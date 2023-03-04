«Зенит» улетает от «Спартака». Новый бразилец команды — это что-то удивительное

«Зенит» возобновил сезон РПЛ победой над «Пари НН» и увеличил отрыв от «Спартака» до восьми очков.

В основе «Зенита» не оказалось Дугласа Сантоса и Клаудиньо. Левый защитник пропустил большую часть зимних сборов из-за травмы, поэтому, очевидно, не готов на сто процентов и остался в запасе. Полузащитник залечивает повреждение и вообще не попал в заявку. Зато в игре с «Пари НН» дебютировал центрбек Роберт Ренан, получивший свой первый в карьере вызов в главную сборную Бразилии. И это всего после 13 матчей на профессиональном уровне за «Коринтианс»!

Дебютировал в этот день в элите и главный тренер «Пари НН» Артём Горлов. Интриговало, как новый для РПЛ молодой, 35-летний специалист поменяет команду. На старте матча нижегородцы попробовали защищаться, держа линии повыше, и даже первыми создали момент, но вскоре сели глубоко к своей штрафной. В общем-то, ничего революционного в футболе «Пари НН» не наблюдалась, даже схема 5-4-1 осталась прежней. Действуя на не очень высоких скоростях (бежать было некуда – соперник закрывал все зоны), «Зенит» контролировал и территорию при 73% владения, и саму игру, быстро возвращал себе мяч.

В составе «Пари НН» выделялся агрессией центрхав Ярослав Михайлов. Воспитанник «Зенита», по-прежнему принадлежащий петербургскому клубу, кажется, захлебнулся в эмоциях, стремясь проявить себя во встрече с родной командой. У Михайлова возникли мини-конфликты с Андреем Мостовым, с Венделом. Кстати, и в матче этих соперников в Нижнем Новгороде Ярослав едва не подрался с бывшим одноклубником. Наконец, на 12-й минуте Михайлов совершил необязательный фол на Малкоме перед собственной штрафной. Сам же Малком феноменально исполнил стандарт, положив мяч в ближний верхний угол. Возможно, мог сыграть поудачнее голкипер Никита Гойло (ещё один зенитовский воспитанник у «Пари НН» наряду с Михайловым и Никитой Каккоевым), но уж больно здорово пробил бразилец.

Тем временем и Ренан утверждал себя в новой команде. Центральный защитник в свои 19 лет был очень спокоен на мяче. Не секрет, что бразилец умеет вырезать шикарные передачи левой ногой на любое расстояние. Однажды он совершил и очень крутой отбор. Разве что иногда Роберт слишком смело действовал на своей половине, обыгрывая «один в один». Рано или поздно такой риск закончится грубой ошибкой, и был эпизод, когда Ренан простой потерей «привёз» угловой. Тем не менее как раз после паса бразильца вперёд «Зенит» соорудил атаку, завершившуюся назначением пенальти – Лукас Масоэро сфолил на Даниле Круговом. «Зенит» вполне наиграл на 2:0 к перерыву (удары – 11-3, в створ – 6-0), но даже с 11-метрового не забил второй гол. Для Далера Кузяева ворота оказались недостаточно высокими.

Самый яркий момент начала второго тайма: Ренан выходит из-под прессинга на своей половине, обыгрывая одним финтом двоих (!) соперников. Игра центрального защитника в таком стиле – что-то удивительное для РПЛ. А вскоре после этого «Зенит» всё же сделал счёт 2:0. Мостовой на фланге очень легко ушёл от оппонента и сделал заброс в центр штрафной. Невысокий Малком оформил дубль, пробив головой. Бразилец забил свой 14-й мяч в чемпионате и догнал лучших бомбардиров лиги – Владимира Писарского и Квинси Промеса. Вот только, в отличие от конкурентов, у зенитовца все голы с игры.

Если Малком продолжает наслаждаться своим лучшим сезоном в России, то Матео Кассьерру по-прежнему преследует невезение в «Зените». Колумбиец никак не может забить первый гол за сине-бело-голубых в РПЛ. То центрфорвард в перекладину с метра попадёт, то голкипер Гойло вытащит его хитрый удар красивым сейвом. Из коллективной игры Кассьерра не выпадает, однако для нападающего матч без гола – проваленная работа. Колумбиец провёл 75 минут и был заменён на Ивана Сергеева. У Кассьерры 32 касания мяча, 78% точных передач, четыре удара (два в створ) и один пас под удар.

Без Кассьерры «Зенит» превратил свою победу в крупную. Причём забил не Сергеев, а другой запасной – Александр Ерохин. Эта атака «Зенита» пришла с перехвата на собственной половине поля. Мостовой протащил мяч к чужой штрафной и отдал вторую голевую передачу. Ерохин решил эпизод двумя касаниями, забив внешней стороной стопы из полукруга.

Дебют Ренана получился идеальным – с сухой победы (нижегородцы так и не пробили в створ за 90+ минут, тогда как зенитовцы – 12 раз). О премьере Горлова в РПЛ сказать что-то положительное непросто. «Пари НН» будем оценивать на фоне кого-то послабее чемпиона России.