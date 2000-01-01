Самые яркие футбольные матчи этих выходных
За такие сюжеты мы и любим футбол.
«Спартак» — «Урал» — 2:2
Этот матч был для красно-белых по-настоящему нервным: дважды по ходу игры хозяева отыгрывались, а Александр Соболев забил победный мяч на 86-й минуте, но… Судья не засчитал чистый гол, и разразился скандал.
«Арсенал» — «Борнмут» — 3:2
А вот английский «Арсенал» смог сделать потрясающий камбэк. Команда Артеты сначала пропустила на 10-й секунде матча, а спустя час игры уступала 0:2. Затем в дело вступили Томас Парти и Бен Уайт, забившие по голу.
Однако ничья «Арсенал» не устраивала — особенно 23-летнего Рейсса Нелсона. На 90+7-й минуте (!) матча он забил победный мяч в ворота «Борнмута». Настоящее чудо.
«Ростов» — «Локомотив» — 1:3
Артём Дзюба заставил всех хейтеров молчать. Форвард «Локо» по-царски вернулся в Россию, оформив хет-трик в первом же матче РПЛ. Пострадал Валерий Карпин.
«Атлетико» — «Севилья» — 6:1
Был повод порадоваться и у команды Диего Симеоне: «матрасники» разорвали на своём поле «Севилью». Дублями отметились Мемфис Депай и Альваро Мората, а ещё забивали Антуан Гризманн и Янник Феррейра Карраско.
«Сочи» — ЦСКА — 2:0
А вот героем этой игры стал в первую очередь тренер. Курбан Бердыев не побеждал в РПЛ с 2019 года, а теперь вернулся и вместе с «Сочи» хлопнул ЦСКА. Ему помог Лука Джорджевич, забивший оба мяча. Хотя форварда, казалось, уже списали.
«Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед» — 7:0
«Манчестер Юнайтед» пропустил семь безответных мячей от «Ливерпуля». Ещё раз – СЕМЬ. Последний раз такое случалось до Второй мировой войны. Настоящий кошмар для Эрика тен Хага и его футболистов.
Коди Гакпо, Дарвин Нуньес и Мохамед Салах забили по два гола. Последний и вовсе стал лучшим бомбардиром своего клуба в АПЛ, обойдя Робби Фаулера (у Салаха теперь 129 голов). А ещё успел забить Роберто Фирмино.
Самый жаркий уикенд года. За такие матчи мы и любим футбол
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