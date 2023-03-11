«Атмосфера в Грозном угнетает». Дзюбу ждёт встреча с крайне неудобным соперником

Артём Дзюба ярко вернулся в РПЛ. 34-летний нападающий трижды забил «Ростову» (3:1), а после игры заявил, что огорчить Валерия Карпина — дело обязательное. 11 марта «Локомотив» проведёт ещё один выездной матч — на этот раз с очень неудобным для Дзюбы соперником.

У Дзюбы грустная статистика в матчах с «Ахматом». Единственный гол в Грозном он оформил больше 10 лет назад

Весной 2021 года Дзюба выдал резонансное заявление на YouTube-канале «Грустная передача о футболе». «В Грозном какая-то такая атмосфера сама по себе… Угнетает. Не знаю почему, но угнетает. Они враждебно настроены. А раньше, когда в микрофон кричали, они вообще моментально заводились. Там всегда тяжёлые матчи. Бывают такие неудобные соперники».

Пресс-служба «Ахмата» оперативно отреагировала на заявление нападающего: «Не видим в словах Дзюбы ничего иного, кроме как чего-то из личного. Ну, не может человек забить в Грозном. Вроде и голеадор, и персонаж известный, а в Грозном — ну никак. У нас уважают гостей, но за свою команду болеют изо всех сил. Если это угнетает форварда — наши сочувствия».

Артём Дзюба Фото: Елена Разина, «Чемпионат»

Матчи в Грозном действительно складываются для Дзюбы очень непросто. Артём 10 раз выходил на поле в столице Чечни и забил всего лишь один мяч. При этом четырежды нападающий не попадал в заявку на выездные матчи с «Тереком»/«Ахматом». Единственный мяч в Грозном Дзюба забил ещё в августе 2011 года, выступая за «Спартак». Красно-белые одержали волевую победу со счётом 4:2, а форвард оформил победный гол в добавленное время. Кстати, в первом тайме того матча Дзюба не реализовал пенальти — Сослан Джанаев отразил удар с «точки».

С того момента Дзюба отыграл шесть матчей в Грозном и ни разу не забил. Его команды при этом одержали всего одну победу и потерпели четыре поражения. Крайне неудачно выступили там «Ростов» в 2014-м (0:3) и «Зенит» в 2015-м (1:4). Если брать статистику в целом, то Дзюба забивает «Ахмату» один раз за пять матчей (пять голов в 25 играх).

Слова Дзюбы об атмосфере в Грозном ещё долго обсуждали, а бывший тренер «Ахмата» Вячеслав Грозный призвал игрока извиниться. Сам Артём подчеркнул, что все его цитаты из интервью выдернули: «Я про «Ахмат» всё хорошо сказал, передал ощущения. Сказал, что тяжело играть. Дальше люди уже пытаются распиариться, угодить. Чуть не сказал лишнего сейчас. Я спокойно реагирую. Просто все мои цитаты выдернули: про Грозный, про «Спартак», но это неудивительно».

Артём Дзюба против футболистов «Ахмата» Фото: Елена Разина, «Чемпионат»

В 2019-м Артём разнёс арбитра после игры с «Ахматом». Ему ответил Глушаков

Ещё одно скандальное заявление Дзюба сделал после матча с «Ахматом» в 2019 году. Тогда «Зенит» не справился с соперником дома — 0:0. После игры нападающий прошёлся по главному арбитру Алексею Матюнину: «Честно говоря, такое судейство — это позор. Мы сами виноваты, что не вскрыли оборону «Ахмата». Тут нет разговоров. Но когда игроки валяются по 15 минут, когда вратарь выбивает по 20 минут… Он даже жёлтую не показал вратарю! Матюнин — лучший игрок матча».

Любопытно, что большую часть того матча «Зенит» провёл в большинстве. Матюнин уже на седьмой минуте удалил Ризвана Уциева — зафиксировал фол на Александре Ерохине. В продолжение эпизода мяч подхватил Сердар Азмун, который обыграл вратаря и оформил гол. Естественно, его не засчитали, поскольку арбитр дал свисток после фола на Ерохине (похожую ошибку в 2023 году совершил Виталий Мешков). «Мы чистый гол забили, — сокрушался Дзюба. — Я считаю, что Матюнин сегодня просто герой матча. Что это такое вообще было?»

Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков ответил Артёму: «Дзюба назвал судейство позором? Понятно, что позор, когда дома теряют очки. А когда у нас игрока удаляют, а у них Смольникова — нет? Когда люди с двух ног катятся и им не показывают жёлтые карточки? Это не позор? Мы молчим, ничего не говорим. Давайте не будем говорить «позор». Нам и так сложно было, ещё и в меньшинстве. Надо было двоих-троих у нас удалить? Тогда было бы хорошо им?»

Футболисты «Зенита» предъявляют претензии Алексею Матюнину Фото: Елена Разина, «Чемпионат»

После финального свистка к Матюнину и одному из его помощников подлетели помощники Сергея Семака — Анатолий Тимощук и Вильям де Оливейра. Спустя какое-то время появился и главный тренер, который попросил всех уйти в раздевалку. «Не надо с этими козлами разговаривать!» — раздражённо бросил Семак, обращаясь к Оливейре. Позже тренер «Зенита» принёс извинения, которые полностью устроили главу департамента судейства РФС Александра Егорова.