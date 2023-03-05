После хет-трика Дзюбы команде Карпина стыдно

Артём Дзюба вернулся в наш футбол, не тихо постучав в окно, которое руководители большинства клубов РПЛ закрыли для него зимой. Он вышиб ногой дверь и загнал за печку всех своих критиков, называвших 34-летнего нападающего «отработанным материалом». Получилось очень эффектно, чего уж скрывать. Три гола в ворота «Ростова» за полчаса – это очень круто. Экс-капитан сборной кое-что доказал главному тренеру национальной команды Валерию Карпину.

Но из-за хет-трика Дзюбы в Ростове-на-Дону чувствуешь стыд. К самому-то Артёму вопросов нет, он решил эпизоды на опыте и мастерстве. Всё-таки лучший бомбардир в истории РПЛ и сборной России (наряду с Александром Кержаковым), лучший российский снайпер в истории Лиги чемпионов. Вопросы после такого перформанса нападающего только к уровню нашего футбола. Это беда для РПЛ или, если хотите, приговор чемпионату России.

Каким бы мастером ни был Дзюба, этого не должно было случиться. Возрастной футболист, просидевший три месяца без клуба и не прошедший зимнюю подготовку с командой, кладёт три мяча, словно на тренировке, в своём первом матче после возвращения в РПЛ. Да ещё и третьей команде страны. Играя против защитников сборной России (Максима Осипенко и Александра Сильянова), опорника сборной России (Данила Глебова) и вратаря сборной России (Сергея Песьякова). А ведь в дебютном матче за «Локомотив» Дзюба мог оформить дубль во встрече со второй командой РПЛ – просто не повезло: попал в штангу и не попал в пустые ворота.

А теперь сравните с тем, как, находясь в схожей ситуации, Дзюба играл в Турции. Три месяца тренировался самостоятельно после ухода из «Зенита», после чего подписал контракт с «Адана Демирспор». И совершенно потерялся в Суперлиге. Если бы не случайный, в общем-то, гол, забитый с линии ворот в дебютном матче, вспомнить о выступлении Артёма в Турции было бы нечего. Скорости, на которых играл «Адана Демирспор», интенсивность оказались слишком высокими для пропустившего предсезонку немолодого нападающего.

Чемпионат России становится всё слабее, и слабее, и слабее. Болельщики, конечно, будут любить его и таким, ведь на любом уровне могут быть боевые, результативные матчи, закрученная интрига. Но от осознания того, насколько глубоко падает наш футбол, очень грустно. Оказывается, при некотором мастерстве и всплеске мотивации можно спокойно делать разницу в РПЛ. В больших лигах этого было бы мало. Поэтому мы всё чаще слышим от разных людей (Виталий Дьяков, Хасан Кабзе, летний новичок «Крыльев Советов» Амар Рахманович) – турецкий чемпионат сильнее российского. Что уж говорить о топ-5.

В этом сезоне все восхищаются Квинси Промесом и Малкомом. Звёзды «Спартака» и «Зенита» никогда не были настолько результативны в РПЛ. Но почему они идут на рекорды? Голландец с бразильцем на пике карьеры или тут больше подходит поговорка «молодец среди овец»? А тем временем конкурирует с ними за звание лучшего бомбардира нападающий, который до 24 лет играл в Премьер-лиге Крыма и кладёт 14 мячей за круг в своём дебютном сезоне в РПЛ.

Неизвестный и не особо успешный до России молодой тренер Гильермо Абаскаль разнообразил игру «Спартака» в атаке – и вот он уже супергерой. Конкурент «Зенита» в борьбе за золото. Но как только зенитовские бразильцы выходят на поле стопроцентно мотивированными, чемпион спокойно выносит любого и без вопросов переигрывает тот же «Спартак» в Москве (11:3 по голевым моментам, 23:6 по ударам, согласно InStat). В Кубке России – не так. Там «Зенит» даёт шансы.

Как ни жаль, но потеря качественных легионеров добивает РПЛ. Поэтому нечего удивляться, когда сборная Карпина, составленная из игроков чемпионата России, играет вничью с Таджикистаном и Узбекистаном. Так что Дзюба будет в нашей лиге королём и до сорока.