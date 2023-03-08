«Наследник Роналду» забил, накрутив четверых! «Бенфика» издевалась над соперником в 1/8 ЛЧ

Выход «Брюгге» в плей-офф Лиги чемпионов стал, пожалуй, главной сенсацией розыгрыша. Бельгийский клуб занял второе место в группе B, обойдя «Байер» и «Атлетико», и получил в 1/8 финала турнира, как казалось, самого лёгкого соперника из возможных – «Бенфику».
Проход в четвертьфинал Лиги чемпионов мог стать для «Брюгге» историческим достижением, но клуб ничего для этого не сделал. В декабре руководство команды расторгло контракт с главным тренером Карлом Хуфкенсом, который впервые в истории вывел «Брюгге» в плей-офф Лиги чемпионов, пригласило молодого Скотта Паркера и оставило клуб без зимних трансферов.
Уже после первого матча в паре стало понятно: «Брюгге» дальше не пройдёт. Ответная игра это только подтвердила.
С первых минут в Лиссабоне хозяева придавили «Брюгге». На второй минуте Жоау Мариу вывел «Бенфику» вперёд, но гол не засчитали из-за положения «вне игры». Экс-полузащитник «Локомотива» здорово сыграл в чужой штрафной, отправив мяч пяткой в ворота.
Спустя четыре минуты «Брюгге» чуть было не отправил мяч в свои ворота из-за неразберихи между защитником и вратарём, но главным эпизодом первого тайма стало спасение Бьорна Мейера. Защитник бельгийского клуба сыграл в стиле Дмитрия Комбарова, выбившего мяч с линии ворот в матче с «Севильей» в 2017 году. Посмотрите, что сотворил нидерландец, не дав забить Жоау Мариу!
На 38-й минуте «Бенфика» всё же добилась своего: каким-то чудом Рафаэл Силва, обработав сложную передачу от Гонсалу Рамуша и обыграв двоих игроков «Брюгге», отправил мяч в сетку – 1:0.
Что касается Гонсалу Рамуша, то наследник Криштиану Роналду тоже не остался в первом тайме без гола. В добавленное время он, получив передачу в штрафной от Жоау Мариу, разобрался с четырьмя защитниками и пробил мимо Симона Миньоле – 2:0. Просто фантастический гол!
После перерыва ничего не изменилось. «Бенфика» продолжила атаковать, и на 57-й минуте счёт стал разгромным. Гонсалу Рамуш оформил дубль с передачи Алехандро Гримальдо.
На 71-й минуте на табло загорелась четвёрка. Жоау Мариу реализовал пенальти и наконец-то забил свой гол в этой встрече. В первом тайме его мяч не засчитал судья из-за офсайда, а чуть позже блестяще спас ворота защитник «Брюгге».
Через шесть минут «Бенфика» отправила пятый мяч в ворота «Брюгге». Этот гол уже организовали игроки, вышедшие во втором тайме. Спустя три минуты после появления на поле Жоау Невеш ассистировал Давиду Нересу. Связка португальца и бразильца сработала – 5:0!
На 87-й минуте «Брюгге» всё-таки отличился тоже. Бьорн Мейер, чудом спасший свою команду в первом тайме, сильно пробил в девятку – 5:1. Но этот гол ни на что уже не влиял.
«Бенфика» обыграла «Брюгге» со счётом 7:1 по сумме двух матчей и во второй раз подряд вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов. В сезоне-2021/2022 португальскому клубу попался на этой стадии «Ливерпуль», который оказался сильнее (3:1, 3:3).
- 8 марта 2023
-
01:24
-
01:07
-
00:55
-
00:50
-
00:38
-
00:25
-
00:23
-
00:20
-
00:15
- 7 марта 2023
-
23:55
-
23:52
-
23:47
-
23:42
-
23:25
-
23:20
-
23:11
-
23:10
-
22:45
-
22:45
-
22:40
-
22:36
-
22:31
-
22:30
-
22:11
-
21:59
-
21:53
-
21:53
-
21:49
-
21:47
-
21:42
-
21:37
-
21:30
-
21:16
-
21:10
-
21:09