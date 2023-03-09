Обиднейший результат Черчесова в Европе. Но перед ответным матчем есть повод для оптимизма

В Лиге Европы стартовала 1/8 финала, а это значит, что в игру вернулся Станислав Черчесов. Его «Ференцварош» пропустил первую стадию плей-офф благодаря первому месту в группе, так что теперь претендует сразу на четвертьфинал. Правда, первый матч с «Байером» эти надежды слегка ослабил.

«Байер» вышел на поле с явной установкой задавить соперника на первых же минутах, так что «Ференцварош» быстро оказался запертым на своей половине поля. Спасением для команды Черчесова могла стать надёжность сзади, но вместо этого начались «обрезы». Один из них уже на 10-й минуте привёл к голу. Керем Демирбай вложил всю душу в удар — 1:0.

«Ференцварош» ещё на групповом этапе показал, чего соперникам стоит опасаться. Одно из главных оружий команды Черчесова — резкие контратаки, в которых раскрываются скоростные нападающие. Но с «Байером» эта схема поначалу не срабатывала. Немцы быстро садились в оборону и не давали «Ференцварошу» слишком много свободы.

А вот к середине тайма картина игры заметно изменилась. «Байер» сбавил в давлении, и сразу же возник голевой момент у «Ференцвароша» — мяч попал в перекладину, хотя вполне мог оказаться в сетке. Правда, не исключено, что в случае гола VAR углядел бы микроскопический офсайд.

Довольно быстро стало очевидно, что момент «Ференцвароша» был не исключением, а тенденцией. У команды Черчесова стали получаться розыгрыши на чужой половине поля, и ничего общего с началом матча у такой игры уже не было. В целом такой ход встречи был рискованным для обоих соперников, учитывая возможности «Байера» в атаке и его проблемы в обороне. Хаби Алонсо осознавал это лучше остальных и поэтому всё хуже справлялся с эмоциями. Итог: жёлтая карточка в концовке первого тайма.

Второй тайм в игровом плане стал продолжением первого: былое тотальное преимущество «Байера» никак не возвращалось, а «Ференцварош» продолжал периодически убегать в атаки. Алонсо такой расклад не устраивал, и к часу игры он заменил Сердара Азмуна. Бывший нападающий «Зенита» в последнее время раззабивался, но против команды Черчесова растворился и запомнился в основном неудачными действиями.

Учитывая уровень матча, хотелось бы делать фокус на атакующих футболистах и на их ярких моментах, но вместо этого одним из главных действующих лиц оказался защитник «Ференцвароша» Эндре Ботка. Венгр стал одним из главных врагов для игроков «Байера» из-за своих жёстких действий. Сначала с Боткой зарубился Эдмон Тапсоба, а затем не сдержался Флориан Вирц. Во втором случае участники конфликта получили по жёлтой.

«Байер» — «Ференцварош» — 2:0 Фото: Frederic Scheidemann/Getty Images

Вообще, на протяжении игры не покидало ощущение, что «Байер» не выполняет собственный план и бесится под стать своему главному тренеру. Футболисты искали проблему в арбитре, который, хоть и принял несколько спорных решений, никак не влиял на результат. Особенно показательна жёлтая Одилону Коссуну, который услышал свисток и зачем-то швырнул мяч в воздух. Совершенно не обязательное наказание на ровном месте.

А на 86-й минуте «Байер» нашёл второй гол. Явно из игры он не вытекал, так что включилось везение. Адам Гложек зарядил в штангу со штрафного с приличной дистанции, и мяч отскочил к Тапсобе, который без какого-либо сопротивления добил головой в пустые ворота. 2:0.

На последних минутах сил, откровенно говоря, практически не осталось ни у одной, ни у другой команды. «Ференцварош» попытался надавить на ворота «Байера» и даже создал неплохой момент, но до гола дело так и не довёл.

Такой результат для Черчесова можно смело назвать обиднейшим. «Байер», если суммировать, смотрелся лучше, но не на два гола. Тем более второй мяч получился курьёзным. Но в этом и повод для оптимизма перед ответным матчем. Дома у «Ференцвароша» точно будут шансы отыграться.