10 звёзд футбола, которые играли в «Тоттенхэме», а вы забыли

В «Тоттенхэме» играло много звёзд футбола. Но о многих вы могли забыть
Паулиньо (Бразилия)
Бразильский полузащитник выступал за английский клуб с 2013 по 2015 год. Всего он провёл 67 матчей во всех турнирах, в которых забил 10 голов и сделал семь ассистов.
Кевин-Принс Боатенг (Гана)
В 2007 году «Тоттенхэм» оформил трансфер ганского футболиста за £ 5,4 млн. За сезон Боатенг сыграл лишь 21 матч из-за напряжённых отношений с тренером Мартином Йолом. В следующем году он отправился в аренду в «Боруссию».
Юрген Клинсман (Германия)
Великий немец играл за «шпор» дважды в карьере — с 1994 по 1995 год и в 1998 году. В первом сезоне он провёл 50 матчей, в которых забил 29 голов. Это позволило ему стать первым легионером в Англии, признанным лучшим игроком года.
Фернандо Льоренте (Испания)
Чемпион мира — 2010 перешёл в «Тоттенхэм» в 2017 году. В 2019-м «шпоры» вышли в финал ЛЧ. Этого не случилось бы, не забей Льоренте гол «Манчестер Сити» в 1/4.
Роберто Сольдадо (Испания)
Талантливый испанский футболист представлял английский клуб с 2013 по 2015 год. Всего он провёл 76 матчей, в которых забил 16 голов и отдал 11 результативных передач.
Рафаэль ван дер Варт (Нидерланды)
Серебряный призёр чемпионата мира — 2010 подписал контракт со «шпорами» сразу после выступления на турнире. За три года голландец сыграл 77 встреч и забил 28 голов.
Сергей Ребров (Украина)
Бывший игрок «Рубина» до переезда в Россию побывал в Англии. С 2000 по 2004 год Ребров выступал за «Тоттенхэм», но после увольнения Джорджа Грэма не смог найти общий язык с Гленном Ходдлом и был вынужден покинуть клуб.
Вильям Галлас (Франция)
Серебряный призёр немецкого чемпионата мира в 2010 году перешёл из «Арсенала» к их принципиальному сопернику. За «шпоры» Галлас сыграл 77 матчей. Летом 2013 года он ушёл из команды свободным агентом.
Лука Модрич (Хорватия)
Перед тем как стать легендой «Реала», хорват провёл четыре сезона в «Тоттенхэме» (2008–2012). Это время было непростым для Модрича — успехи на поле попеременно сменялись травмами. Мешали и частые слухи о переходе сначала в «Челси», потом в «Королевский клуб». В итоге Лука выбрал «сливочных».
Ведран Чорлука (Хорватия)
Хорошим напарником Модрича в «Тоттенхэме» был Ведран Чорлука. Его трансфер из «Манчестер Сити» он описывал как «цирк», а всё потому, что «шпоры» долго не могли принять окончательное решение. В итоге хорват задержался в клубе на четыре сезона, он сыграл 109 матчей во всех турнирах.
10 звёзд футбола, которые играли в «Тоттенхэме», а вы забыли
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