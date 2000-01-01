10 звёзд футбола, которые играли в «Тоттенхэме», а вы забыли

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В «Тоттенхэме» играло много звёзд футбола. Но о многих вы могли забыть
В «Тоттенхэме» играло много звёзд футбола. Но о многих вы могли забыть
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Паулиньо (Бразилия)
Паулиньо (Бразилия)
Бразильский полузащитник выступал за английский клуб с 2013 по 2015 год. Всего он провёл 67 матчей во всех турнирах, в которых забил 10 голов и сделал семь ассистов.
Кевин-Принс Боатенг (Гана)
Кевин-Принс Боатенг (Гана)
В 2007 году «Тоттенхэм» оформил трансфер ганского футболиста за £ 5,4 млн. За сезон Боатенг сыграл лишь 21 матч из-за напряжённых отношений с тренером Мартином Йолом. В следующем году он отправился в аренду в «Боруссию».
Юрген Клинсман (Германия)
Юрген Клинсман (Германия)
Великий немец играл за «шпор» дважды в карьере — с 1994 по 1995 год и в 1998 году. В первом сезоне он провёл 50 матчей, в которых забил 29 голов. Это позволило ему стать первым легионером в Англии, признанным лучшим игроком года.
Фернандо Льоренте (Испания)
Фернандо Льоренте (Испания)
Чемпион мира — 2010 перешёл в «Тоттенхэм» в 2017 году. В 2019-м «шпоры» вышли в финал ЛЧ. Этого не случилось бы, не забей Льоренте гол «Манчестер Сити» в 1/4.
Роберто Сольдадо (Испания)
Роберто Сольдадо (Испания)
Талантливый испанский футболист представлял английский клуб с 2013 по 2015 год. Всего он провёл 76 матчей, в которых забил 16 голов и отдал 11 результативных передач.
Рафаэль ван дер Варт (Нидерланды)
Рафаэль ван дер Варт (Нидерланды)
Серебряный призёр чемпионата мира — 2010 подписал контракт со «шпорами» сразу после выступления на турнире. За три года голландец сыграл 77 встреч и забил 28 голов.
Сергей Ребров (Украина)
Сергей Ребров (Украина)
Бывший игрок «Рубина» до переезда в Россию побывал в Англии. С 2000 по 2004 год Ребров выступал за «Тоттенхэм», но после увольнения Джорджа Грэма не смог найти общий язык с Гленном Ходдлом и был вынужден покинуть клуб.
Вильям Галлас (Франция)
Вильям Галлас (Франция)
Серебряный призёр немецкого чемпионата мира в 2010 году перешёл из «Арсенала» к их принципиальному сопернику. За «шпоры» Галлас сыграл 77 матчей. Летом 2013 года он ушёл из команды свободным агентом.
Лука Модрич (Хорватия)
Лука Модрич (Хорватия)
Перед тем как стать легендой «Реала», хорват провёл четыре сезона в «Тоттенхэме» (2008–2012). Это время было непростым для Модрича — успехи на поле попеременно сменялись травмами. Мешали и частые слухи о переходе сначала в «Челси», потом в «Королевский клуб». В итоге Лука выбрал «сливочных».
Ведран Чорлука (Хорватия)
Ведран Чорлука (Хорватия)
Хорошим напарником Модрича в «Тоттенхэме» был Ведран Чорлука. Его трансфер из «Манчестер Сити» он описывал как «цирк», а всё потому, что «шпоры» долго не могли принять окончательное решение. В итоге хорват задержался в клубе на четыре сезона, он сыграл 109 матчей во всех турнирах.
10 звёзд футбола, которые играли в «Тоттенхэме», а вы забыли
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