«Спартак» остановили не судьи, а смелый ход Гончаренко. Матч вскрыл проблемы Абаскаля

Перед матчем со «Спартаком» «Урал» не проигрывал в 13 официальных встречах подряд! Последнее поражение команда из Екатеринбурга потерпела ещё в сентябре – уступили «Ахмату» (1:2). За такой успешный период «шмели» до того пропитались уверенностью, что решили сыграть в атакующий футбол даже с красно-белыми в Москве. Именно он позволил им продлить свою удачную серию до 14 встреч, а ещё подарил всем нам зрелище.

Гончаренко сыграл от себя. Оба гола «Урала» и дубль Литвинова — результат этого решения

«Спартак» силён в атаке: не так давно красно-белые забили пять мячей в двух матчах в ворота «Локо» в Кубке, а перед этим – шесть мячей в ворота «Краснодара» и «Сочи» на зимнем товарищеском турнире. Зная это, тренер «Урала» Виктор Гончаренко мог насытить либо центр поля третьим полузащитником, либо центр обороны третьим защитником. Но в итоге наставник ни сделал ни того, ни другого, сыграв по привычной атакующей схеме 4-4-2, в которой выше всех действовали нападающий Каштанов и номинальный полузащитник Бикфалви.

Схема «Урала»

Гончаренко рисковал. Даже если Каштанов и Бикфалви при позиционной обороне опускаются к своей штрафной, то ведут себя весьма пассивно, скорее обозначая борьбу, а не навязывая её. Так было и в этот раз: у Каштанова за игру нет отборов, перехватов, заблокированных ударов и передач; Бикфалви тоже недалеко ушёл — всего один перехват и один блок.

При обороне авантюра не оправдывалась. Символично, что оба мяча у «Спартака» забил опорный полузащитник Литвинов, включаясь к чужим воротам прямо по центру. При этом один раз Бикфалви находился не так далеко, но никак не мешал, а в другом случае игрок красно-белых легко обставил румына с помощью стенки. Подобного можно было избежать, реши Гончаренко насытить центр поля более мобильным и оборонительным игроком.

Кадр 1. Первый гол Литвинова при бездействии Бикфалви

Кадр 2. Второй гол Литвинова при бездействии Бикфалви

Но промахи в обороне ещё не приговор, если атака их может компенсировать. У «Урала» она была в полном порядке. Благодаря схеме 4-4-2 команда Гончаренко при созидании «кусала» «Спартак» по всей ширине поля.

Известно, что крайние защитники «Спартака» играют близко к центральным, оставляя свободу на флангах. Там-то преимущественно и открывались крайние полузащитники «Урала», уходя близко к бровкам. Перед заработанным пенальти, с которого Влут открыл счёт, на фланге классно разыграли мяч полузащитник Егорычев и защитник Гогличидзе. Во второй голевой атаке классное открывание на бровке совершил хавбек Юшин.

Когда крайние полузащитники действуют широко, одного центрфорварда впереди мало — можно увязнуть по центру. Лишь наличие в стартовом составе атакующего умельца Биквалфи сделало план Гончаренко полноценным. Символично, что второй гол «Урала» записал на свой счёт именно румын. Забил он из зоны, где отсутствовал дисквалифицированный Георгий Джикия.

Кадр 3. Каштанов заработает пенальти после активности Егорычева и Гогличидзе на фланге

Кадр 4. Открывание Юшина во второй голевой атаке «Урала»

Если бы «Урал» закрылся сзади, то всё равно рисковал пропустить, но одновременно с этим мог и не забить. Однако благодаря задумке тренера удалось проявить себя впереди и зацепить результат. Хотя по тем же ударам «Спартак» многократно превзошёл соперника (19-5) и был гораздо ближе к победе. Но в итоге решающим оказалось то, что тренер соперника сумел надавить на болевые точки красно-белых при обороне, пусть и не без удачи.

«Урал» в порядке, а «Спартаку» нужно срочно обретать стабильные сочетания

Для команды, главной задачей которой является сохранение прописки в РПЛ, у «Урала» есть и исполнители, и интересные тактические решения. В субботу Гончаренко показал, что проход «Ростова»в Кубке не был случайностью, как и серия без поражений длиною в 13 матчей.

У «Спартака» для борьбы за золото очень тонко сзади. К слову, это было видно ещё на Зимнем товарищеском кубке, где ярко выручали Селихов и Максименко. С «Уралом» в этом плане было особенно трудно, ведь Джикия пропускал игру из-за дисквалификации, а Чернов в начале матча получил травму.

Когда сзади тонко, может спасти атака, если забьёт больше соперника. Так с красно-белыми было не раз в первой части сезона. Но здесь после зимы тоже всё на тоненького: Промес не найдёт себя осеннего образца после пропущенных с командой сборов, Соболев тоже ищет себя, но после зимних экспериментов с игрой на фланге атаки. Матч с «Уралом» показал утраченное к Соболеву доверие со стороны Абаскаля — если зимой он почти не ставил его на острие, то теперь не поставил в стартовый состав.

Чтобы по-настоящему стать конкурентом «Зенита», красно-белым во многом нужно прибавлять. Совсем грозным сейчас «Спартак» не выглядит.