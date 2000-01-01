15 звёзд футбола, которые играли в «Милане», а вы забыли

Матьё Фламини (Франция)

А этот француз, напротив, в 2008-м ушёл из «Арсенала» в «Милан», а пять лет спустя вернулся обратно. В 2011-м он выиграл Серию А. Всего у Фламини 97 игр и семь мячей в чемпионате Италии.