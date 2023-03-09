«Милан» возвращается в элиту! Ничего не дали сделать команде Конте и вышли в 1/4 ЛЧ

Матч «Тоттенхэм» – «Милан» из-за пробок у стадиона задержали на 10 минут. Это уже становится фишкой Лондона. За день до этого на столько же отложили другую встречу Лиги чемпионов – между «Челси» и дортмундской «Боруссией».

Первый тайм получился равным, потому моментов практически не было. Правда, у «Тоттенхэма» при этом два центральных защитника получили по жёлтой. Обычно судьи стараются в начале матча обходиться без карточек, но тут у них особо не было выбора. Лангле попал локтём в ухо Жиру. Ну а Ромеро не коснулся мяча и просто снёс Леау, у которого намечался опасный забег.

По ударам в створ за первые 45 минут получилось грустно – 0:0. Хотя один раз вратарю «Милана» Меньяну пришлось отбивать удар Кейна из-за рикошета от защитника. Что касается гостей, то они порадовали разве что интересной комбинацией со штрафного. Того самого, который заработал Леау.

Во втором тайме стало повеселее. Хотя точно так же было тяжело сказать, кто выглядел лучше. Вроде «Тоттенхэм» давил чуть больше, владел мячом чаще, и, например, Хёйбьерг в какой-то момент был близок к голу. С другой стороны, итальянцы опасно контратаковали, а удары Диаса и Жиру с близкого расстояния выглядели весьма опасными.

Ну а на 77-й минуте случился эпизод, после которого «Тоттенхэм» остался в меньшинстве. Ромеро врезал по ногам Тео Эрнандесу, чтобы сорвать атаку «Милана». Аргентинец получил вторую жёлтую и покинул поле.

Игра раскрылась ещё больше. Особенно авантюрным оказался «Тоттенхэм», который вынужден был атаковать, имея на одного игрока меньше. В одном из эпизодов англичане требовали назначить пенальти, но судья не посчитал нужным это сделать. В компенсированное время Кейн мог всё-таки забить, но на его удар головой среагировал голкипер. В ответной атаке «Милан» попал в штангу – чуть-чуть не повезло Ориги. В результате матч так и закончился без голов, а значит, итальянцы прошли дальше из-за победы на своём поле.

«Тоттенхэм» – первая английская команда, которая вылетела в еврокубках в этом сезоне. «Челси», «Манчестер Сити» и пока даже «Ливерпуль» продолжают в Лиге чемпионов. «МЮ» и «Арсенал» – в Лиге Европы. «Вест Хэм» – в Лиге конференций.

А что касается «Милана», то команда впервые за 11 лет вышла в 1/4 финала Лиги чемпионов.