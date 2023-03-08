«Наследник Роналду» забил, накрутив четверых! «Бенфика» издевалась над соперником в 1/8 ЛЧ

У Гонсало Рамуша — два гола, у экс-звезды «Локо» — гол+пас, а у «Брюгге» — позорный вылет с общим счётом 1:7.

Выход «Брюгге» в плей-офф Лиги чемпионов стал, пожалуй, главной сенсацией розыгрыша. Бельгийский клуб занял второе место в группе B, обойдя «Байер» и «Атлетико», и получил в 1/8 финала турнира, как казалось, самого лёгкого соперника из возможных – «Бенфику».

Проход в четвертьфинал Лиги чемпионов мог стать для «Брюгге» историческим достижением, но клуб ничего для этого не сделал. В декабре руководство команды расторгло контракт с главным тренером Карлом Хуфкенсом, который впервые в истории вывел «Брюгге» в плей-офф Лиги чемпионов, пригласило молодого Скотта Паркера и оставило клуб без зимних трансферов.

Уже после первого матча в паре стало понятно: «Брюгге» дальше не пройдёт. Ответная игра это только подтвердила.

С первых минут в Лиссабоне хозяева придавили «Брюгге». На второй минуте Жоау Мариу вывел «Бенфику» вперёд, но гол не засчитали из-за положения «вне игры». Экс-полузащитник «Локомотива» здорово сыграл в чужой штрафной, отправив мяч пяткой в ворота.

Спустя четыре минуты «Брюгге» чуть было не отправил мяч в свои ворота из-за неразберихи между защитником и вратарём, но главным эпизодом первого тайма стало спасение Бьорна Мейера. Защитник бельгийского клуба сыграл в стиле Дмитрия Комбарова, выбившего мяч с линии ворот в матче с «Севильей» в 2017 году. Посмотрите, что сотворил нидерландец, не дав забить Жоау Мариу!

На 38-й минуте «Бенфика» всё же добилась своего: каким-то чудом Рафаэл Силва, обработав сложную передачу от Гонсалу Рамуша и обыграв двоих игроков «Брюгге», отправил мяч в сетку – 1:0.

Что касается Гонсалу Рамуша, то наследник Криштиану Роналду тоже не остался в первом тайме без гола. В добавленное время он, получив передачу в штрафной от Жоау Мариу, разобрался с четырьмя защитниками и пробил мимо Симона Миньоле – 2:0. Просто фантастический гол!

После перерыва ничего не изменилось. «Бенфика» продолжила атаковать, и на 57-й минуте счёт стал разгромным. Гонсалу Рамуш оформил дубль с передачи Алехандро Гримальдо.

На 71-й минуте на табло загорелась четвёрка. Жоау Мариу реализовал пенальти и наконец-то забил свой гол в этой встрече. В первом тайме его мяч не засчитал судья из-за офсайда, а чуть позже блестяще спас ворота защитник «Брюгге».

Через шесть минут «Бенфика» отправила пятый мяч в ворота «Брюгге». Этот гол уже организовали игроки, вышедшие во втором тайме. Спустя три минуты после появления на поле Жоау Невеш ассистировал Давиду Нересу. Связка португальца и бразильца сработала – 5:0!

На 87-й минуте «Брюгге» всё-таки отличился тоже. Бьорн Мейер, чудом спасший свою команду в первом тайме, сильно пробил в девятку – 5:1. Но этот гол ни на что уже не влиял.

«Бенфика» обыграла «Брюгге» со счётом 7:1 по сумме двух матчей и во второй раз подряд вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов. В сезоне-2021/2022 португальскому клубу попался на этой стадии «Ливерпуль», который оказался сильнее (3:1, 3:3).