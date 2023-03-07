Тяжелее всего пока «Уралу», хотя на этот раз ошиблись в его пользу.

«Спартак» страдает от судей чаще, чем «Зенит». Таблица ошибок арбитров после 18-го тура

В прошедшие выходные состоялось долгожданное возвращение российского футбола. 18-й тур принёс немало запоминающихся моментов, но были и вопросы к работе арбитров. «Чемпионат» следит за косяками судей и обновляет таблицу ошибок на основе экспертизы Игоря Федотова.

Напомним, в таблице не учитываются ошибки по мелким фолам или первым жёлтым карточкам в матче (показанным или нет). Мы считаем:

сколько раз арбитры ошибочно назначили или не назначили пенальти в пользу или против какой-либо команды;

сколько раз неправильно удалили (или не удалили) футболистов;

ошибочно засчитали или не засчитали гол;

ошибочно (или нет) показали вторую жёлтую карточку;

если ошибка исправлена судьёй на VAR, то она не учитывается.

Виталий Мешков совершил грубую ошибку в матче «Спартак» — «Урал» Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Предыдущие ошибки арбитров

Чтобы ничего не упустить, смотрите, как менялась таблица (и против кого ошибались судьи) после предыдущих туров РПЛ:

Ошибки судей в 18-м туре

В прошедшем туре судьи допустили две грубые ошибки. В одном случае пострадал топ-клуб, во втором — команда из нижней части таблицы.

Арбитр Чистяков не назначил пенальти в ворота «Химок» в матче с «Факелом»;

Мешков допустил грубую ошибку, не засчитав чистый гол «Спартака» в ворота «Урала».

Игорь Федотов футбольный арбитр «Мешков свистнул, что был фол на вратаре, хотя в момент, когда все валялись, Соболев забил. Мешков поспешил, и для арбитра с эмблемой ФИФА на груди это однозначная ошибка».

Подробный разбор судейства каждого из матчей 18-го тура РПЛ от Игоря Федотова можно прочитать тут.

Таблица грубых ошибок судей после 18 туров