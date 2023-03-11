«Изначально для Безбородова фола не было». В матче «Спартака» снова судейский скандал

Почему не засчитали гол Соболева и был ли пенальти в ворота красно-белых? Экспертное мнение Игоря Федотова.

«Спартак» и «Факел» сыграли между собой в рамках 19-го тура РПЛ. Судейство Владислава Безбородова из Санкт-Петербурга несколько раз по ходу встречи вызывало вопросы. Главные – в конце первого тайма, когда случилось два очень спорных эпизода.

Сначала – по отменённому голу Соболева на 40-й минуте. Безбородов это решение принял не сам – к монитору для просмотра повтора его не звали. При этом был ли там офсайд или борьбу Литвинова с защитником гостей посчитали неправильной, изначально было непонятно.

Специально для «Чемпионата» решение об отмене гола прокомментировал арбитр Игорь Федотов:

– Единственное объяснение, почему отменили гол «Спартака» – на повторе судьи увидели офсайд у Литвинова, что его нога была ближе к воротам «Факела», чем у защитника гостей. Было принято фактическое решение. А вот если бы Кукуляк решил, что был фол, то должен был позвать Безбородова, сам отменить гол он не мог.

Спорный момент в матче «Спартак» — «Факел» Фото: Кадр из трансляции

Но момент с отменённым голом – не единственный спорный в первом тайме. Уже в добавленное время «Факел» заработал пенальти. Хотя изначально Безбородов, который находился рядом с эпизодом, 11-метровый не назначил. Только после просмотра VAR.

– С одной стороны, это проблема Пруцева, что он расставил руки в борьбе и куда-то попал игроку «Факела» – то ли в шею, то ли выше, – объясняет Федотов, – это безрассудное действие, он, расставляя руки, зная, что сзади него игрок. С другой стороны, Кукуляк не должен был звать Безбородова смотреть момент с пенальти в ворота «Спартака». По этим повторам нельзя сказать, что была явная и очевидная ошибка – видео дали, как будто из космоса. До конца непонятно, куда попала рука, а для Безбородова изначально это был не фол.

Спорный момент в матче «Спартак» — «Факел» Фото: Кадр из трансляции

Какими бы спорными ни были решения, главный итог – второй матч подряд у красно-белых есть повод возмущаться работой арбитров.