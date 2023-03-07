Теперь Fan ID критикуют даже депутаты. Как можно отменить действие закона?

РПЛ вернулась с Fan ID на всех стадионах – и зрелище это было довольно удручающим. «Такая посещаемость бьёт по имиджу лиги, клубов, футбола, – прокомментировал пустующие трибуны президент РПЛ Александр Алаев. – Это не то, что должно быть на матчах лиги. Картина печальная».

О проблеме говорили и раньше, но в первой части сезона её масштаб был не настолько ощутим: паспорт болельщика действовал только на пяти стадионах, а остальные, несмотря на бойкот активных фанатов, всё равно как-то, да заполнялись (как правило, наполовину). Цифры уже и тогда были пугающими и намекающими, что дальше будет только хуже, но по итогам первого после возобновления чемпионата тура стало окончательно ясно: посещаемость не просто просела, а ударилась о дно. Практические пустые стадионы в Москве, Грозном, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Ростове, Сочи – картина возвращает нас во времена коронавируса, когда трибуны приходилось вынужденно закрывать из-за ограничений от Роспотребнадзора.

О звенящей пустоте на аренах снова высказываются футболисты. Выступил капитан «Спартака» Георгий Джикия — сказал, что клубу от этого нехорошо, футболистам – тоже. «Выход – убрать этот Fan ID. Почему на футболе есть, а, условно, в других [видах спорта] – нет?» – вопрошал он в программе «Коммент.Шоу».

Нападающий «Торпедо» Игорь Ледебенко сказал, что «Fan ID негативно влияет на посещаемость». «Обидно и жалко, потому что люди должны ходить на футбол», – добавил он.

Трибуны на «Открытие Арене» Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Депутат Дмитрий Свищёв уверяет, что дело не в Fan ID, а в ряде других факторов: зима, СВО, экономическая ситуация – всё сложилось в пазл, отталкивающий болельщиков от похода на футбол. Мол, проблем у людей так много, что им не до развлечений. Но здесь кроется большая ошибка в попытке считать психологию масс: в сложные времена народ, наоборот, тянется к чему-то, что может их отвлечь и подбодрить. Пример тому – Аргентина, где вся футбольная религия построена на взаимосвязи «есть проблема – иди на стадион и забудься». Да, мы не аргентинцы, и отношение к футболу у нас исторически иное, но всё же.

Ещё один депутат, Роман Терюшков, говорит, что выводы делать преждевременно, потому что статистика складывается со временем, а не за одни выходные. Но, если быть честным, было полгода, чтобы понять, что Fan ID отрицательно влияет на посещаемость. И ещё один тур на восьми стадионах, чтобы окончательно в этом убедиться.

Так или иначе, за последнюю неделю дискуссия вокруг паспорта болельщика развернулась такая, что теперь всерьёз обсуждают возможность его отмены. Даже депутат Светлана Журова, которая голосовала за законопроект в каждом из трёх чтений и чуть ли не чаще всех оправдывала его необходимость, заявила: «Для того чтобы отменить Fan ID, не нужно законодательно это регулировать. Правительство может это и так отменить или принять. Трактовка закона следующая: мы наделили полномочиями правительство, и оно определяет, будет Fan ID или нет. Законов менять для этого не нужно. Правительство, Минспорта, РФС могут сделать это без отмены закона».

Светлана Журова Фото: РИА Новости

КПРФ готовит законопроект об отмене Fan ID, Милонов направил обращение к Мишустину

Пресс-секретарь КПРФ Александр Ющенко сказал «Ведомостям», что партия предложила оставить Fan ID на крупных международных соревнованиях и отменить на внутренних. Депутат Сергей Обухов сказал, что партия готова создать подобный проект (о частичной отмене паспорта болельщика) совместно с «Единой Россией», которая, по его словам, «наконец прозрела». Правда, о сроках разработки такого законопроекта и его внесения в Госдуму он сообщить затруднился. КПРФ ещё прошлым летом заявляла, что внесла на рассмотрение в Госдуму законопроект об отмене Fan ID, но его до сих пор так и не рассмотрели. Сейчас представители партии говорят, что прекрасно понимали, к чему приведёт паспорт болельщика, однако слушать их особо никто не хотел. Обухов в своём телеграм-канале и вовсе наехал на коллег из «Единой России» – Виталия Милонова и Светланы Журовой, которые, по его словам, сделали «кульбиты» и начали говорить обратное.

«Депутаты-единороссы делятся в публичном пространстве своими «невероятными» открытиями – оказывается, Fan ID крайне плохо сказывается на посещаемости стадионов, – написал он. – Депутат Виталий Милонов уже грозится подготовить инициативу об отмене Fan ID и направить ее в правительство. Вот так поворот! Кто бы мог подумать, что эта идея окажется такой неудачной… А я скажу кто. Ваш покорный слуга депутат Обухов, да и вся фракция КПРФ в Госдуме! Вот кто об этом твердил с самого момента появления идеи о введении Fan ID на российских стадионах. Единороссы не будут единороссами, если вдруг начнут признавать свои ошибки и перестанут делать вид, что всё идет по плану».

Милонов, который, в отличие от Журовой, голосовал за законопроект только в первом чтении, действительно признал, что от введения Fan ID «добились противоположного эффекта». «Это полное безумие какое-то с Fan ID, – цитирует его «РБ Спорт». – Полный порядок на стадионах настанет, если там вообще никого не будет. Никто не будет хулиганить, не возникнет никаких проблем». Он добавил, что готовит обращение к Михаилу Мишустину, чтобы систему паспорта болельщика отменили.

Виталий Милонов Фото: РИА Новости

Главный вопрос: можно ли отменить Fan ID?

Отмотаем на 2018 год: в августе президент России Владимир Путин после успешно проведённого чемпионата мира и положительного опыта работы Fan ID утвердил перечень поручений по развитию физической культуры и спорта. Среди них был такой пункт:

– с учётом ранее данных поручений обеспечить выделение начиная с 2019 года бюджетных ассигнований федерального бюджета на мероприятия по внедрению и дальнейшей эксплуатации созданных для чемпионата мира по футболу ФИФА 2018 года систем идентификации футбольных болельщиков и контроля доступа при проведении матчей чемпионата России по футболу и Кубка России по футболу, а также иных массовых мероприятий.

Срок исполнения поручения – 20 декабря 2018 года. Ответственный – Дмитрий Медведев.

В итоге инициатива на время заглохла – и Алексей Сорокин, который возглавлял Оргкомитет-2018, и Александр Дюков говорили про огромные затраты и сомнительную отдачу от системы на внутренних соревнованиях. В РФС явно пытались притормозить процесс или вовсе его свернуть, но после чемпионата Европы в 2021-м законопроект всё же поступил в Госдуму, а потом быстро прошёл все чтения. Под внедрение всех необходимых систем из федерального бюджета выделили 773,6 млн рублей, однако далеко не всем стадионам достались эти средства – «Оренбургу», например, сказали покрывать расходы на установку из собственного бюджета, а потом ждать компенсации. Похожая ситуация у клубов, которые не находятся под управлением государства. Получилось действительно дорого: и затраты эти маленькие команды с трудом могут отбить самостоятельно при такой низкой посещаемости.

Клубы смирились: сверху говорили и давали понять, что отмены никакой и быть не может. Но Журова не соврала – отмотать всё можно.

Закон отменить реально – для этого нужно, чтобы сначала Госдума, а потом и Совет Федерации это одобрил. Однако в данном случае достаточно постановления Правительства РФ за подписью Мишустина – именно поэтому Милонов к нему и готовит своё обращение.

Дело в том, что именно Правительство РФ определило перечень официальных спортивных соревнований, при посещении которых обязательна идентификация участников и болельщиков: соответствующее распоряжение было подписано 25 июня 2022 года и вступило в силу 4 июля 2022 года.

В этом распоряжении как раз и перечислены все события, где действует Fan ID.

Получается, всё, что нужно сделать – это выпустить новое распоряжение об отмене или корректировке действующего. Например, указать только международные соревнования, как предлагает КПРФ – и этот вариант очень удобен, так как никаких международных соревнований у нас нет и не предвидится в ближайшее время.

Но тут мы подходим к другому моменту: изначально поручение о разработке соответствующей инициативы поступило от Путина, из федерального бюджета был выделен чуть ли не миллиард рублей, провели целую кампанию силами чиновников, как похорошеют трибуны при Fan ID – если сложить все эти вводные, то реальность каких-то корректировок выглядит довольно… нереальной.

Систему в первую очередь вводили для контроля и сбора данных; безопасность, о которой нам твердят уже почти год, тут вторична. Поэтому главный вопрос остаётся тем же: пойдёт ли правительство, которое так заинтересовано в цифровизации страны, навстречу клубам и болельщикам, мечтающим, чтобы закон о Fan ID откатили?