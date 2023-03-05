Так «Манчестер Юнайтед» не унижали 92 года

Главный матч выходных закончился невероятным разгромом. Результат, который невозможно было представить, хотя бы потому, что было даже непонятно, кто изначально фаворит. А получилась лучшая игра «Ливерпуля» – как минимум в этом сезоне.

Первые 20 минут «Ливерпуль» выглядел получше: больше владел мячом, чаще бил по воротам. «МЮ» было тяжело наладить контроль. Вероятно, потому что главный диспетчер Бруну Фернандеш снова отправился на фланг (на этот раз вообще на левый), а в центре оставался Вегорст. В результате проникающие передачи в штрафную иной раз приходилось делать Каземиро. У него порой получалась, но расстановка всё равно выглядела странно.

В конце первого тайма «Ливерпулю» удалось забить классный гол. Робертсон ушёл с мячом в центр и выдал шикарную передачу на ход Гакпо в штрафную. Тот легко убрал Варана на замахе и пробил в дальний угол – 1:0.

Практически сразу после этого команды ушли на перерыв. Казалось, «МЮ» в перерыве сможет изменить ситуацию. В принципе, она действительно изменилась. Во втором тайме «Юнайтед» уже не боролся, а позволил просто распотрошить себя.

Мохамед Салах Фото: Michael Regan/Getty Images

Не прошло и полутора минут во втором тайме, как хозяева забили снова. Эллиотт прибежал на второй темп атаки и прострелил на голову Нуньесу – 2:0. Дальше описывать матч сложно. «МЮ» потерял и структуру, и дисциплину. Проще говоря, поплыл. «Ливерпуль» делал на контратаках что хотел, а в позиционном владении издевательски перепасовывался под «оле» с трибун на каждую передачу. После замен Фернандеш сместился в центр, но было уже поздно. «Ливерпуль» включил режим уничтожения.

50-я минута – Гакпо забил после великолепного прохода Салаха. 3:0.

66-я минута – Салах уже сам мощно пробил под перекладину с правой. 4:0.

75-я минута – снова Нуньес, снова головой. 5:0.

83-я минута – Салах решил, что тоже должен сделать дубль (а заодно – стать лучшим бомбардиром «Ливерпуля» в эпоху АПЛ). 6:0.

88-я минута. Фирмино. 7:0. Рыдала вся маршрутка.

Похоже, разговоры о том, что «МЮ» участвует в чемпионской гонке, были преждевременны. Ну а что касается «Ливерпуля», то с такой игрой команда точно должна вернуться в топ-4. Кстати, календарь у «Ливерпуля» занимательный. В следующем туре играть с «Борнмутом» (последняя команда АПЛ), а затем Клоппа ждут «Сити», «Челси» и «Арсенал».