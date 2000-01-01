Самый жаркий уикенд года. За такие матчи мы и любим футбол

Коди Гакпо, Дарвин Нуньес и Мохамед Салах забили по два гола. Последний и вовсе стал лучшим бомбардиром своего клуба в АПЛ, обойдя Робби Фаулера (у Салаха теперь 129 голов). А ещё успел забить Роберто Фирмино.