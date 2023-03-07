«Спартак» страдает от судей чаще, чем «Зенит». Таблица ошибок арбитров после 18-го тура

В прошедшие выходные состоялось долгожданное возвращение российского футбола. 18-й тур принёс немало запоминающихся моментов, но были и вопросы к работе арбитров. «Чемпионат» следит за косяками судей и обновляет таблицу ошибок на основе экспертизы Игоря Федотова.
Напомним, в таблице не учитываются ошибки по мелким фолам или первым жёлтым карточкам в матче (показанным или нет). Мы считаем:
- сколько раз арбитры ошибочно назначили или не назначили пенальти в пользу или против какой-либо команды;
- сколько раз неправильно удалили (или не удалили) футболистов;
- ошибочно засчитали или не засчитали гол;
- ошибочно (или нет) показали вторую жёлтую карточку;
- если ошибка исправлена судьёй на VAR, то она не учитывается.
Виталий Мешков совершил грубую ошибку в матче «Спартак» — «Урал»
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
Предыдущие ошибки арбитров
Чтобы ничего не упустить, смотрите, как менялась таблица (и против кого ошибались судьи) после предыдущих туров РПЛ:
- таблица после 1-го тура;
- таблица после 2-го тура;
- таблица после 3-го тура;
- таблица после 4-го тура;
- таблица после 7-го тура;
- таблица после 8-го тура;
- таблица после 9-го тура;
- таблица после 10-го тура;
- таблица после 11-го тура;
- таблица после 13-го тура;
- таблица после 14-го тура;
- таблица после 15-го тура;
- таблица после 16-го тура;
- таблица после 17-го тура.
Ошибки судей в 18-м туре
В прошедшем туре судьи допустили две грубые ошибки. В одном случае пострадал топ-клуб, во втором — команда из нижней части таблицы.
- Арбитр Чистяков не назначил пенальти в ворота «Химок» в матче с «Факелом»;
- Мешков допустил грубую ошибку, не засчитав чистый гол «Спартака» в ворота «Урала».
«Мешков свистнул, что был фол на вратаре, хотя в момент, когда все валялись, Соболев забил. Мешков поспешил, и для арбитра с эмблемой ФИФА на груди это однозначная ошибка».
Подробный разбор судейства каждого из матчей 18-го тура РПЛ от Игоря Федотова можно прочитать тут.
Таблица грубых ошибок судей после 18 туров
|Команда
|Ошибки против команды
|Ошибки в пользу команды
|«Урал»
|11
|5
|«Локомотив»
|8
|2
|«Краснодар»
|6
|4
|«Сочи»
|4
|3
|«Пари НН»
|4
|5
|«Факел»
|4
|4
|«Торпедо»
|3
|0
|«Динамо»
|3
|3
|«Ростов»
|3
|4
|«Крылья Советов»
|3
|4
|«Спартак»
|3
|6
|«Химки»
|3
|6
|«Ахмат»
|3
|5
|«Оренбург»
|3
|7
|«Зенит»
|2
|4
|ЦСКА
|1
|4
- 7 марта 2023
-
12:36
-
12:33
-
12:30
-
12:22
-
12:15
-
12:11
-
12:01
-
12:01
-
11:57
-
11:56
-
11:45
-
11:41
-
11:29
-
11:25
-
11:12
-
11:00
-
10:54
-
10:52
-
10:46
-
10:38
-
10:31
-
10:18
-
10:10
-
10:08
-
10:05
-
10:02
-
09:53
-
09:41
-
09:32
-
09:26
-
09:15
-
09:15
-
09:00
-
08:00
-
07:53