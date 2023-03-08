Как сыграли новички в первом весеннем туре РПЛ. Поразил не только Дзюба!

В первом туре после старта или возобновления сезона всегда вызывают огромный интерес не только изменения в игре команды, но и выступления новичков. Болельщики знакомятся с подписанными клубом футболистами, оценивают их уровень и потенциал. В зимнее трансферное окно 16 представителей элиты чемпионата России купили, арендовали или взяли свободными агентами полсотни игроков. В 18-м туре РПЛ сыграли 33 из них. В этом тексте – статистика и первые впечатления о новичках.

«Зенит»

Кто сыграл из новичков: Роберт Ренан (в основе).

Кто не сыграл: –.

«Зенит» подписал зимой одного-единственного новичка, но на Ренана хотелось посмотреть, может быть, даже больше, чем на всех остальных, поскольку слухи уже связывают 19-летнего центрального защитника с «Реалом».

Роберт Ренан Фото: fc-zenit.ru

Бразилец действительно понравился в матче с «Пари НН»: шикарное владение мячом, прекрасный пас, потрясающая уверенность в себе. У Роберта два отбора мяча, девять перехватов, четыре подбора. И даже три обводки! Однако манера игры слишком рискованная: в тренерском штабе «Зенита» наверняка объяснят Ренану, что иногда техничный защитник – враг команды.

«Спартак»

Кто сыграл из новичков: Алексис Дуарте (в основе), Томаш Тавареш (на замену).

Кто не сыграл: –.

Дуарте – самый дорогой новичок РПЛ в зимнее окно. «Спартак» заплатил за этого центрбека € 4 млн. Тем не менее Гильермо Абаскаль не спешит вводить в основу ни парагвайца, ни Тавареша. Если бы не дисквалификация Георгия Джикии, Дуарте наверняка начал бы матч на скамейке.

Алексис Дуарте Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Премьеру Алексиса трудно назвать успешной: при счёте 0:0 он «привёз» пенальти, завалив в своей штрафной Алексея Каштанова. Да и вообще выиграл лишь четыре единоборства из 13. Впрочем, не будем спешить с выводами по Дуарте – молодому южноамериканцу нужно время на адаптацию. Тавареш пока выходит на замены после тяжёлой травмы, его игру оценивать труднее, но видно, что португалец хорош на мяче и умеет обострять.

«Ростов»

Кто сыграл из новичков: –.

Кто не сыграл: –.

Ростовский клуб фактически проигнорировал зимнее трансферное окно, так что и обсуждать некого.

«Динамо»

Кто сыграл из новичков: –.

Кто не сыграл: Милан Майсторович.

Московский клуб ещё летом подписал юного центрального защитника Майсторовича, а в феврале по достижении 18-летия он присоединился к бело-голубым. На данном этапе максимум для легионера – попадание в запас.

ЦСКА

Кто сыграл из новичков: –.

Кто не сыграл: Илья Агапов.

Болельщики армейцев до сих пор так и не могут познакомиться с возможностями приобретённого у «Пари НН» Агапова. Центральный защитник пропустил все сборы из-за травмы и по-прежнему не помощник новой команде.

«Ахмат»

Кто сыграл из новичков: Милош Шатара (в основе).

Кто не сыграл: Заим Диванович, Нене Гбамбле, Илья Черняк.

Из четырёх новичков «Ахмата» в матче с «Оренбургом» сыграл только один – центральный защитник Шатара. Босниец со своей работой справился: 92% выигранных единоборств, два отбора, восемь перехватов и пять подборов мяча. Диванович и Черняк пока игроки запаса, а Гбамбле не попал в заявку, так как ещё неделю-две будет залечивать повреждение.

«Сочи»

Кто сыграл из новичков: –.

Кто не сыграл: Мигел Силвейра.

Сочинский клуб уже после закрытия трансферного окна объявил о переходе 19-летнего бразильского атакующего полузащитника. Мигелу Силвейре нужно ещё адаптироваться в России и привыкнуть к требованиям Курбана Бердыева. В игре с ЦСКА он отсутствовал в заявке.

«Краснодар»

Кто сыграл из новичков: Кади Боржес, Мозес Кобнан (в основе).

Кто не сыграл: –.

В «Краснодаре» активно наигрывают в основе двух своих зимних новичков – атакующего полузащитника Кади Боржеса и правого вингера Мозеса. Видно, что бразилец опытный, сложившийся игрок. Кади Боржес мог забить в первом же матче в РПЛ с «Торпедо». Однако ему сильно не везло: то его гол отменят из-за игры рукой Мозеса, то крестовина бразильцу помешает. Молодой нигериец смело тянет одеяло на себя и лезет в обводку, но ему недостаёт эффективности: лишь один успешный обыгрыш за семь попыток, только 32% выигранных единоборств и ноль голевых моментов.

«Оренбург»

Кто сыграл из новичков: Матиас Перес (в основе).

Кто не сыграл: –.

«Оренбург» в первой части сезона пропустил больше всех в РПЛ, так что новый аргентинский центральный защитник должен был добавить надёжности самому слабому звену команды. Очевидно, у Переса есть хорошие качества. Он достаточно быстр, цепок – в Грозном совершил два отбора, 11 перехватов и шесть подборов мяча.

Матиас Перес Фото: ФК «Оренбург»

Более того, фактически сделал гол «Оренбурга»: пришёл на стандарт и, красиво изогнувшись в падении, отдал голевую передачу Дмитрию Воробьёву. Но в эпизоде с третьим голом «Ахмата» рано выключился из эпизода после классного подката.

«Урал»

Кто сыграл из новичков: –.

Кто не сыграл: –.

«Урал» так поработал на трансферном рынке летом, что можно было не выходить на него зимой. Клуб лишь выкупил пару арендованных игроков. Поэтому и оценивать некого.

«Крылья Советов»

Кто сыграл из новичков: Бенхамин Гарре (в основе), Николай Рассказов, Александр Зуев, Владимир Писарский (на замену).

Кто не сыграл: –.

Самарцы вышли на встречу с динамовцами без своего самого яркого новичка Писарского: один из лучших бомбардиров РПЛ почти не тренировался на неделе из-за повреждения, поэтому сыграл лишь полчаса. Но до этого нападающий показал себя в Кубке России, забив два гола за два матча тому же «Динамо». Рассказов и Зуев сыграли ещё меньше – по 20 минут. У экс-защитника «Спартака» серьёзный конкурент в лице Гленна Бейла.

Аргентинец Гарре (воспитанник «Манчестер Сити» и замена на фланге атаки Пиняеву) становится заметной фигурой в «КС». В московской игре он создал отбором первый отменённый гол и забил второй. В остальном, правда, моментов не имел и обыграл только дважды за семь попыток. Зато у аргентинца семь перехватов, четыре подбора и два отбора – солидные цифры для атакующего игрока.

«Пари НН»

Кто сыграл из новичков: Владислав Яковлев (в основе)

Кто не сыграл: Франк Баньяк, Денис Глушаков, Артём Соколов.

Глушаков пропустил матч с «Зенитом» из-за небольшого повреждения, а из остальных новичков в Санкт-Петербурге сыграл только Яковлев. У «Пари НН» совсем не получалась контригра, и об арендованном у ЦСКА форварде сказать нечего. Явных голевых моментов он не имел. Нанёс один неточный удар, упустив шанс открыть счёт на третьей минуте.

«Локомотив»

Кто сыграл из новичков: Илья Лантратов, Херман Конти, Сергей Пиняев, Максим Глушенков, Артём Дзюба (в основе).

Кто не сыграл: Игорь Смольников.

Дзюба – герой уикенда. Своё возвращение в РПЛ Артём отметил хет-триком в ворота «Ростова», подарив СМИ и болельщикам ещё целую неделю разговоров о взаимоотношениях экс-капитана сборной России с главным тренером национальной команды Валерием Карпиным. Центрфорвард «Локомотива» нанёс пять ударов, а точными оказались все три его попадания в створ. Не подкачали в целом и другие новобранцы. Глушенков отдал голевой пас Дзюбе и ещё несколько обостряющих передач. Активный Пиняев тоже поучаствовал в голевой атаке. Лантратов отразил три удара в створ, а однажды совершил суперсейв. Конти выиграл 73% единоборств и забрал 10 подборов. Правда, эпизод с голом Николая Комличенко подпортил впечатления от игры аргентинца.

«Факел»

Кто сыграл из новичков: Реда Рабеи (в основе), Мохамед Браими (на замену).

Кто не сыграл: Вячеслав Якимов, Евгений Марков.

Из квартета новичков «Факела» в заявку попали два алжирца, рождённых во Франции и воспитанных французским футболом (при этом оба арендованы у болгарского «Ботева»). Интересно было посмотреть на воронежских легионеров, учитывая, что в первой части сезона клуб отказался от приглашения иностранцев. Вот только вингер Браими на сегодняшний день не готов на сто процентов – он из-за травмы пропустил часть сборов.

Реда Рабеи Фото: ФК «Факел»

Центрхав Рабеи умеет распорядиться мячом, но в той рубке, что была в матче с «Химками», чувствовал себя некомфортно: выиграл всего два единоборства из десяти, не сделал ни одного отбора и допустил восемь потерь. Ему тоже нужна адаптация к российскому футболу.

«Химки»

Кто сыграл из новичков: Петар Голубович, Кристиан Тассано, Лео Андраде, Никола Антич, Жаниу Бикел, Владимир Хубулов, Маркос Гильерме (в основе), Давид Кобесов (на замену).

Кто не сыграл: Виталий Лысцов, Стефан Мелентиевич, Лев Скворцов, Лачезар Котев.

Подмосковный клуб поменял зимой полкоманды. Неудивительно, что в матче с «Факелом» приняли участие восемь новичков, семь из которых попали в основу. Некоторые смогли блеснуть в эпизодах. Например, Хубулов заработал пенальти после шикарной длинной передачи от Лео Андраде, который вдобавок выиграл 73% единоборств.

Маркос Гильерме (№11) Фото: ФК «Факел»

Маркос Гильерме и вовсе забил гол – с техническим оснащением у экс-игрока молодёжной сборной Бразилии полный порядок. Ему, наверное, можно позволить на «чистых» мячах поиграть. Опорный полузащитник Бикел отработал за двоих – вернул два десятка мячей: 15 подборов, шесть перехватов и четыре отбора. А вот защитник Голубович, пусть и сделал 15 перехватов, показался слабым звеном в обороне «Химок». Он ошибался и в моменте с голом «Факела», и в других ситуациях, когда команда могла пропустить второй мяч.

«Торпедо»

Кто сыграл из новичков: Юрий Журавлёв, Евгений Шляков, Роман Юзепчук, Йорди Рейна, Илья Стефанович (в основе), Джаджа (на замену).

Кто не сыграл: Илья Кухарчук.

Андрей Талалаев в первом официальном матче 2023-го использовал почти всех новичков. Лучше остальных проявил себя Стефанович, забивший в своём дебютном матче в РПЛ. 26-летний нападающий здорово сыграл на опережение и отпраздновал красиво – парой кульбитов. А фланговый хавбек Юзепчук поучаствовал голевой передачей в спасшем чёрно-белых от поражения голе Игоря Лебеденко. Рывок под длинный пас, точная скидка грудью: всё классно исполнил белорусский хавбек. Можно отметить также Журавлёва. «Краснодар» постоянно давил, и центрбек выдал мощные цифры: 74% выигранных единоборств, пять отборов, восемь перехватов, 11 подборов. А вот легионеры оставили своей игрой неоднозначное впечатление. Рейна потерялся в атаке и выиграл лишь два единоборства. Джаджа за 20 минут восемь раз пошёл в дриблинг и пять обыграл, но при этом отдал всего одну передачу – и та была неточной.