, кто не пришёл уже после старта Fan ID в Москве.

Ещё одно сравнение – московский матч «Спартака» и «Урала» в марте 2021 года (5:1). Это был четверг, 19.00, 18 марта. На игру пришло 10 тысяч человек. Погода была примерно такой же – +1.

А на ком ограничения скажутся меньше?

Учитывая высокую долю активных болельщиков у «Спартака», «Локомотива», ЦСКА, «Динамо» и «Зенита», именно эти клубы больше всего прочувствуют на себе очередную просадку посещаемости. Но, как показывает пример «Факела», региональные клубы, которые в весенней части РПЛ абсолютно все будут использовать Fan ID, тоже столкнутся с падением зрительского интереса. Исключением, возможно, станет «Пари НН», ведь Нижегородская область – лучшая по количеству оформленных паспортов болельщиков (75 тысяч), а новая система действует там ещё с первой части сезона.