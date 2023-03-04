Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Ростов — Локомотив. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

«Арсенал» — «Борнмут» — 3:2, обзор офигенного матча чемпионата Англии, камбэк с победным голом на 97-й минуте

Один из самых невероятных камбэков в истории. Настоящее чудо «Арсенала» на 97-й минуте
Григорий Телингатер
Настоящее чудо «Арсенала» на 97-й минуте
Комментарии
Что? Это? Было?!

У «Арсенала» получился невероятно тяжёлый матч, хотя соперником в этом туре был «Борнмут». Команда, которая до матча находилась на 19-й строчке. А по разнице забитых и пропущенных мячей – вообще худшая в чемпионате Англии (-26 голов).

Англия - Премьер-лига. 26-й тур
04 марта 2023, суббота. 18:00 МСК
Арсенал
Лондон
Окончен
3 : 2
Борнмут
Борнмут
0:1 Биллинг – 1'   0:2 Сенеси – 57'   1:2 Парти – 62'   2:2 Уайт – 70'   3:2 Нелсон – 90+7'

Но «Борнмут» забил в Лондоне уже на 10-й секунде. Похоже, что это была наигранная комбинация. Гости собрались преимущественно на левом фланге, и «Арсенал» стянул футболистов на эту часть поля. Однако «Борнмут» прошёл левым флангом и прострелил в штрафную, где Биллинг из убойной позиции не промахнулся.

Гол стал самым быстрым в этом сезоне АПЛ. И вторым за всю историю турнира. Гости забили, когда на секундомере было 9 минут и 11 сотых. Если что, рекорд остаётся за Шейном Лонгом, которому в матче «Уотфорд» – «Саутгемптон» хватило 7 секунд и 69 сотых (сезон-2018/2019).

После этого игра складывалась достаточно безумно. «Арсенал» явно владел инициативой, но допускал выходы один на один у своих ворот. И счёт действительно стал 0:2. В начале второго тайма – после подачи углового отличился Сенеси. И это при том, что гости владели мячом меньше 20% времени!

Волшебный рекорд в Кубке Англии. Никто из «подвала» не выбивал столько сильных соперников Волшебный рекорд в Кубке Англии. Никто из «подвала» не выбивал столько сильных соперников

В этой ситуации «Арсенал» совершил практически невозможное – отыграл два мяча (забили Парти и Уайт) и был весьма близок к тому, чтобы забить третий. Достаточно сказать, что «Арсенал» попал в штангу, а ещё три раза мяч попадал в руку игроков «Борнмута». VAR проверял эти эпизоды, но каждый раз соглашался с главным арбитром, не обнаружив с его стороны явной ошибки.

«Арсенал» мужественно вытащил ничью, и матч уже фактически закончился, но произошло чудо. Один из самых невероятных камбэков в истории футбола. 23-летний Нелсон лишь третий раз вышел на поле в этом сезоне АПЛ, но жахнул под самую штангу.

В этот момент на табло было 96:58. Судья добавлял к матчу шесть минут, но игроки «Борнмута» затягивали время, и арбитр позволил подать угловой, с которого и был забит решающий гол.

Фантастика. Если «Арсенал» станет чемпионом, то именно эту игру будут вспоминать.

Звезду АПЛ прижали за серьёзный проступок. Про карьеру в сборной Англии можно забыть? Звезду АПЛ прижали за серьёзный проступок. Про карьеру в сборной Англии можно забыть?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023