15 звёзд футбола, которые играли в «Милане», а вы забыли

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15 звёзд, которые играли в «Милане», а вы забыли
15 звёзд, которые играли в «Милане», а вы забыли
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Гонсало Игуаин (Аргентина)
Гонсало Игуаин (Аргентина)
Аргентинский бомбардир провёл в «Милане» первую половину сезона-2018/2019, будучи арендованным у «Ювентуса». На его счету шесть голов в 15 матчах за «россонери» в Серии А.
Эрнан Креспо (Аргентина)
Эрнан Креспо (Аргентина)
И этот знаменитый аргентинский форвард был арендован «Миланом» — у «Челси» в сезоне-2004/2005. Креспо отыграл 28 матчей в чемпионате Италии, отличившись 10 раз.
Асмир Бегович (Босния и Герцеговина)
Асмир Бегович (Босния и Герцеговина)
Зимой 2020-го «Милан» на полсезона арендовал боснийского вратаря у «Борнмута». В Серии А на его счету лишь два матча.
Тьяго Силва (Бразилия)
Тьяго Силва (Бразилия)
До «ПСЖ» бразильский защитник выступал за «Милан», защищая цвета клуба с 2009 по 2012 год. В 2011-м он выиграл Серию А. На его счету 93 игры и пять мячей в чемпионате в этот период.
Майкл Эссьен (Гана)
Майкл Эссьен (Гана)
Долгое время был ключевым игроком «Челси», но зимой 2014-го ушёл в «Милан». Эссьен провёл полтора сезона за «россонери», сыграв 20 матчей в Серии А.
Йенс Леманн (Германия)
Йенс Леманн (Германия)
Легендарный вратарь «Шальке», «Боруссии» Д и «Арсенала» не смог найти себя в Серии А. За «Милан» он провёл первую половину сезона-1998/1999, сыграв лишь пять матчей в чемпионате.
Фернандо Торрес (Испания)
Фернандо Торрес (Испания)
Забивной форвард провалился в «Милане», отыграв в аренде из «Челси» первую половину сезона-2014/2015. На его счету лишь один гол в 10 матчах в Серии А.
Марк ван Боммел (Нидерланды)
Марк ван Боммел (Нидерланды)
Жёсткий опорник играл за «Милан» на закате карьеры, в 2011—2012 годах. И успел провести 39 матчей в чемпионате Италии.
Клас-Ян Хунтелар (Нидерланды)
Клас-Ян Хунтелар (Нидерланды)
Голландский бомбардир не смог раскрыться в Серии А. Он провёл в «Милане» сезон-2009/2010, забив семь голов в 25 матчах в чемпионате.
Патрик Виейра (Франция)
Патрик Виейра (Франция)
Легендарный опорник «Арсенала» мелькнул в «Милане» на заре карьеры. Француз сыграл два матча в Серии A в сезоне-1995/1996.
Матьё Фламини (Франция)
Матьё Фламини (Франция)
А этот француз, напротив, в 2008-м ушёл из «Арсенала» в «Милан», а пять лет спустя вернулся обратно. В 2011-м он выиграл Серию А. Всего у Фламини 97 игр и семь мячей в чемпионате Италии.
Марио Манджукич (Хорватия)
Марио Манджукич (Хорватия)
«Милан» стал последним клубом в карьере форварда. Во второй половине сезона-2020/2021 Манджукич провёл за «россонери» 10 матчей в Серии А, не отличившись в них ни разу.
Марио Пашалич (Хорватия)
Марио Пашалич (Хорватия)
Бывший спартаковец числился игроком «Челси» с 2014 по 2020 год, но не сыграл за клуб ни одного матча, мотаясь по арендам. За «Милан» он провёл сезон-2016/2017, забив пять голов в 24 матчах в Серии А.
Кейсуке Хонда (Япония)
Кейсуке Хонда (Япония)
Экс-игрок ЦСКА отыграл за «Милан» три с половиной сезона — с 2014 по 2017 год. Японец провёл 81 игру в Серии А, отличившись 11 раз.
Пепе Рейна (Испания)
Пепе Рейна (Испания)
Испанский вратарь пришёл в «Милан» из «Наполи» летом 2018-го. Он почти не играл за «россонери» в продолжение полутора сезонов — лишь пять матчей в чемпионате.
15 звёзд футбола, которые играли в «Милане», а вы забыли
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