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Нападающий «ПСЖ» и сборной Аргентины Лионель Месси сбрил бороду, эволюция стиля, фото

Месси сменил образ и сбрил бороду. Она уникальна благодаря особому гену
Никита Паглазов
Лионель Месси сбрил бороду
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Сейчас Лео как будто вернулся на 10 лет назад.

Лионель Месси недавно вновь обновил образ. Видимо, аргентинец воспользовался принципом «новое – хорошо забытое старое». Перед матчем 24-го тура французской Лиги 1 с «Лиллем» (4:3) форвард предстал на публике без уже привычной бороды. Гладкое лицо Месси принесло удачу: команда впервые за четыре матча одержала победу, а сам Лео забил победный мяч со штрафного в компенсированное ко второму тайму время. А когда Месси вообще стал отращивать бороду?

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Начало карьеры Лео провёл с длинными волосами, надевая на голову резинку в стиле Роналдиньо. Шевелюра постепенно становилась всё меньше, и к 2010 году Месси уже носил локоны средней длины. Затем аргентинец отдавал преимущество коротким волосам.

Лионель Месси

Лионель Месси

Фото: Ian MacNicol/Getty Images

Первый раз аргентинец радикально обновился в 2013-м – Лео сделал причёску в стиле моды барбершопов того времени. Затем он стал активнее экспериментировать с образом: например, набил несколько татуировок. Впервые Месси отрастил полноценную бороду на Кубке Америки 2016 года.

Лионель Месси

Лионель Месси

Фото: Simon Bruty/Getty Images

Лионель Месси
Лионель Месси
нападающий сборной Аргентины

«Если сбрею бороду, меня убьют. Мы верим, что Аргентина прервёт серию неудач и выиграет трофей. Я точно не сбрею её сейчас, мои партнёры не позволят».

Кардинальная смена образа не помогла – аргентинцы обидно уступили в финале турнира Чили в серии пенальти (0:0, 2:4 пен.). После этого Месси объявил об уходе из сборной Аргентины, решив поменять и внешность. На этот раз Лео совместил рыжую бороду с крашеными белыми волосами. «Я хотел начать всё с нуля, отбросить неприятности, которые со мной происходили. Я сказал себе: ты должен забыть об этом и начать всё заново», – отмечал спортсмен. Совет по смене имиджа Месси дал его парикмахер, с которым он работает с 2012 года: «Со временем Лео будет меняться как личность. Ему очень понравилась новая причёска, также он решился отпустить бороду. Она делает его более мужественным».

Почему у Лео тёмные волосы и рыжая борода? Всё дело в особом гене, при котором чёрный волосяной пигмент мутирует в красный. Если человек наследует ген от одного из родителей, то у него различается цвет волос (в случае Месси волосы на голове и борода). Вероятно, Лео он передался от мамы – она тёмно-рыжая.

Лионель Месси

Лионель Месси

Фото: Charles McQuillan/Getty Images

В 2017 году Лео продолжал играть с бородой, но вернул привычный цвет волос. С 2018-го по 2021-й Месси периодически расставался с растительностью на лице (например, на карантине из-за коронавируса), возвращая её в скором времени. Но в 2022 году аргентинец не сбривал бороду и поднимал Кубок мира в Катаре именно с ней.

Лионель Месси

Лионель Месси

Фото: Marcelo Endelli/Getty Images

В феврале 2023-го – новый виток в истории стиля. Без бороды Лео выглядит помолодевшим на 10 лет. Возможно, на него так повлияли разговоры о потенциальном возвращении в «Барселону». Поэтому Месси откатил свой стиль до 2013 года.

Лионель Месси

Лионель Месси

Фото: Justin Setterfield/Getty Images

А какой стиль Лео нравится больше всего вам?

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