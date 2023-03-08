«Челси» прошёл в 1/4 финала ЛЧ из-за крайне спорного пенальти. Правы ли судьи?

«Челси» победил «Боруссию» – 2:0. Это именно тот счёт, который требовался англичанам после поражения 0:1 в Германии. Однако по второму голу «Челси» есть большие сомнения. Похоже, что Хаверцу зря дали перебить пенальти.

Когда он пробил первый раз с 11 метров, то попал в штангу. Судья позволил «Челси» заново исполнить пенальти, потому соперник раньше времени вбежал в штрафную. Точнее, не в саму штрафную, а за дугу, которая находится у штрафной.

Фото: Кадр из трансляции

Первым в штрафную вбежал защитник «Челси» Чилуэлл, но это не имеет значения. Важно, кто получил преимущество от того, что вбежал раньше времени. Такое незаслуженное преимущество использовал игрок «Боруссии» Озджан, который выбил мяч сразу после удара в штангу. Именно поэтому VAR и назначил пенальти заново.

Фото: Кадр из трансляции

Однако решение могло быть ошибочным. В правилах прописано, что мало только сыграть в мяч, забежав раньше времени. Как указал редактор ESPN Дэил Джонсон, пишущий о судействе, нужно, чтобы футболист ещё и помешал сопернику. А как мы видим по кадрам с матча, у игроков «Челси» было мало шансов сыграть в мяч, если бы Озджан его не выбил. Была ли это явная ошибка главного арбитра, чтобы VAR вмешивался? Вряд ли.

Английский журналист привёл пример пенальти в матче АПЛ между «Астон Виллой» и «Шеффидом», когда Джек Грилиш попал в перекладину с 11 метров, а потом мяч вынес защитник, который раньше времени вбежал в штрафную. Тогда VAR не дал возможности перебить пенальти, потому что у игроков «Виллы», по мнению судьи, не было возможности сыграть в мяч раньше соперников.