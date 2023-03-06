«Сочи» готов кошмарить РПЛ. Как Бердыев изменил команду и «задушил» ЦСКА

В дебютной игре Курбана Бердыева «Сочи» на своём поле разобрался с ЦСКА — 2:0. Что предложил тренер? Самое время погрузиться в игру его новой команды.

«Сочи» перешёл на глубокую оборону. Бердыев мастер такой игры

Против ЦСКА сочинцы при обороне располагались преимущественно на своей половине поля по расстановке 5-4-1.

«Сочи» при обороне. Состав — из второго тайма, схема 5-4-1

На протяжении большей части матча «Сочи» оборонялся. Хозяева владели мячом лишь 45% времени и сделали за игру 410 передач. Показатели существенно ниже цифр из первой половины сезона — 54% владения и 495 передач в среднем за игру. Ничего удивительного в подобной перемене нет: за прессингом и владением Курбан Бердыев не гнался и в двух предыдущих своих российских командах — «Рубине» и «Ростове». Своей неброской манерой игры южане очень напомнили те коллективы тренера.

При игре в защите сочинцы в целом показали высокое качество. Показательно, что в игровых ситуациях (эпизоды без учёта стандартов) армейцы сподобились лишь на пять ударов за весь матч, а из штрафной площади и вовсе только на три. И это будучи пятой командой лиги!

Выбранная Бердыевым модель игры при обороне очень неудобна для большинства команд РПЛ, и ЦСКА — не исключение. То, что армейцы уязвимы перед такой защитной организацией, показала первая часть сезона: красно-синие умудрились проиграть «Пари НН» (0:1) и «Торпедо» (0:1), которые оборонялись глубоко и большими силами.

Очень похоже, что со своей защитой «Сочи» во второй части сезона станет кошмаром для многих. В первой части чемпионата этого и близко не было: за 17 туров РПЛ сочинцы лишь дважды сыграли «на ноль» — 4:0 с «Локомотивом» и 2:0 с «Химками». Тогда Вадим Гаранин прививал команде футбол с контролем мяча и прессингом, но к успеху не пришёл. Теперь же у «Сочи» уже в первой игре есть сухая победа над серьёзным соперником!

С ЦСКА сочинцы ни разу не заигрались у своих ворот. В первой части сезона такого хладнокровия не хватало

Этим команда лишний раз показала, что надёжность сзади для Бердыева прямо сейчас превыше всего. Если был риск потерять мяч, то игроки «Сочи» упрощали игру длинными передачами. Всего за матч таких пасов набралось 75, тогда как в первой половине в среднем было 65.

До Бердыева «Сочи» не хватало прагматизма. В первой части сезона футболисты команды с юга России играли с огнём, разыгрывая мяч в собственной штрафной низом даже под прессингом. Доходило до грубых ошибок — в игре с «Динамо» (2:1) случился гол после неудачной попытки голкипера Джанаева обыграть нападающего Макарова, в матче с «Зенитом» (0:7) полузащитник Юсупов совершил обрез и вывел один на один с собственным вратарём Малкома.

Гол Макарова после неудачно обводки Джанаева

Гол Малкома после обреза Юсупова

В результате подобной авантюрной игры, к которой футболисты оказались не готовы, «Сочи» откатился в середину таблицы, хотя сезоном ранее под руководством серьёзно относящегося к сохранности собственных ворот Владимир Федотова команда заняла второе место. Приглашение Бердыева для улучшения результатов после всех осенних приключений — очень логичный ход в сочинской истории.

«Сочи» стал страшен в быстрых атаках. Они — альтернатива Бердыева затяжным розыгрышам мяча

При владении «Сочи» использовал схему 3-4-3, нападающие были главными адресатами для передач после отборов и перехватов.

«Сочи» при атаке. Состав — из второго тайма, схема 3-4-3

Нападающие были готовы к быстрым атакам своей команды. Как только «Сочи» завладевал мячом, они открывались либо за спины защитникам, либо между в свободных зонах в линии защитников. Первая голевая атака команды Бердыева началась с рывка Джорджевича за спины, а вторая разогналась после открывания Бурмистрова на фланге.

Голевое открывание Джорджевича под пас Юсупова

Пас Юсупова на Бурмистрова при второй голевой атаке

Атакующие игроки «Сочи» совершали много ускорений. Их могло не хватить на весь матч, но Бердыев всё рассчитал: в середине второго тайма вместо Сарвели и Мелкадзе на поле вышли Джорджевич и Бурмистров. В основном ускорялись именно эти футболисты, тогда как игравший впереди Юсупов творил между линиями. Нет ничего удивительного, что забил именно свежий игрок, для которого защитников измотал Мелкадзе.

Футбол Бердыева может продлить карьеру Нобоа

Говоря о новом «Сочи», нельзя не сказать о футболисте, который является ключевой фигурой команды. 9 апреля эквадорскому полузащитнику Кристиану Нобоа исполнится 38 лет. Кажется, с приходом Бердыева у него есть все шансы быть успешным ещё не один сезон. К слову, зимой легионер переподписал контракт с клубом до лета 2024 года с возможностью продления ещё на сезон.

Кристиан Нобоа Фото: РИА Новости

Вариант обороны низким блоком очень подходит Нобоа, так как не изматывает его физически — в прессинге возрастному игроку тяжелее сохранять свежесть. В быстрых атаках «Сочи» Кристиан тоже не получает чрезмерных нагрузок, так как руководит ими из глубины — начинает комбинации передачами. Для возрастного интеллектуального центрального полузащитника и то, и другое — идеальный вариант.

Нобоа — по-прежнему мозг «Сочи»: с ЦСКА по передачам в своей команде (49) уступил лишь центральному защитнику Дркушичу (50), а по передачам под удар (2) стал лучшим наравне с Юсуповым, который играл гораздо ближе к атаке. Не хватило разве что ударов — 0. В них игрок в новом футболе может просесть, если сохранится акцент на быстрые атаки — в первой половине сезона было два удара в среднем за матч. Но если будет получаться побеждать без ударов Нобоа, то что в этом плохого?

В матче с ЦСКА не было возможности увидеть, каков «Сочи» в позиционной атаке. Кажется, скоро такая возможность появится — впереди игры с «Оренбургом» и «Факелом». В первом матче Бердыев очаровал так, что уже хочется их посмотреть.

Возможно, в них Нобоа будет чаще включаться к воротам, чего в первом матче после зимней паузы немного не хватало.