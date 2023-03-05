У «МЮ» и «Ливерпуля» — общая проблема. Их боссы слишком жадны

Противостояние «Ливерпуля» и «Манчестер Юнайтед» — одно из главных в Англии. Но в текущем сезоне они решают разные задачи: команда Клоппа пытается преодолеть серьёзный кризис, тогда как «красные дьяволы» уже выиграли Кубок английской лиги, претендуют на Кубок Англии и победу в Лиге Европы, а в чемпионате даже сохраняют шансы на золото. Но есть одна проблема, объединяющая оба клуба – сорвавшиеся переговоры с потенциальными новыми владельцами.

«Манчестер Юнайтед»

Владельцы «МЮ» Джоэл и Аврам Глэйзеры, заявлявшие о желании продать клуб, были удивлены ажиотажем, вызванным их объявлением: предложения о покупке команды поступили со всего мира. Купить «Юнайтед» хотели эмир Катара Тамим ибн Хамад Аль Тани, британский миллиардер Джим Рэтклифф и даже Илон Маск.

Но Глэйзеры отпугнули потенциальных покупателей ценником: они хотят за «МЮ» не менее £ 6 млрд (более € 6,83 млрд). Американцы видят в клубе коммерческий потенциал, учитывают развивающиеся рынки и считают, что в их руках колоссальный спортивный актив. При таких раскладах долги и инфраструктура уже вроде как не имеют значения, поэтому они не хотят снижать цену за клуб.

Братья Глэйзеры Фото: John Peters/Getty Images

Пока Глэйзерам не поступало предложений выше £ 4,5 млрд. При этом издание Financial Times опубликовало исследование, в котором оценило стоимость «Манчестер Юнайтед» всего в $ 1,6 млрд. Как отмечает журналистка Sky Sports Мелисса Редди, Глэйзеры совершенно не горят желанием расставаться с клубом, особенно если не получат требуемую сумму. Тяжёлая ситуация, учитывая, что разница между желаемой и предлагаемой ценой – £ 1,5 млрд. В ближайшее время болельщики «МЮ» вряд ли получат долгожданные новости о продаже клуба ненавистными им Глэйзерами. Напомним, в мае 2021 года именно матч между «МЮ» и «Ливерпулем» в рамках АПЛ был сорван из-за протестов болельщиков «красных дьяволов» против владельцев. Тогда фанаты прорвались на поле «Олд Траффорд», требуя ухода американских бизнесменов из команды.

«Ливерпуль»

Болельщики «Ливерпуля» не высказывали резких претензий в адрес владельца Джона Генри и Fenway Sports Group, однако поводов для негатива у них предостаточно. Главная претензия, связанная с боссами «Ливерпуля» — их скупердяйство. Генри не любит тратить много денег на трансферы, а по мнению болельщиков, в современной АПЛ тяжело бороться за чемпионство без огромных инвестиций в команду. Результаты текущего сезона подтверждают обоснованность претензий фанатов. «Ливерпуль» и правда тяжело тратит деньги на игроков: за пять лет клуб приобрёл футболистов на € 500 млн. Это всего лишь десятый результат в Европе и восьмой – в АПЛ (впереди, например, «Вест Хэм», «Астон Вилла» и «Вулверхэмптон»).

В ноябре 2022 года для болельщиков «Ливерпуля» появились отличные новости: FSG задумались о продаже клуба, вдохновившись суммой, за которую Тодд Боули приобрёл «Челси» (€ 4,8 млрд). На решение также повлиял крах Европейской Суперлиги, одним из идеологов которой считался как раз Генри.

Джон Генри Фото: Michael Regan/Getty Images

Единственное серьёзное предложение американским владельцам «Ливерпуля» поступило из Катара от компании Qatar Sports Investments (QSI), также владеющей «ПСЖ». Отметим, что этот же фонд затем проявил предметный интерес к «МЮ». Но переговоры QSI и FSG не увенчались успехом, так как Генри требовал за «Ливерпуль» серьёзную сумму – около € 4 млрд. После неудачи в поиске потенциального покупателя в феврале 2022 года американский бизнесмен заявил, что клуб не продаётся.

Джон Генри владелец «Ливерпуля» «Я знаю, что было много разговоров и сводок о «Ливерпуле», но я придерживаюсь фактов: мы просто формализовали текущий процесс. Останемся ли мы в Англии навсегда? Нет. Продаём ли мы «Ливерпуль»? Нет. Говорим ли мы с инвесторами? Да».

После этих слов новости об интересе бизнесменов к полноценной покупке «Ливерпуля» исчезли. Но часть акций команды может приобрести компания Liberty Media, владеющая Формулой-1. Как сообщает The Telegraph, корпорация рассматривает возможность инвестиции в красных, но не станет приобретать клуб полностью.

Американские владельцы «МЮ» и «Ливерпуля» не готовы вкладываться в клуб на уровне шейхов из «Манчестер Сити» или своего соотечественника из «Челси». И подобный подход уже негативно сказался, например, на команде Клоппа. Так что Глэйзерам и Генри нужно решить: либо крупно инвестировать в свои клубы, либо продать их по компромиссной цене и дать выдохнуть болельщикам.