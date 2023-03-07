«Челси» в шаге от вылета из Лиги чемпионов! Случится ли камбэк в Лондоне? LIVE

Друзья, всем привет! Лига чемпионов снова с нами, и теперь пришло время ответных матчей 1/8 финала. Сегодня, 7 марта, в Лондоне встретятся «Челси» и дортмундская «Боруссия». В первом матче победу одержала немецкая команда — 1:0. Единственный гол забил молодой нападающий Карим Адейеми.
Положение у сегодняшних соперников противоположное. «Челси» проваливает сезон в АПЛ и занимает лишь 10-е место. А «Боруссия», наоборот, борется за чемпионство в Германии. Второе место в Бундеслиге и равенство по очкам с «Баварией».
Матч «Челси» — «Боруссия» пройдёт на стадионе «Стэмфорд Бридж». Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск, а обслужит встречу нидерландский арбитр Данни Маккели. «Чемпионат» традиционно проведёт текстовую онлайн-трансляцию главного матча дня. Оставайтесь с нами!
🔙 Для начала вспомним первый матч в Дортмунде.
- 7 марта 2023
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