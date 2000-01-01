Вратарь сыграл впервые в сезоне — и команда уступила 0:13
Из 16 ударов в створ Конрад Сиккинг отбил всего три.
В первом дивизионе чемпионата Нидерландов (аналог нашей Первой лиги) состоялся примечательный матч. Лидер сезона «ПЕК Зволле» уничтожил аутсайдера «Ден Босх» со счётом 13:0.
За «Ден Босх» впервые в сезоне отыграл 24-летний вратарь Конрад Сиккинг. Его пришлось задействовать из-за травмы основного голкипера. Но лучше бы он не выходил на поле.
На 14-й минуте матча команда горе-вратаря уже проигрывала 0:4. К перерыву счёт стал 0:7. Закончилось избиение и вовсе издевательски — 0:13.
Игроки «ПЕК Зволле» нанесли 22 удара по воротам соперника. 16 из них пришлись в створ. Таким образом, незадачливый страж ворот отбил только три удара.
Повторение рекорда
Это повторение самого крупного разгрома в истории нидерландских лиг. В 2020 году «Аякс» разгромил «Венло» с таким же счётом 13:0.
«ПЕК Зволле» лидирует в первом дивизионе чемпионата Нидерландов. Команда набрала 60 очков после 27 матчей. «Ден Босх» занимает 18-е, третье с конца место. У клуба 27 очков.
Остаётся лишь один вопрос: выйдет ли Сиккинг на поле в следующем матче?
Худший выход года? Вратарь сыграл впервые в сезоне, и его команда уступила 0:13
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