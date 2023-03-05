Худшая команда РПЛ остановила «Краснодар». А купленный вместо Дзюбы форвард сразу забил!

Аутсайдер РПЛ «Торпедо» неожиданно отнял очки в гостях у «Краснодара». Московская команда по-прежнему отстаёт на семь очков от зоны стыков.

После первой части сезона «Торпедо» было худшей командой РПЛ по количеству голов – чёрно-белые забили всего семь мячей. Несмотря на это, в зимнее окно московский клуб не стал подписывать Артёма Дзюбу. Отказавшись от качеств небыстрого экс-капитана сборной России, главный тренер Андрей Талалаев решил взять количеством форвардов и скоростью. В Краснодаре торпедовцы сыграли 4-4-2, а новых нападающих Йорди Рейну и Илью Стефановича активно поддерживал с правого фланга Давид Караев. Первые полтайма чёрно-белые играли на равных с командой Владимира Ивича, выдавливали противника со своей половины поля жёсткими единоборствами и были острее. Уже на 9-й минуте Стефанович отметил свой дебют в РПЛ (в 26 лет!) голом. Зона левого защитника «быков» Кристиана Рамиреса оказалась пустой, поэтому никто не заблокировал кросс Караева, а Стефанович выиграл борьбу на опережение у Кайо.

Только после 20-й минуты «Краснодар» смог посадить «Торпедо» глубоко к воротам. Сначала хозяева заработали опасный штрафной для Эдуарда Сперцяна: центральный защитник гостей Илья Кутепов захотел обняться с нападающим хозяев Джоном Кордобой, но судья не оценил эту «дружбу народов». Сперцян плохо исполнил стандарт. Потом у краснодарцев стали проходить передачи между линий от центрбека Хуниора Алонсо на Кордобу. Наконец, на 24-й минуте забил новичок Кади Боржес. «Торпедо» пропустило этот гол из-за индивидуальных ошибок защитников Бояна Рогановича и Юрия Журавлева, даривших мяч сопернику, и неудачной игры голкипера Александра Довбни – он пропустил не самый сложный удар низом. Однако тут «Торпедо» повезло, что судьи на VAR не дремали: разглядели, как Мозес Кобнан, подыграл себе рукой.

«Краснодар» давил до перерыва создал более чем достаточно, чтобы забить хотя бы гол. Один только Кордоба упустил три сумасшедших момента. А тот же Кади Боржес пробил в крестовину. После первого тайма команда Ивича имела двукратный перевес по ударам – 8:4 (в створ – 4:2), тем не менее счёт был 0:1.

В начале второго тайма, как и в начале первого, встреча шла по плану Талалаева. «Краснодар» тяжёло входил в игру, видимо, футболисты долго переваривают информацию, которую получают в раздевалке от Ивича. На поле было очень много стыков, а в центре внимания – дуэли Кутепова с Кордобой. Экс-защитник сборной России едва не получил травму вслед за Иваном Ениным, заменённым ещё до перерыва. На исходе часа матча «Краснодар» требовал пенальти после попадания мяча в руку Кутепова, однако судья Евгений Кукуляк принял, кажется, справедливое решение, показав, что это не 11-метровый – рука находилась в естественном положении.

Но «Краснодар» уже разбежался, и его было не остановить. На ворота «Торпедо» накатывались волны атак. Через минуту ещё раз чудовищно не повезло Кордобе – мяч после удара колумбийца головой попал в штангу. Тем не менее этот эпизод завершился голом «Краснодара». Здорово отработал на подборе Сперцян, который должен делать разницу в таких матчах, если хочет в Европу. После чего Ильзат Ахметов ассистировал Сергею Петрову.

Кутепов всё же вынужден был уйти с поля в середине второго тайма. И его отсутствие стоило «Торпедо» второго пропущенного мяча. Занявший позицию травмированного центбека Равиль Нетфуллин не смог закрыть зону для Кордобы, который получил передачу на ход из глубины поля. Колумбиец выскочил один на один и наконец-то забил. Джон был очень счастлив! Он сильно переживал свои промахи, долго стучал кулаками по газону после одного из них. Видно, что Кордоба не отбывает номер.

Казалось, теперь команда Ивича разорвёт «Торпедо» на быстрых ответных атаках. Но Талалаев перевернул игру серией замен. На поле среди прочих появился почти 40-летний Игорь Лебеденко – и забил! Красивая получилась комбинация. Заброс от Нетфуллина, скидка грудью Романа Юзепчука и удар Лебеденко в касание. Ещё один нападающий отличился у чёрно-белых: для Игоря это второй гол в сезоне РПЛ.

Бодрый был футбол во втором тайме, обоюдоострый. У «Краснодара» что-то пропало в игре после гола Лебеденко, тем не менее в концовке хозяевам мог принести победу 18-летний Александр Кокшаров – сын олимпийского чемпиона, гандболиста Эдуарда Кокшарова. Но 18-летний форвард, убежав один на один, не сумел даже попасть в цель. Команде Ивича оказалось недостаточно 19 ударов и семи попаданий в створ для победы. «Торпедо» же прервало серию из пяти поражений подряд в РПЛ.