Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

Чемпионат России по футболу: как сыграли новички в первом туре после рестарта РПЛ — Дзюба, «Зенит», «Спартак», ЦСКА

Как сыграли новички в первом весеннем туре РПЛ. Поразил не только Дзюба!
Анатолий Романов
Как сыграли новички в первом весеннем туре РПЛ
Аудио-версия:
Комментарии
Более трёх десятков игроков дебютировали за новые команды в чемпионате России.

В первом туре после старта или возобновления сезона всегда вызывают огромный интерес не только изменения в игре команды, но и выступления новичков. Болельщики знакомятся с подписанными клубом футболистами, оценивают их уровень и потенциал. В зимнее трансферное окно 16 представителей элиты чемпионата России купили, арендовали или взяли свободными агентами полсотни игроков. В 18-м туре РПЛ сыграли 33 из них. В этом тексте – статистика и первые впечатления о новичках.

«Спартак» страдает от судей чаще, чем «Зенит». Таблица ошибок арбитров после 18-го тура «Спартак» страдает от судей чаще, чем «Зенит». Таблица ошибок арбитров после 18-го тура

«Зенит»

Кто сыграл из новичков: Роберт Ренан (в основе).
Кто не сыграл: –.

«Зенит» подписал зимой одного-единственного новичка, но на Ренана хотелось посмотреть, может быть, даже больше, чем на всех остальных, поскольку слухи уже связывают 19-летнего центрального защитника с «Реалом».

Роберт Ренан

Роберт Ренан

Фото: fc-zenit.ru

Бразилец действительно понравился в матче с «Пари НН»: шикарное владение мячом, прекрасный пас, потрясающая уверенность в себе. У Роберта два отбора мяча, девять перехватов, четыре подбора. И даже три обводки! Однако манера игры слишком рискованная: в тренерском штабе «Зенита» наверняка объяснят Ренану, что иногда техничный защитник – враг команды.

«Спартак»

Кто сыграл из новичков: Алексис Дуарте (в основе), Томаш Тавареш (на замену).
Кто не сыграл: –.

Дуарте – самый дорогой новичок РПЛ в зимнее окно. «Спартак» заплатил за этого центрбека € 4 млн. Тем не менее Гильермо Абаскаль не спешит вводить в основу ни парагвайца, ни Тавареша. Если бы не дисквалификация Георгия Джикии, Дуарте наверняка начал бы матч на скамейке.

Алексис Дуарте

Алексис Дуарте

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Премьеру Алексиса трудно назвать успешной: при счёте 0:0 он «привёз» пенальти, завалив в своей штрафной Алексея Каштанова. Да и вообще выиграл лишь четыре единоборства из 13. Впрочем, не будем спешить с выводами по Дуарте – молодому южноамериканцу нужно время на адаптацию. Тавареш пока выходит на замены после тяжёлой травмы, его игру оценивать труднее, но видно, что португалец хорош на мяче и умеет обострять.

«Ростов»

Кто сыграл из новичков: –.
Кто не сыграл: –.

Ростовский клуб фактически проигнорировал зимнее трансферное окно, так что и обсуждать некого.

Меньше денег, больше бесплатных переходов. Как изменилась трансферная политика РПЛ за год Меньше денег, больше бесплатных переходов. Как изменилась трансферная политика РПЛ за год

«Динамо»

Кто сыграл из новичков: –.
Кто не сыграл: Милан Майсторович.

Московский клуб ещё летом подписал юного центрального защитника Майсторовича, а в феврале по достижении 18-летия он присоединился к бело-голубым. На данном этапе максимум для легионера – попадание в запас.

ЦСКА

Кто сыграл из новичков: –.
Кто не сыграл: Илья Агапов.

Болельщики армейцев до сих пор так и не могут познакомиться с возможностями приобретённого у «Пари НН» Агапова. Центральный защитник пропустил все сборы из-за травмы и по-прежнему не помощник новой команде.

«Ахмат»

Кто сыграл из новичков: Милош Шатара (в основе).
Кто не сыграл: Заим Диванович, Нене Гбамбле, Илья Черняк.

Из четырёх новичков «Ахмата» в матче с «Оренбургом» сыграл только один – центральный защитник Шатара. Босниец со своей работой справился: 92% выигранных единоборств, два отбора, восемь перехватов и пять подборов мяча. Диванович и Черняк пока игроки запаса, а Гбамбле не попал в заявку, так как ещё неделю-две будет залечивать повреждение.

«Сочи»

Кто сыграл из новичков: –.
Кто не сыграл: Мигел Силвейра.

Сочинский клуб уже после закрытия трансферного окна объявил о переходе 19-летнего бразильского атакующего полузащитника. Мигелу Силвейре нужно ещё адаптироваться в России и привыкнуть к требованиям Курбана Бердыева. В игре с ЦСКА он отсутствовал в заявке.

Бердыеву в «Сочи» привезли нераскрывшуюся звезду. Бразильца нашли там же, где и Клаудиньо! Бердыеву в «Сочи» привезли нераскрывшуюся звезду. Бразильца нашли там же, где и Клаудиньо!

«Краснодар»

Кто сыграл из новичков: Кади Боржес, Мозес Кобнан (в основе).
Кто не сыграл: –.

В «Краснодаре» активно наигрывают в основе двух своих зимних новичков – атакующего полузащитника Кади Боржеса и правого вингера Мозеса. Видно, что бразилец опытный, сложившийся игрок. Кади Боржес мог забить в первом же матче в РПЛ с «Торпедо». Однако ему сильно не везло: то его гол отменят из-за игры рукой Мозеса, то крестовина бразильцу помешает. Молодой нигериец смело тянет одеяло на себя и лезет в обводку, но ему недостаёт эффективности: лишь один успешный обыгрыш за семь попыток, только 32% выигранных единоборств и ноль голевых моментов.

Галицкий купил «необработанный алмаз». Что за легионеры пришли в РПЛ? Галицкий купил «необработанный алмаз». Что за легионеры пришли в РПЛ?

«Оренбург»

Кто сыграл из новичков: Матиас Перес (в основе).
Кто не сыграл: –.

«Оренбург» в первой части сезона пропустил больше всех в РПЛ, так что новый аргентинский центральный защитник должен был добавить надёжности самому слабому звену команды. Очевидно, у Переса есть хорошие качества. Он достаточно быстр, цепок – в Грозном совершил два отбора, 11 перехватов и шесть подборов мяча.

Матиас Перес

Матиас Перес

Фото: ФК «Оренбург»

Более того, фактически сделал гол «Оренбурга»: пришёл на стандарт и, красиво изогнувшись в падении, отдал голевую передачу Дмитрию Воробьёву. Но в эпизоде с третьим голом «Ахмата» рано выключился из эпизода после классного подката.

«Урал»

Кто сыграл из новичков: –.
Кто не сыграл: –.

«Урал» так поработал на трансферном рынке летом, что можно было не выходить на него зимой. Клуб лишь выкупил пару арендованных игроков. Поэтому и оценивать некого.

«Крылья Советов»

Кто сыграл из новичков: Бенхамин Гарре (в основе), Николай Рассказов, Александр Зуев, Владимир Писарский (на замену).
Кто не сыграл: –.

Самарцы вышли на встречу с динамовцами без своего самого яркого новичка Писарского: один из лучших бомбардиров РПЛ почти не тренировался на неделе из-за повреждения, поэтому сыграл лишь полчаса. Но до этого нападающий показал себя в Кубке России, забив два гола за два матча тому же «Динамо». Рассказов и Зуев сыграли ещё меньше – по 20 минут. У экс-защитника «Спартака» серьёзный конкурент в лице Гленна Бейла.

Аргентинец Гарре (воспитанник «Манчестер Сити» и замена на фланге атаки Пиняеву) становится заметной фигурой в «КС». В московской игре он создал отбором первый отменённый гол и забил второй. В остальном, правда, моментов не имел и обыграл только дважды за семь попыток. Зато у аргентинца семь перехватов, четыре подбора и два отбора – солидные цифры для атакующего игрока.

Экс-игрок «Ман Сити» заменит Пиняева. Его дед был чемпионом мира! Экс-игрок «Ман Сити» заменит Пиняева. Его дед был чемпионом мира!

«Пари НН»

Кто сыграл из новичков: Владислав Яковлев (в основе)
Кто не сыграл: Франк Баньяк, Денис Глушаков, Артём Соколов.

Глушаков пропустил матч с «Зенитом» из-за небольшого повреждения, а из остальных новичков в Санкт-Петербурге сыграл только Яковлев. У «Пари НН» совсем не получалась контригра, и об арендованном у ЦСКА форварде сказать нечего. Явных голевых моментов он не имел. Нанёс один неточный удар, упустив шанс открыть счёт на третьей минуте.

«Локомотив»

Кто сыграл из новичков: Илья Лантратов, Херман Конти, Сергей Пиняев, Максим Глушенков, Артём Дзюба (в основе).
Кто не сыграл: Игорь Смольников.

Дзюба – герой уикенда. Своё возвращение в РПЛ Артём отметил хет-триком в ворота «Ростова», подарив СМИ и болельщикам ещё целую неделю разговоров о взаимоотношениях экс-капитана сборной России с главным тренером национальной команды Валерием Карпиным. Центрфорвард «Локомотива» нанёс пять ударов, а точными оказались все три его попадания в створ. Не подкачали в целом и другие новобранцы. Глушенков отдал голевой пас Дзюбе и ещё несколько обостряющих передач. Активный Пиняев тоже поучаствовал в голевой атаке. Лантратов отразил три удара в створ, а однажды совершил суперсейв. Конти выиграл 73% единоборств и забрал 10 подборов. Правда, эпизод с голом Николая Комличенко подпортил впечатления от игры аргентинца.

После хет-трика Дзюбы команде Карпина стыдно После хет-трика Дзюбы команде Карпина стыдно

«Факел»

Кто сыграл из новичков: Реда Рабеи (в основе), Мохамед Браими (на замену).
Кто не сыграл: Вячеслав Якимов, Евгений Марков.

Из квартета новичков «Факела» в заявку попали два алжирца, рождённых во Франции и воспитанных французским футболом (при этом оба арендованы у болгарского «Ботева»). Интересно было посмотреть на воронежских легионеров, учитывая, что в первой части сезона клуб отказался от приглашения иностранцев. Вот только вингер Браими на сегодняшний день не готов на сто процентов – он из-за травмы пропустил часть сборов.

Реда Рабеи

Реда Рабеи

Фото: ФК «Факел»

Центрхав Рабеи умеет распорядиться мячом, но в той рубке, что была в матче с «Химками», чувствовал себя некомфортно: выиграл всего два единоборства из десяти, не сделал ни одного отбора и допустил восемь потерь. Ему тоже нужна адаптация к российскому футболу.

«Химки»

Кто сыграл из новичков: Петар Голубович, Кристиан Тассано, Лео Андраде, Никола Антич, Жаниу Бикел, Владимир Хубулов, Маркос Гильерме (в основе), Давид Кобесов (на замену).
Кто не сыграл: Виталий Лысцов, Стефан Мелентиевич, Лев Скворцов, Лачезар Котев.

Подмосковный клуб поменял зимой полкоманды. Неудивительно, что в матче с «Факелом» приняли участие восемь новичков, семь из которых попали в основу. Некоторые смогли блеснуть в эпизодах. Например, Хубулов заработал пенальти после шикарной длинной передачи от Лео Андраде, который вдобавок выиграл 73% единоборств.

Маркос Гильерме (№11)

Маркос Гильерме (№11)

Фото: ФК «Факел»

Маркос Гильерме и вовсе забил гол – с техническим оснащением у экс-игрока молодёжной сборной Бразилии полный порядок. Ему, наверное, можно позволить на «чистых» мячах поиграть. Опорный полузащитник Бикел отработал за двоих – вернул два десятка мячей: 15 подборов, шесть перехватов и четыре отбора. А вот защитник Голубович, пусть и сделал 15 перехватов, показался слабым звеном в обороне «Химок». Он ошибался и в моменте с голом «Факела», и в других ситуациях, когда команда могла пропустить второй мяч.

«Торпедо»

Кто сыграл из новичков: Юрий Журавлёв, Евгений Шляков, Роман Юзепчук, Йорди Рейна, Илья Стефанович (в основе), Джаджа (на замену).
Кто не сыграл: Илья Кухарчук.

Андрей Талалаев в первом официальном матче 2023-го использовал почти всех новичков. Лучше остальных проявил себя Стефанович, забивший в своём дебютном матче в РПЛ. 26-летний нападающий здорово сыграл на опережение и отпраздновал красиво – парой кульбитов. А фланговый хавбек Юзепчук поучаствовал голевой передачей в спасшем чёрно-белых от поражения голе Игоря Лебеденко. Рывок под длинный пас, точная скидка грудью: всё классно исполнил белорусский хавбек. Можно отметить также Журавлёва. «Краснодар» постоянно давил, и центрбек выдал мощные цифры: 74% выигранных единоборств, пять отборов, восемь перехватов, 11 подборов. А вот легионеры оставили своей игрой неоднозначное впечатление. Рейна потерялся в атаке и выиграл лишь два единоборства. Джаджа за 20 минут восемь раз пошёл в дриблинг и пять обыграл, но при этом отдал всего одну передачу – и та была неточной.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023