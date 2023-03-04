Фантастическое возвращение Дзюбы! После его хет-трика на Карпина было больно смотреть

Валерий Карпин и Артём Дзюба снова встретились. На этот раз в матче 18-го тура РПЛ в Ростове-на-Дону. Победа осталась за форвардом и его «Локомотивом»: Дзюба после своих слов о желании вернуться в сборную России оформил хет-трик на глазах тренера национальной команды.

Карпин и его коллега Михаил Галактионов вынуждены были упрощать игру из-за ужасного газона на ростовском стадионе. Мяч дробил, несмотря на то что поле укатывали. «Ростов» при этом пытался быть гибкой командой. Например, Хорен Байрамян получил роль свободного художника. Хавбек оказывался то на левом краю, то под нападающими Николаем Комличенко и Егором Голенковым, то вообще выше всех при обороне, а два мощных центрфорварда уходили ближе к флангам. Иногда схема команды Карпина «плавала» настолько, что было невозможно разобрать, что это – 4-3-3 или 5-3-2. Капитан Данил Глебов опускался фактически в линию защиты, чтобы команда контролировала подборы после скидок Дзюбы и ширину.

«Ростов» создавал остроту прежде всего благодаря стандартам. Комличенко выигрывал борьбу у Ивана Кузьмичёва: с его скидки едва не забил Хорен Байрамян, а штрафной, заработанный Николаем, подарил момент для Даниила Уткина. Перед перерывом железнодорожников простил и Голенков. С другой стороны, с Комличенко на позиции условного правого хавбека ростовчане плохо контролировали рывки вперёд Наира Тикнизяна, чьи подключения в атаку превратились в большую проблему для хозяев.

Дзюба мог открыть счёт уже на девятой минуте, когда после кросса Тикнизяна пробил головой из-под Максима Осипенко. В том эпизоде «Ростову» повезло – Артём чуть-чуть не попал. А вот на исходе трети матча Дзюба всё же забил свой первый гол за «Локомотив». В ходе голевой атаки Максим Глушенков здорово открылся между линиями, Сергей Пиняев поделился мячом с Тикнизяном, а Дзюба хитро подставил ногу под невыдающийся удар левого защитника. Пожалуй, результат первого тайма отражал происходившее на «чудо»-поле в Ростове. «Локо» при 68% владения был опаснее (удары – 10:6 в пользу москвичей, в створ – 4:2). Запомнился ещё эпизод, когда потеря Осипенко завершилась выходом один на один Пиняева, обыгравшего на скорости Глебова, но голкипер Сергей Песьяков лишил молодого таланта гола своим сейвом.

О том, что одного тренера устраивает всё, а другого не устраивает ничего, свидетельствовал не только счёт. Если «Локомотив» вышел на второй тайм с теми же 11 игроками, то Карпин сделал две замены. Забей на первых минутах после перерыва Байрамян, использовавший преимущество в быстроте над Кузьмичёвым и пробивший в штангу, «Ростов» мог перевернуть игру. Но хозяева не реализовали свой шанс, а потом подарили ещё один гол Дзюбе. Курьёзный получился эпизод. Форвард сам развил эту атаку пасом на Глушенкова, а когда Максим затянул с решением и потерял мяч, Дзюба воспользовался тем, что защитники зазевались. Подобрал мяч и сделал дубль.

Дзюба поймал такой кураж, какого давно не ловил! Жаль, что этот матч, скорее всего, не смотрел тренер «Адана Демирспор» Винченцо Монтелла. Зато смотрел, и из первого ряда, тренер сборной России. Карпин с ужасом и грустью наблюдал за тем, как ошибаются его футболисты и дарят Артёму хет-трик. В третьей голевой атаке Евгений Чернов уступил мяч Франсуа Камано, после чего Глушенков отыскал скидкой на дальнюю штангу своего напарника по линии атаки. Юный центрбек Виктор Мелёхин не контролировал движение Дзюбы, поэтому тот свободно забил.

Игра была сделана. Это понимали и Карпин, и Галактионов, осмелившийся убрать Дзюбу с поля за четверть часа до финального свистка. Вряд ли Артём настолько устал. Но новый тренер «Локо» должен показать, что и Ивану Игнатьеву доверяет, готов дать шанс конкуренту Артёма. Дзюба завершил матч с 27 касаниями мяча, пятью ударами (три в створ), 16 передачами с 69% точности (пасов под удар не отдавал) и двумя выносами мяча из собственной штрафной на стандартах.

Единственным приятным моментом для болельщиков «Ростова» стал на последних минутах гол Комличенко, переигравшего в штрафной Хермана Конти.

Ещё один важный факт из этой игры: в концовке на замену у «Локо» вышел Рифат Жемалетдинов – полузащитник из-за тяжёлой травмы не участвовал в официальных матчах с мая 2022-го.