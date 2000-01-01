10 звёзд футбола, которые играли в «Тоттенхэме», а вы забыли

Ведран Чорлука (Хорватия)

Хорошим напарником Модрича в «Тоттенхэме» был Ведран Чорлука. Его трансфер из «Манчестер Сити» он описывал как «цирк», а всё потому, что «шпоры» долго не могли принять окончательное решение. В итоге хорват задержался в клубе на четыре сезона, он сыграл 109 матчей во всех турнирах.