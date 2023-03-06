Fan ID в цифрах. Такого падения интереса к российскому футболу ещё не было

Первый тур с Fan ID на всех стадионах РПЛ – картина, полная печали и тоски.
«Динамо»
«Динамо» — «Крылья Советов»
Фото: Кадр из трансляции
«Краснодар»
«Краснодар» — «Торпедо»
Фото: fckrasnodar.ru
«Спартак»
«Спартак» — «Урал»
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
«Ахмат»
«Ахмат» — «Оренбург»
Фото: Кадр из трансляции
«Зенит»
«Зенит» — «Пари НН»
Фото: Кадр из трансляции
«Факел»
«Факел» — «Химки»
Фото: Кадр из трансляции
Даже с бойкотом активных фанатов осенью картинка не выглядела настолько грустно. Средняя посещаемость клубов до введения паспорта болельщика была такой:
Если сравнивать последние матчи на стадионах, где в ноябре ещё не было системы идентификации болельщиков, с матчами прошедшего тура, то разница выходит колоссальной. Больше всех просела посещаемость у «Динамо» – падение сразу на 80%! На втором месте идёт «Краснодар», который собрал на матче с «Торпедо» на 76% меньше зрителей, чем осенью на «Оренбурге».
«Спартак», чья посещаемость упала ещё до старта сезона из-за бойкота, просел ещё сильнее – на «Урал» пришёл всего 4281 зритель. «Зенит» заманил болельщиков на стадион бесплатной едой (может, кто-то ещё и решил поучаствовать в розыгрыше машины за оформление Fan ID), за счёт чего собрал рекордную в этом туре посещаемость – 19 705 зрителей, но для клуба это всё равно на 43% меньше, чем было осенью. Меньше всех из клубов, на стадионах которых начал действовать Fan ID, потерял «Факел» – разница «всего» в 24%.
При рестарте прошлого сезона ещё действовали коронавирусные ограничения, поэтому сравнивать посещаемость по турам будет не совсем правильно. Но даже тогда «Ахмат» собрал 6612 зрителей (сейчас — 4100), а «Спартак» — больше 10 000. Если посмотреть на возобновление сезона-2019/2020 (тогда мы ещё не знали, что впереди нас ждёт коронавирус), то становится ещё грустнее. «Зенит» собрал 51 463 зрителя, «Динамо» – 24 946, «Ахмат» – 12 681, «Краснодар» – 31 966, «Спартак» – 28 245.
Чтобы исключить фактор соперника (на кого-то ходят больше, на кого-то меньше), давайте посмотрим, сколько собирали точно такие же по вывеске матчи в другие сезоны.
Сравниваем цифры с Кубком России, где Fan ID не действует
Кубок. 22 февраля. «Ростов» – «Урал»: 5 877
РПЛ. 4 марта. «Ростов» – «Локомотив»: 4 907
Разница: –16,5%
Кубок. 22 февраля. «Спартак» – «Локомотив»: 10 185
РПЛ. 4 марта. «Спартак» – «Урал»: 4 281
Разница: –58%
Кубок. 28 февраля. «Краснодар» – ЦСКА: 26 314
РПЛ. 5 марта. «Краснодар» – «Торпедо»: 7 965
Разница: –69,7%
Кубок. 1 марта. «Динамо» – «Крылья Советов»: 6 588
РПЛ. 5 марта. «Динамо» – «Крылья Советов»: 4 943
Разница: –25%
Статистика говорит сама за себя.
Перед стартом сезона клубы пытались придумать различные варианты привлечения болельщиков к оформлению Fan ID – в ход шли все возможные инструменты: от розыгрыша машины до чуть ли не бесплатных билетов и бонусов от партнёров. При этом пресс-служба Минцифры сообщала в конце февраля, что Fan ID оформили 450 тысяч человек, но масштабы проблемы были очевидны уже тогда – настолько, что РФС пообещал фанатам за паспорт болельщика денежные сертификаты на путешествия, технику и покупки у партнёров и даже квартиру в ближайшем Подмосковье.
Первый тур после возобновления чемпионата показал, что стратегия работает слабовато. О проблеме с посещаемостью говорят уже и футболисты, руководители клубов, глава РПЛ, включился даже депутат Милонов, который внезапно решил взять дело в свои руки и направить Михаилу Мишустину обращение с призывом отменить паспорт болельщика. При этом депутат Светлана Журова, которая была в числе тех, кто активнее всех защищал и оправдывал введение закона о Fan ID, теперь говорит, что правительство, Минспорта и РФС могут отменить паспорт болельщика без отмены закона.
Как такое возможно – пока остаётся загадкой. Но одно уже ясно: клубы из-за резкого падения посещаемости теряют деньги, а вся лига — свою привлекательность, в том числе в глазах рекламодателей.
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