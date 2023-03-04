Великолепный гол подарил «Сити» победу в дерби шейхов. Фоден просто прошёл всех!

«Ньюкасл» в первой части сезона уверенно удерживал третье место в таблице, но в 2023 году у команды случился явный спад. Лишь одна победа за последние семь туров АПЛ. В результате пропустили вперёд и «МЮ», и «Тоттенхэм», а кризисный «Ливерпуль» отстаёт лишь на два очка.
Матч с «Сити» начался весьма красноречиво. Уже спустя минуту Гюндоган бил головой без сопротивления и прямо перед воротами – не попал. В первом тайме мимо били ещё Де Брёйне и Холанд, а вот Фоден попал. Причём голевой момент создал себе сам. Стартовал на полуфланге в 30 метрах от ворот, ушёл на дриблинге от соперников и забил уже с линии вратарской.
Правда, после удара Фодена был рикошет от защитника, но гол получился в каком-то смысле уникальным. Принято считать, что команды Гвардиолы слишком увлекаются игрой в пас. А мяч Фодена – полная противоположность. Просто дриблинг сквозь кучу соперников.
Фото: Кадры трансляции
Игры в пас у «Сити», конечно, тоже хватало. Показалось, что хозяева старались держать мяч больше ради контроля ситуации, чем для создания опасных моментов у ворот соперника. И не сказать, что этот подход работал. Второй тайм начался с пяти неплохих моментов «Ньюкасла». И когда казалось, что гости вот-вот сравняют счёт, «Сити» забил второй. Причём сделал это Бернарду Силва, который только-только вышел на замену вместо Де Брёйне. Голевую отдал Холанд, у которого уже 27+5 по системе «гол+пас» за 25 матчей в АПЛ.
На этом результат, по сути, был сделан. В оставшееся время команды отметились разве что небольшой стычкой. Солировали Бёрн и Холанд.
«Манчестер Сити» — «Ньюкасл» — 2:0
Фото: Michael Regan/Getty Images
Так «Сити» сократил отставание от «Арсенала» до двух очков. Правда, у команды Артеты матч с «Борнмутом» в запасе.
Несколько фактов коротко:
- несмотря на поражение, «Ньюкасл» лидирует в АПЛ по количеству сухих матчей в этом сезоне (12 туров без пропущенных мячей);
- Фил Фоден стал самым молодым игроком в истории «Сити», который был вовлечён в 50 мячей в АПЛ (33 гола, 17 ассистов). Вингер добился этих показателей в 22 года и 280 дней. Обошёл Жезуса всего лишь на 10 дней;
- у Эдерсона теперь 100 «сухих» матчей в АПЛ;
- у «Сити» 14 домашних побед подряд над «Ньюкаслом» в АПЛ.
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