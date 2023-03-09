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«Спортинг» — «Арсенал» — 2:2, голы, видео, обзор матча, 9 марта 2023 года, 1/8 финала Лиги Европы

«Арсенал» устроил зарубу в Португалии. Но спасся случайно
Павел Прохоров
«Спортинг» — «Арсенал» — 2:2
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Мартинелли запорол классный момент, а «Спортинг» забил в свои ворота.

«Спортинг» и «Арсенал» подошли к первому матчу 1/8 финала Лиги Европы с потерями. Дэниел Браганса (травма) и Мануэль Угарте (перебор жёлтых карточек) пропускали игру у португальского клуба. «Арсенал» же остался без Мохамеда Эльнени, Габриэла Жезуса, Эдди Нкетиа, Кирана Тирни и Леандро Троссарда. Первый матч в итоге получился таким, как мы любим: с обилием опасных моментов и кучей голов.

Лига Европы. 1/8 финала. 1-й матч
09 марта 2023, четверг. 20:45 МСК
Спортинг
Лиссабон, Португалия
Окончен
2 : 2
Арсенал
Лондон, Англия
0:1 Салиба – 22'   1:1 Инасиу – 34'   2:1 Паулинью – 55'   2:2 Морита – 62'

«Спортинг» мог открыть счёт уже на пятой минуте. Педру Гонсалвеш убежал в отрыв от Жоржиньо, вошёл в штрафную и, обыграв Вильяма Салиба, пробил мимо. После этого «Арсенал» перехватил инициативу и больше владел мячом – прямо до гола с углового. На 22-й минуте Вильям Салиба выше всех выпрыгнул в штрафной «Спортинга» и вывел гостей вперёд. Гол мог быть отменён из-за возможного нарушения правил Александра Зинченко на Себастьяне Коатесе, но оба игрока получили жёлтые карточки только за эмоции.

Через три минуты после гола у «Арсенала» была возможность забить второй, но удары Александра Зинченко со штрафного не достигли цели. «Спортинг» же проверил Мэтта Тёрнера сначала дальним ударом Гонсалу Инасиу, а затем – его же точным попаданием: португалец забил головой с углового, воспользовавшись передачей Маркуса Эдвардса – 1:1. Мэтт Тёрнер здесь ошибся – не вышел из ворот.

В первом тайме «Спортинг» даже был ближе ко второму голу, чем «Арсенал». При счёте 1:1 хозяева больше прессинговали, и ошибки Мэтта Тёрнера и обороны гостей чуть было не привели к пропущенному мячу. Кроме того, опасный удар нанёс Маркус Эдвардс. У «Арсенала» можно вспомнить лишь удар головой от Гранита Джаки, но мяч не полностью пересёк линию ворот.

Во втором тайме показалось, что всё изменилось. Сначала классно пробивал Мартинелли, затем – Вийера, но… Забил «Спортинг» – на 55-й минуте. Шанс сравнять у Мартинелли появился уже через четыре минуты: бразилец ушёл от четверых (!) соперников и даже вратаря, но не смог пробить.

А потом «Арсеналу» всё-таки повезло. Мяч влетел в ворота хозяев рикошетом от Хидемасы Мориты.

Во втором тайме у «Арсенала» больше моментов, но гости, как и хозяева, не наиграли на победу. Итог – 2:2. Всё решится в Лондоне 16 марта.

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