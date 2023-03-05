Бердыев по-королевски вернулся в Россию. ЦСКА «прибил» списанный форвард

Курбан Бердыев дебютировал в «Сочи» победой над ЦСКА. Блестящее возвращение топ-тренера в российский футбол!

В этом матче состоялся и ещё один дебют. Впервые сыграл за ЦСКА и в РПЛ 19-летний Егор Носков. Стечение обстоятельств помогло перспективному юноше получить место в основе: Игорь Дивеев, Бактиёр Зайнутдинов и новичок Илья Агапов травмированы, а Иван Обляков отбывал дисквалификацию.

Носков закрывал у ЦСКА весь левый фланг в схеме с тремя центральными защитниками. Интересно, почему Владимир Федотов решил выпустить именно его, а не, например, Кирилла Глебова, который очень солидно смотрелся на зимних сборах и тоже пробовался слева. Вероятно, тренер хотел, чтобы на этой позиции играл левоногий футболист. Носков не тушевался, был неплох для дебютанта, но трудно утверждать, что Егор – готовый игрок для основы. С мячом он встречался не так часто (23 касания до перерыва: меньше только у Фёдора Чалова и голкипера Игоря Акинфеева), его передачам в штрафную недоставало точности. А на исходе трети матча позиционная ошибка Носкова завершилась угловым, после которого «Сочи» претендовал на пенальти. Виллиан Роша, пытаясь выбить мяч, попал по ноге Владиславу Сарвели. Видеоассистенты предложили Владиславу Безбородову посмотреть повтор. Судья всё равно не стал назначать 11-метровый и, наверное, был прав. Сарвели явно упал по собственной инициативе, а не из-за контакта.

Обе команды играли по схеме 3-4-2-1, и можно сказать, что коса нашла на камень. Футбол был без ворот. Разве что в начале встречи Георгий Мелкадзе забил после фирменного шикарного заброса из глубины поля от Кристиана Нобоа за спины защитникам, но гол отменили из-за очевидного офсайда. В остальном «Сочи» выжидал, ЦСКА тоже не рисковал – перекатывал мяч между тройкой центрбеков. А вот игроки атакующей тройки Медина – Карраскаль – Чалов были отрезаны друг от друга и от полузащитников.

Однако с 45-й минуты соперники, словно по сигналу, понеслись вперёд! В компенсированное время сейв Акинфеева спас ЦСКА от пропущенного мяча после того, как Нобоа подал со штрафного, а Константин Кучаев упустил Сергея Терехова. В ответной атаке армейцев Хорхе Карраскаль простил «Сочи» и конкретно допустившего ошибку Кирилла Заику.

Поле на сочинском стадионе «Фишт» зелёное на вид, но, по словам участников матча, тяжёлое. Это тоже не помогало командам показывать качественный футбол. Впрочем, вряд ли только на газон стоит списывать брак игроков, которые портили неточными передачами опасные контрвыпады «три в два» или «четыре в три». Есть вопросы и к уровню мастерства. В целом же после перерыва ЦСКА был инициативнее, владел территорией. Тот же Носков получил хороший момент, ворвавшись слева в штрафную Сослана Джанаева, однако удар у юного вингбека не получился.

В середине второго тайма мяч наконец побывал в сетке ворот «Сочи». Но и этот гол отменили по причине положения «вне игры»! После очень хорошей подачи Милана Гаича со штрафного Виллиан Роша, как обычно, выиграл воздух, а Мойзес добил мяч в сетку. Сперва и не разобрать было, совершил ли защитник касание, из-за которого случился офсайд.

А после этого тренер «Сочи» сделал замену, перевернувшую всю игру. Лука Джорджевич не отличался в РПЛ с мая 2021-го, но у Бердыева, похоже, черногорец вернёт свою прежнюю форму. Первый гол нападающий забил всего через минуту после выхода на замену. Сочинцы блестяще использовали пространство на половине поля ЦСКА. Юсупову никто не помешал сделать заброс, а Виллиан Роша ошибся позиционно. Так Джорджевич открыл счёт.

Ещё одну голевую атаку «Сочи» создал за счёт открывания Никиты Бурмистрова справа. В ней тоже поучаствовал Юсупов, и не обошлось без везения. Мяч удачно для Джорджевича отскочил от несчастливого во втором тайме Виллиана Роши – и Лука исполнил момент. Акинфееву оставалось только ругаться на своих защитников.

Серия замен от Федотова не спасла ЦСКА. Тренер гостей проиграл своей бывшей команде – «Сочи» спокойно сохранил сухую победу.