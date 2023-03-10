Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Сочи — Оренбург. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

«Манчестер Юнайтед» — «Бетис» — 4:1, обзор матча 1/8 финала Лиги Европы, видео голов, Рашфорд, Антони, 9 марта 2023 года

«МЮ» идеально отреагировал на 0:7 в Ливерпуле. Пятую команду Испании просто растоптали!
Михаил Рождественский
«Манчестер Юнайтед» — «Бетис» — 4:1
Аудио-версия:
Комментарии
«Бетису» забил даже Вегорст. А Антони положил настоящий шедевр.

У «Манчестер Юнайтед» после недавнего краха в матче с «Ливерпулем» (0:7) была двойная задача: создать хороший задел в противостоянии с «Бетисом» в Лиге Европы перед ответной встречей и хотя бы частично реабилитироваться перед болельщиками. Получилось и то и другое.

Лига Европы. 1/8 финала. 1-й матч
09 марта 2023, четверг. 23:00 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия
Окончен
4 : 1
Бетис
Севилья, Испания
1:0 Рашфорд – 6'   1:1 Перес – 32'   2:1 Антони – 52'   3:1 Фернандеш – 58'   4:1 Вегорст – 82'

Матч начинался при сильном ветре и небольшом снегопаде, так что южноамериканцы из состава «МЮ» переминались с ноги на ногу в ожидании стартового свистка. А Эрика тен Хага вообще можно было не узнать — на месте заметной издалека лысины была шапка. Но разогрелся «Юнайтед» быстро, сразу полетев в атаку. Ваут Вегорст даже забил, но гол моментально отменили из-за офсайда у Фреда.

А вот гол на шестой минуте никто уже не отменил. Маркус Рашфорд так уложил мяч в девятку, что у Клаудио Браво не было шансов, даже несмотря на то, что формально это был его угол. 1:0.

Быстро забить второй гол «МЮ» не удалось, и привело это к вспышке у «Бетиса». В середине первого тайма испанцы активно пошли вперёд и заставили хозяев отбиваться в течение пары минут. Одним из главных действующих лиц был 41-летний Хоакин. Правда, доминирование «Бетиса» продлилось недолго, и преимущество быстро вернулось к «МЮ». Команда тен Хага вполне могла забить и второй, но сказалось в том числе невезение Вегорста. Габаритный нападающий традиционно был заметен в подыгрыше, но, например, оказался неспособен попасть по воротам после отличного прострела.

«Тен Хаг расправится со своей командой. Всё кончено». Англия ошарашена позором «МЮ» «Тен Хаг расправится со своей командой. Всё кончено». Англия ошарашена позором «МЮ»

Как раз из-за того, что «МЮ» контролировал игру, гол «Бетиса» оказался максимально неожиданным. Айосе Перес идеально пробил в дальний угол, а судей не смутило, что мяч коснулся руки Хуанми. 1:1!

Ещё удивительнее, что при такой игре «Бетис» чуть не вышел вперёд. Правда, у такого сценария был бы конкретный виновник: Давид де Хеа начудил с выносом и «привёз» момент. К счастью для вратаря «МЮ», мяч попал в штангу.

«Манчестер Юнайтед» — «Бетис» — 4:1. Давид де Хеа

«Манчестер Юнайтед» — «Бетис» — 4:1. Давид де Хеа

Фото: Michael Regan/Getty Images

Второй тайм начался с настоящего шедевра. От левши Антони после смещения с правого фланга в центр стоило ожидать удара, но мяч полетел в девятку по такой дуге, что Браво даже не было смысла прыгать. 2:1!

Второй гол добил «Бетис». Команда Мануэля Пеллегрини буквально встала и позволяла «Юнайтед» куражиться по максимуму. Обиднее всего было за болельщиков из Испании, которые забили гостевой сектор под завязку и в первом тайме были в разы шумнее остального стадиона.

Так как соперник уже не особо сопротивлялся, к «МЮ» быстро пришёл и третий гол. Спустя всего шесть минут после шикарного удара Антони отличился Бруну Фернандеш. Причём в несвойственном ему стиле: португалец не подал с углового, а, наоборот, замкнул навес головой. 3:1.

Вскоре после гола Фернандеш чуть не стал антигероем матча. Он полетел ногой в Браво, а после свистка только закипел ещё больше и пошёл выговаривать вратарю, который в этот момент лежал на газоне. За Клаудио ожидаемо заступились партнёры, и началась потасовка.

В середине второго тайма «Бетис» снова проснулся, но история из первой 45-минутки повторилась. Команда не смогла серьёзно потревожить соперника, зато вскоре сама рассыпалась в обороне. Четвёртый гол «Юнайтед» смотрелся особенно унизительным для испанцев. 21-летний Факундо Пельистри обежал двоих соперников и отдал в центр, а Вегорст наконец забил. И очень эмоционально отпраздновал — для него гол явно стал облегчением.

В концовке у «МЮ» были ещё моменты, чтобы забить, но «Бетису» повезло. В защиту испанцев может говорить заметно ослабленный состав, но пассивность в обороне во втором тайме оправдать тяжело. Однако впереди ответный матч, так что шанс реабилитироваться ещё будет. А вот «Юнайтед» свою миссию выполнил на отлично — лучше отреагировать на позорное поражение от «Ливерпуля» было просто невозможно.

Почему нокаут от «Ливерпуля» пойдёт на пользу «Манчестер Юнайтед» Почему нокаут от «Ливерпуля» пойдёт на пользу «Манчестер Юнайтед»
Тренер «МЮ» сказал «непрофессионально» 6 раз. Главные слова участников игры с «Ливерпулем» Тренер «МЮ» сказал «непрофессионально» 6 раз. Главные слова участников игры с «Ливерпулем»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023