Захаряна зря ругают. После срыва трансфера в «Челси» он не стал хуже!

Прошлым летом полузащитник «Динамо» Арсен Захарян мог уехать в «Челси», но из-за санкций лондонцы не смогли перевести деньги за трансфер, поэтому сделка сорвалась.

Предметный интерес со стороны английского клуба к российскому полузащитнику возник после мощного сезона Захаряна в «Динамо», в котором он с показателем 7+6 вошёл в топ-10 самых результативных футболистов лиги. На первый взгляд, после несостоявшейся сделки футболист выглядит менее убедительно — два гола и пять передач в текущем розыгрыше чемпионата России, 30-й результат турнира. Но действительно ли его настиг спад? Вникнем в детали.

Захарян второй игрок РПЛ по ключевым передачам. Так высоко он ещё не был

Ошибочно и поспешно считать, что Захарян просел. Это совсем не так.

Если взять ключевые передачи (2,7 за игру сейчас, показатель прошлого сезона — 2,3), то Арсен проводит свой лучший сезон в РПЛ и во всей лиге уступает лишь спартаковцу Квинси Промесу (3,5). При этом «Спартак» нынче играет гораздо более убедительно, чем «Динамо».

На данный момент у Захаряна пять голевых передач в текущем сезоне, ещё две — и будет личный рекорд. По ассистам хавбек бело-голубых, как и год назад, занимает четвёртое место в российской лиге, до лидирующих Александра Соболева и Эдуарда Сперцяна как раз два паса. Если бы реализация партнёров была качественнее, Захарян уже сейчас мог быть лучшим ассистентом лиги, ведь на удар он выводит партнёров регулярно.

Проникающий голевой пас Арсена Захаряна на Фёдора Смолова Фото: Кадр из трансляции

Длинный голевой пас Арсена Захаряна на Фёдора Смолова Фото: Кадр из трансляции

Влияние Захаряна на атакующие действия команды осталось прежним. Есть показатель, который оценивает ожидаемые голы команды в атаках, в которых был задействован игрок — xGChain. Так вот, под данным Understat, в текущем сезоне в комбинациях с участием Захаряна у «Динамо» 0,51 гола за матч, в прошлом розыгрыше было 0,45, а в позапрошлом — 0,51. Заметили разницу? Её здесь нет!

Без изменений остался и дриблинг. В обводку Захарян никогда особо не лез, предпочитая коллективную игру. По метрике WhoScored, в этом сезоне, как и в прошлом, у Арсена 0,9 успешной обводки за игру, а в позапрошлом было ещё меньше — 0,5.

Если в конструктивных действиях Захаряна что и просело, то количество ударов. Нынче всего 1,2 за игру, тогда как в прошлом сезоне было 2,7, а в позапрошлом — 2. Только здесь есть сразу два серьёзных нюанса, на которые невозможно закрывать глаза.

Во-первых, в нынешнем сезоне у «Динамо» случилась серьёзная кадровая пертурбация — ушли Николо Моро и Себастиан Шиманьски, которые ранее определяли атакующую игру в центре поля. Год назад по голевых действиям (6+8) поляк из всех центральных полузащитников лиги уступил лишь Рифату Жемалетдинову (9+6). Во-вторых, из-за ухода Шиманьского и Моро Захарян был вынужден сменить позицию — теперь он играет в центре поля (13 из 17 матчей). Ранее чаще действовал в атакующей тройке: так было и в прошлом сезоне (22 матча из 29), и в позапрошлом (7 из 10). Если на краю атаки ты нацелен на поиск моментов, то в центре поля — в большей степени на конструирование игры. Логично, что ударов и голов стало меньше, и вины Захаряна нет никакой.

Арсен Захарян в схеме «Динамо» в прошлом сезоне

Арсен Захарян в схеме «Динамо» в нынешнем сезоне

Когда в центре поля «Динамо» играли Моро и Шиманьски, им повезло с наличием в атакующей тройке шустрого, продуктивного и командного Захаряна — тот мог и сам увенчать их усилия голом, и им в ответ подыграть. К несчастью для Захаряна, в нынешнем «Динамо» такого крайнего нападающего, как он год назад, сейчас нет, что перечёркивает и его усилия. Если убрать голы с пенальти, то результативнее всех в «Динамо» сейчас Захарян (2+5) и Тюкавин (6+1). Если голы с пенальти не убирать, то Смолов (7+2), который забил с «точки» трижды. Показатели остальных игроков несерьёзны.

Текущий сезон не понижает, а повышает котировки Захаряна

Какой из всего этого следует вывод? Как ни парадоксально, но пока за нынешний сезон у Захарян зачёт с точки зрения европерспектив.

Когда Арсен играл в тройке нападения, то все видели умение футболиста как стабильно забивать, так и ассистировать партнёрам. Такая вариативность впереди в большой цене у любого клуба.

Когда Захарян стал играть в центре поля, то все увидели его умение вести игру передачами из глубины. А ещё, что важно, умение в большей степени отрабатывать в обороне. Относительно прошлого сезона у игрока существенно выросло количество успешных отборов за матч (с 0,3 до 1,6) и перехватов (с 0,5 до 0,7). Таким образом, в лице Захаряна мы имеем качественного универсального игрока, что по-настоящему стало известно лишь сейчас. Если раньше были видны перспективы, то теперь присутствует и стабильность на продолжительной дистанции.

Захаряну всего 19 лет. И он уже второй раз в карьере может перевалить за отметку в десять результативных очков в РПЛ. Напомню, год назад было 13 (7+6), а сейчас — 7 (2+5). В это сложно поверить, но сокрушающий сейчас Серию А Хвича Кварацхелия (10 голов и 9 ассистов) в чемпионате России больше 10 голевых баллов не набирал ни разу! Неужели кто-то может считать Захаряна неперспективным? Если вы здесь, обязательно дайте о себе знать!