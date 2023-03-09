Раньше проект «ПСЖ» вызывал хейт. Теперь — жалость

Изначально проект «ПСЖ» казался интересным и даже сказочным. Взять и собрать всех звёзд в одной команде! Такое невозможно сделать в сборной и почти нереально в клубе. Есть разве что пример «Реала», когда там были одновременно Зидан, Бекхэм, Фигу, Роналду, Рауль и Роберто Карлос.

«Реал» в сезоне-2003/2004 Фото: Martin Rose/Getty Images

Такая банда собралась 20 лет назад, и это было легендарно. О таком вспоминают скорее с ностальгией, чем с презрением к большим тратам. Однако тот проект был принципиально другим. Набирая звёзд, «Реал» выиграл Лигу чемпионов. В 2002 году в финале против «Байера» уже были Роберто Карлос, Фигу, Рауль и Зидан. Как раз последние двое и забили в том матче.

Ещё один важный нюанс. Ла Лига на тот момент считалась сильнейшим чемпионатом Европы. Именно Испания с большим отрывом возглавляла таблицу коэффициентов УЕФА. Да и вообще все говорили именно про испанский чемпионат.

А теперь возвращаемся к «ПСЖ», который существует в чемпионате Франции – пятой лиге в Европе. Судя по тем же коэффициентам УЕФА, отставание от топ-4 большое, а отрыв от Нидерландов (шестое место) и Португалии (седьмое место) маленький. Если в Испании или Англии фанаты спорят, что круче – выиграть местный чемпионат или ЛЧ, то для «ПСЖ» ответ очевиден. Как раз для французского суперклуба принципиально взять главный еврокубок. И тут, бац! Очередной вылет. Уже на стадии 1/8 финала. Причём поражение достаточно жёсткое. «ПСЖ» уступил в обоих матчах и не смог забить «Баварии» ни разу за 180 минут. В конце ответного матча немцы уже просто издевательски перепасовывались и были ближе к тому, чтобы забить четвёртый (по сумме двух встреч), чем «ПСЖ» – первый.

И это при том, что в Париже собрали трёх лучших футболистов планеты на сегодня. Окей, спорное утверждение, но Месси, Мбаппе и Неймара точно можно отнести к числу десяти лучших игроков современности. Да и вообще, в топ-2 сейчас тяжело поставить кого-то, кроме Месси и Мбаппе (разве что Холанда). В Мюнхене «ПСЖ» играл без Неймара, но похоже, это только помогло команде. И дело не только в том, что Неймар – третья звезда в клубе. Важно, что в современном футболе лучше обороняться без двух нападающих, чем без трёх.

Вылеты «ПСЖ» из Лиги чемпионов



сезон-2012/2013: 1/4 финала

сезон-2013/2014: 1/4 финала

сезон-2014/2015: 1/4 финала

сезон-2015/2016: 1/4 финала

сезон-2016/2017: 1/8 финала

сезон-2017/2018: 1/8 финала

сезон-2018/2019: 1/8 финала

сезон-2019/2020: финал

сезон-2020/2021: 1/2 финала

сезон-2021/2022: 1/8 финала

сезон-2022/2023: 1/8 финала

И тут мы подходим к главному вопросу. А какой вообще смысл в этих звёздах? Что они дают? Мы видим, как другие французские клубы устраивают охоту на Неймара и регулярно срубают его. Бразилец иногда симулирует, но там хватает и откровенной грубости. При отсутствии успехов на международном уровне возникает непонимание – в чём вообще сакральный смысл существования такого проекта? И если раньше «ПСЖ» вызывал хейт, то теперь, скорее, жалость.

У клуба экзистенциальный кризис. После очередного провала в Лиге чемпионов перед главными звёздами снова возникает вопрос: а им самим зачем это нужно? И тут можно взглянуть на ситуацию со стороны каждого из этой фантастической тройки.

Месси, Неймар и Мбаппе Фото: Matthias Hangst/Getty Images

Месси. Ему летом исполнится 36 лет. Человек добился всего и заканчивает карьеру в красивом городе и с огромной зарплатой. При этом ему не потребовалось уезжать в Саудовскую Аравию, он всё-таки остался в соревновательной среде. Лично его может не так сильно беспокоить, что он не выиграет Лигу чемпионов. Он её уже брал четыре раза. Кстати, сюда же можно отнести и 36-летнего Серхио Рамоса. У него тоже четыре победы в ЛЧ.

Мбаппе. Хотел уйти в «Реал». Потом передумал и продлил контракт с «ПСЖ». Сообщалось, что ему предоставили самый крупный контракт в истории футбола. И при этом, согласно инсайдам, он всё равно думает об уходе в более сильную лигу. Непонятно, насколько ему интересно в «ПСЖ», если он уже в 24 года стал лучшим бомбардиром в истории клуба.

Неймар. Самый загадочный персонаж в этой тройке. Тяжелее всего понять, чего именно он хочет. Вокруг него так или иначе скапливается вся токсичность – скандалы, травмы, удаления и целый набор споров – от права пробить пенальти до разборок с одним из боссов клуба. Мы не можем знать, что в голове у бразильца, но сейчас он не похож на человека, который находится в гармонии с окружающей средой.

Лионель Месси Фото: Alexander Hassenstein/Getty Images

Вот и получается, что проект «ПСЖ» не выглядит сказкой, по которой будут скучать через 20 или 50 лет. А всё потому, что нет внятной концепции. Больше похоже на желание владельцев клуба просто показать себя. Мол, смотрите, у меня есть Месси, а вы до него не можете дотянуться.