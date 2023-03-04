Великолепный гол подарил «Сити» победу в дерби шейхов. Фоден просто прошёл всех!

Ну а Холанд и Бёрн устроили разборки с «Ньюкаслом» на поле.

«Ньюкасл» в первой части сезона уверенно удерживал третье место в таблице, но в 2023 году у команды случился явный спад. Лишь одна победа за последние семь туров АПЛ. В результате пропустили вперёд и «МЮ», и «Тоттенхэм», а кризисный «Ливерпуль» отстаёт лишь на два очка.

Матч с «Сити» начался весьма красноречиво. Уже спустя минуту Гюндоган бил головой без сопротивления и прямо перед воротами – не попал. В первом тайме мимо били ещё Де Брёйне и Холанд, а вот Фоден попал. Причём голевой момент создал себе сам. Стартовал на полуфланге в 30 метрах от ворот, ушёл на дриблинге от соперников и забил уже с линии вратарской.

Правда, после удара Фодена был рикошет от защитника, но гол получился в каком-то смысле уникальным. Принято считать, что команды Гвардиолы слишком увлекаются игрой в пас. А мяч Фодена – полная противоположность. Просто дриблинг сквозь кучу соперников.

Фото: Кадры трансляции

Игры в пас у «Сити», конечно, тоже хватало. Показалось, что хозяева старались держать мяч больше ради контроля ситуации, чем для создания опасных моментов у ворот соперника. И не сказать, что этот подход работал. Второй тайм начался с пяти неплохих моментов «Ньюкасла». И когда казалось, что гости вот-вот сравняют счёт, «Сити» забил второй. Причём сделал это Бернарду Силва, который только-только вышел на замену вместо Де Брёйне. Голевую отдал Холанд, у которого уже 27+5 по системе «гол+пас» за 25 матчей в АПЛ.

На этом результат, по сути, был сделан. В оставшееся время команды отметились разве что небольшой стычкой. Солировали Бёрн и Холанд.

«Манчестер Сити» — «Ньюкасл» — 2:0 Фото: Michael Regan/Getty Images

Так «Сити» сократил отставание от «Арсенала» до двух очков. Правда, у команды Артеты матч с «Борнмутом» в запасе.

Несколько фактов коротко: