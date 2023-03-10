«МЮ» идеально отреагировал на 0:7 в Ливерпуле. Пятую команду Испании просто растоптали!

У «Манчестер Юнайтед» после недавнего краха в матче с «Ливерпулем» (0:7) была двойная задача: создать хороший задел в противостоянии с «Бетисом» в Лиге Европы перед ответной встречей и хотя бы частично реабилитироваться перед болельщиками. Получилось и то и другое.

Матч начинался при сильном ветре и небольшом снегопаде, так что южноамериканцы из состава «МЮ» переминались с ноги на ногу в ожидании стартового свистка. А Эрика тен Хага вообще можно было не узнать — на месте заметной издалека лысины была шапка. Но разогрелся «Юнайтед» быстро, сразу полетев в атаку. Ваут Вегорст даже забил, но гол моментально отменили из-за офсайда у Фреда.

А вот гол на шестой минуте никто уже не отменил. Маркус Рашфорд так уложил мяч в девятку, что у Клаудио Браво не было шансов, даже несмотря на то, что формально это был его угол. 1:0.

Быстро забить второй гол «МЮ» не удалось, и привело это к вспышке у «Бетиса». В середине первого тайма испанцы активно пошли вперёд и заставили хозяев отбиваться в течение пары минут. Одним из главных действующих лиц был 41-летний Хоакин. Правда, доминирование «Бетиса» продлилось недолго, и преимущество быстро вернулось к «МЮ». Команда тен Хага вполне могла забить и второй, но сказалось в том числе невезение Вегорста. Габаритный нападающий традиционно был заметен в подыгрыше, но, например, оказался неспособен попасть по воротам после отличного прострела.

Как раз из-за того, что «МЮ» контролировал игру, гол «Бетиса» оказался максимально неожиданным. Айосе Перес идеально пробил в дальний угол, а судей не смутило, что мяч коснулся руки Хуанми. 1:1!

Ещё удивительнее, что при такой игре «Бетис» чуть не вышел вперёд. Правда, у такого сценария был бы конкретный виновник: Давид де Хеа начудил с выносом и «привёз» момент. К счастью для вратаря «МЮ», мяч попал в штангу.

«Манчестер Юнайтед» — «Бетис» — 4:1. Давид де Хеа Фото: Michael Regan/Getty Images

Второй тайм начался с настоящего шедевра. От левши Антони после смещения с правого фланга в центр стоило ожидать удара, но мяч полетел в девятку по такой дуге, что Браво даже не было смысла прыгать. 2:1!

Второй гол добил «Бетис». Команда Мануэля Пеллегрини буквально встала и позволяла «Юнайтед» куражиться по максимуму. Обиднее всего было за болельщиков из Испании, которые забили гостевой сектор под завязку и в первом тайме были в разы шумнее остального стадиона.

Так как соперник уже не особо сопротивлялся, к «МЮ» быстро пришёл и третий гол. Спустя всего шесть минут после шикарного удара Антони отличился Бруну Фернандеш. Причём в несвойственном ему стиле: португалец не подал с углового, а, наоборот, замкнул навес головой. 3:1.

Вскоре после гола Фернандеш чуть не стал антигероем матча. Он полетел ногой в Браво, а после свистка только закипел ещё больше и пошёл выговаривать вратарю, который в этот момент лежал на газоне. За Клаудио ожидаемо заступились партнёры, и началась потасовка.

В середине второго тайма «Бетис» снова проснулся, но история из первой 45-минутки повторилась. Команда не смогла серьёзно потревожить соперника, зато вскоре сама рассыпалась в обороне. Четвёртый гол «Юнайтед» смотрелся особенно унизительным для испанцев. 21-летний Факундо Пельистри обежал двоих соперников и отдал в центр, а Вегорст наконец забил. И очень эмоционально отпраздновал — для него гол явно стал облегчением.

В концовке у «МЮ» были ещё моменты, чтобы забить, но «Бетису» повезло. В защиту испанцев может говорить заметно ослабленный состав, но пассивность в обороне во втором тайме оправдать тяжело. Однако впереди ответный матч, так что шанс реабилитироваться ещё будет. А вот «Юнайтед» свою миссию выполнил на отлично — лучше отреагировать на позорное поражение от «Ливерпуля» было просто невозможно.