Головин поучаствовал в голевой атаке! Но «Монако» намучился в матче с аутсайдером

«Монако» провел матч 26-го тура чемпионата Франции с «Труа». Команда Александра Головина во второй раз в сезоне потеряла очки в матче с одним из аутсайдеров турнира.

Перед матчем «Труа» занимал предпоследнее место в таблице. Этот клуб одержал всего четыре победы в чемпионате и подходил к игре с серией из пяти поражений. Более того, «Труа» не может победить на протяжении девяти встреч во всех турнирах. «Монако», в свою очередь, расположился на четвёртой строчке, но команда Филиппа Клемана уступила «Байеру» в Лиге Европы и «Ницце» в Лиге 1.

Головин очень активно провёл первую половину первого тайма. За 20 минут россиянин нанёс три удара из-за пределов штрафной. Правда, мяч всякий раз пролетал мимо цели. В одном из эпизодов Александр совершил впечатляющий забег с центра поля до чужих ворот, но предпочёл пробить сам и не попал в створ.

На исходе получаса монегаски оказались в роли отыгрывающейся стороны. Головин уступил в борьбе Куаме, который не встретил сопротивления со стороны Фофана и шарахнул в дальний угол. Мяч оказался в воротах, несмотря на отчаянный прыжок Нюбеля. Через несколько минут Головин схватил жёлтую карточку — Стефани Фраппар наказала его за отмашку в центре поля.

«Монако» — «Труа» Фото: Baptiste Autissier/IMAGO/ТАСС

В первом тайме «Монако» владел преимуществом, но так и не нанёс ни одного удара в створ. Сразу после перерыва футболисты «Труа» на какое-то время перехватили инициативу, словно это они уступали в счёте. На 61-й минуте Головин отдал пас на Бен-Йеддера, а лучший снайпер «Монако» пробил в сантиметрах от штанги. Попади он в ворота, Александр получил бы результативный балл за ассист.

Вообще, «Монако» нанёс первый удар в створ лишь на 69-й минуте — вратарь «Труа» Галлон вытащил из нижнего угла после выстрела Матазо. Все основные события развернулись в концовке встречи. Сначала Бен-Йеддер со второй попытки всё-таки направил мяч в сетку (первый удар заблокировали защитники), а затем он оформил дубль. В этом голе поучаствовал Головин. После прострела россиянина вратарь отбил мяч точно на Бен-Йеддера, а тот спокойно пробил по пустым воротам. Изначально бригада Фраппар отменила гол из-за офсайда, но затем поменяла решение после вмешательства VAR.

И всё-таки «Труа» ушёл от поражения и сделал это уже в добавленное время. Вышедший на замену Угбо головой вколотил мяч, который влетел в ворота от рук Нюбеля. Защитники «Монако» откровенно проспали этот момент и не оказали сопернику должного сопротивления. Таким образом, «Монако» потерял очки в матче с одним из худших клубов чемпионата Франции. Любопытно, что в первом круге «Труа» и вовсе обыграл монегасков — 4:2.

Головин провёл на поле все 90 минут и заработал от портала WhoScored оценку 6,6 — четвёртый результат среди всех игроков стартового состава «Монако». Он нанёс три удара (ни одного — в створ), совершил один отбор и отдал 86% точных передач. Следующий матч в Лиге 1 «Монако» проведёт 12 марта с «Реймсом». Сейчас эта команда занимает 10-е место в таблице.