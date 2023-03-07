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Против кого судьи РПЛ ошибаются чаще всего, таблица и разбор ошибок, «Зенит», «Спартак», ЦСКА, «Локомотив», «Динамо»

«Спартак» страдает от судей чаще, чем «Зенит». Таблица ошибок арбитров после 18-го тура
Кирилл Закатченко
Таблица ошибок судей в РПЛ
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Тяжелее всего пока «Уралу», хотя на этот раз ошиблись в его пользу.

В прошедшие выходные состоялось долгожданное возвращение российского футбола. 18-й тур принёс немало запоминающихся моментов, но были и вопросы к работе арбитров. «Чемпионат» следит за косяками судей и обновляет таблицу ошибок на основе экспертизы Игоря Федотова.

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Напомним, в таблице не учитываются ошибки по мелким фолам или первым жёлтым карточкам в матче (показанным или нет). Мы считаем:

  • сколько раз арбитры ошибочно назначили или не назначили пенальти в пользу или против какой-либо команды;
  • сколько раз неправильно удалили (или не удалили) футболистов;
  • ошибочно засчитали или не засчитали гол;
  • ошибочно (или нет) показали вторую жёлтую карточку;
  • если ошибка исправлена судьёй на VAR, то она не учитывается.
Виталий Мешков совершил грубую ошибку в матче «Спартак» — «Урал»

Виталий Мешков совершил грубую ошибку в матче «Спартак» — «Урал»

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Предыдущие ошибки арбитров

Чтобы ничего не упустить, смотрите, как менялась таблица (и против кого ошибались судьи) после предыдущих туров РПЛ:

Ошибки судей в 18-м туре

В прошедшем туре судьи допустили две грубые ошибки. В одном случае пострадал топ-клуб, во втором — команда из нижней части таблицы.

  • Арбитр Чистяков не назначил пенальти в ворота «Химок» в матче с «Факелом»;
  • Мешков допустил грубую ошибку, не засчитав чистый гол «Спартака» в ворота «Урала».
Игорь Федотов
Игорь Федотов
футбольный арбитр

«Мешков свистнул, что был фол на вратаре, хотя в момент, когда все валялись, Соболев забил. Мешков поспешил, и для арбитра с эмблемой ФИФА на груди это однозначная ошибка».

Подробный разбор судейства каждого из матчей 18-го тура РПЛ от Игоря Федотова можно прочитать тут.

«По правилам, арбитру игры «Спартака» ничего грозить не может». Как судили в 18-м туре РПЛ «По правилам, арбитру игры «Спартака» ничего грозить не может». Как судили в 18-м туре РПЛ

Таблица грубых ошибок судей после 18 туров

КомандаОшибки против командыОшибки в пользу команды
«Урал»115
«Локомотив»82
«Краснодар»64
«Сочи»43
«Пари НН»45
«Факел»44
«Торпедо»30
«Динамо»33
«Ростов»34
«Крылья Советов»34
«Спартак»36
«Химки»36
«Ахмат»35
«Оренбург»37
«Зенит»24
ЦСКА14
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