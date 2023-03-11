«Лужники» снова остались без футбола. Что происходит с главной ареной страны?

Главная арена страны – «Лужники» – снова осталась без футбола: осенью там проводило домашние матчи «Торпедо», но весной клуб вернуться на стадион не смог – совместная комиссия РПЛ и РФС провела проверку и пришла к выводу, что качество газона не позволяет проводить игры на подобном уровне. «Торпедо» отправили на резервную арену в Химки.

Газон «Лужников»: что с ним? Когда там снова можно будет играть?

22 февраля в «Лужниках» прошёл массовый митинг-концерт, посвящённый Дню защитника Отечества. Газон на стадионе после окончания мероприятия оказался непригоден для футбола, и причин тому на самом деле две. Первая – концерт провели в суровых для поля условиях: мороз и тяжёлые конструкции – не лучшее комбо для состояния газона.

«Стадион никто не спрашивал, – сказал «Чемпионату» источник. – Это объект федерального значения, поэтому «Лужникам» попросту сказали: будет такое-то мероприятие. У них не было возможности возразить – только возможность минимизировать ущерб газону. Они всячески попытались это сделать, но фактор зимы, резкого понижения температуры только усугубил ситуацию, которая и до того была не лучшей. Дело в том, что в «Лужниках» не выполнили вовремя необходимые мероприятия по уходу за газоном. Возможно, не видели причин для реновации. Возможно, пытались оптимизировать затраты – это довольно дорогостоящая процедура, требующая капитальных вложений (порядка 6 млн рублей. – Прим. «Чемпионата»). Сейчас из-за всех событий ещё и не самая простая логистика по доставке всего необходимого для выращивания газона. Но в газон вкладываться нужно ежегодно, чтобы не доводить его до такого состояния, особенно в наших широтах. Это правила по ГОСТу».

Сейчас, по словам источника, в «Лужниках» провели реновацию, вычистили органический слой, который препятствует нормальному прорастанию газона (это как поменять расходные детали в автомобиле). Дальше газон расчёсывают, насыпают необходимое количество песка, засевают, поднимают синтетическую нитку гибридного газона, которым прошито поле, и спокойно проводят очередной митинг на обновлённом травяном покрове. Новое масштабное мероприятие назначено на 18 марта – снова будут отмечать годовщину присоединения Крыма.

«Если бы те мероприятия, которые проводятся сейчас, не провели, газону бы точно пришёл конец, – говорит источник «Чемпионата». – Скорее всего, сейчас в срочном порядке и начали все восстановительные работы, чтобы не убить окончательно поле очередным массовым митинг-концертом. Задача – сыграть следующий тур, который назначен на 9 апреля. Наверное, они стремятся к этой дате, но как на деле сложится – сказать сложно. 18 марта, допустим, митинг, 19–20-го снимают и убирают все конструкции с поля, 21-го, условно, расчёсывают и приводят всё в порядок. Если к этому времени всё будет засеяно, то останется три недели, чтобы вырастить новый газон. Не могу сказать, что качество будет приемлемым. Нужно чуть больше времени, чтобы поле стало идеальным. Комиссия в любом случае будет ещё одна – за десять дней до матча. Тогда уже вынесут вердикт: можно играть в «Лужниках» или снова надо ехать в «Химки». Как по мне, это очень авантюрная затея: более оптимальные сроки для созревания – середина-конец апреля».

«Лужники» после ЧМ-2018. Так ли всё плохо по сравнению с другими национальными стадионами?

После чемпионата мира на сайте mos.ru была опубликована статья, в которой сообщалось: «Всего за месяц ЧМ-2018 болельщики оставили в городском бюджете 14,8 миллиарда рублей. Только благодаря этому более чем на 50% окупилась реконструкция «Лужников». Оставшиеся 50% вложений стадион окупит концертами, фестивалями и массовыми шоу. Планируется, что каждый год «Лужники» будут посещать пять миллионов туристов».

Пять миллионов туристов, конечно, явно были очень оптимистичной оценкой. Список событий, которые состоялись там после окончания чемпионата мира, не такой уж и внушительный – да, концерты действительно были, но их пик пришёлся на 2019-й. Дальше – коронавирус, переносы фестивалей и отказ иностранных артистов приезжать в Россию. Из российских музыкантов в «Лужниках» выступали только Баста, группы «Руки Вверх!» и «Ленинград». Скорее всего, это связано с тем, что организовать концерт на главной арене страны дорого, а также сопряжено со множеством нюансов: нужно закладывать дни на монтаж сцены, из-за чего приходится закрывать экскурсионные программы, стоимость слотов которых в каких-то случаях необходимо покрывать организаторам, чтобы стадион не терял прибыль по этой статье. Сборы с билетов также прописываются в каждом случае: бывает, что «Лужники» выступают как билетный агрегатор, за счёт чего получают процент, а бывает, что заказчик сам занимается реализацией билетной программы.

Футбола в «Лужниках» тоже было не особо много: сразу после чемпионата мира три матча в Лиге чемпионов там провёл ЦСКА, после – Россия сыграла с Шотландией, и на два года арена осталась без игр. Был, правда, Кубок Госдумы, который провели в коронавирусный год без зрителей, но такое сложно считать за футбольный матч. В 2021-м сборная России вернулась в «Лужники», чтобы сыграть с Хорватией, а весной-2022 арена приняла финал Кубка России.

Итого – шесть футбольных матчей за пять лет, восемь концертов иностранных и российских исполнителей, три масштабных государственных митинга, один концерт в честь Дня строителей и Кубок Госдумы. 19 событий.

В Европе есть несколько национальных стадионов уровня «Лужников» – например, «Уэмбли», «Стад де Франс», «Стадио Олимпико» и стадион Короля Бодуэна, построенный в Брюсселе специально для сборной Бельгии. Как же жили эти арены за последний год, когда уже были сведены к минимуму коронавирусные ограничения? Ну точно насыщеннее, чем «Лужники».

На стадионе в Риме регулярно проводит матчи «Рома», поэтому футбола там всегда достаточно. А вот лето забивают концертами, из-за чего общее количество событий за прошлый год перевалило за полсотни. «Уэмбли» принимает кубковые матчи, игры сборной, в прошлом году ещё там прошла Финалиссима. Также на главном стадионе Англии регулярно проводятся концерты: за прошлый год их было чуть больше, чем футбольных игр. «Стад де Франс» – домашняя арена сборной Франции не только по футболу, но и по регби, а ещё дом для больших концертов, которые проходят в Париже. Событий за год там прошло значительно меньше, чем на национальных аренах Италии и Англии. Но ещё меньше мероприятий состоялось в Брюсселе – стадион Короля Бодуэна, на котором играет сборная Бельгии, принял всего три матча и семь концертов. «Лужники», в свою очередь, набили статистику за счёт игр «Торпедо», которые прошли там осенью.

По июль включительно (пока точное расписание известно на всех стадионах только по этот период) эти же арены примут и футбольные матчи, и концерты – лидером по событиям снова стал Рим. «Лужники», впрочем, не отстают от «Уэмбли» – ожидаются аж восемь мероприятий. Если, конечно, газон позволит «Торпедо» доиграть там сезон.

Тот факт, что «Торпедо» на время строительства своего стадиона переехало на «Лужники», конечно, подарил арене новую жизнь, но посещаемость их пяти матчей суммарно составила 15 455 зрителей. На кубковую игру с «Сочи» в январе пришли 495 человек – меньше, пожалуй, было только на Кубке Госдумы в коронавирусный 2020-й.

Заместитель гендиректора комплекса Эдуард Зернин в 2018 году говорил, что расходы на эксплуатацию «Лужников» составляют порядка 1,2 млрд рублей. «Эта сумма действительно большая. Наша коммерческая цель — выйти на операционную самоокупаемость, это достижимая задача, шанс объективно есть. Стадион – это не только поле и трибуны, есть масса подтрибунных помещений, которые тоже могут приносить доход. Все мероприятия, проходящие на стадионе, формируют положительный финансовый поток», – сказал Зернин.

Интересно, какой положительный финансовый поток формируют митинг-концерты, на которых нельзя заработать и после которых приходится в срочном порядке восстанавливать убитый газон? Пожалуй, на этот вопрос ответ мы вряд ли узнаем.