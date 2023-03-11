«Локо» словил два удаления, но героически выстоял в Грозном! Старт Галактионова прекрасен

Одна из важных историй перед игрой в Грозном – публичная пикировка двух футболистов. Со стороны «Локомотива» слово взял Станислав Магкеев, от «Ахмата» – Бернард Бериша. Россиянин ещё в первой части сезона назвал будущего соперника самым мерзким игроком РПЛ. Ответ прилетел быстро: косовский албанец заявил в интервью «Чемпионату», что Магкеев — футболист не очень высокого уровня. И что тренер «Ахмата» даже просил специально играть через его зону, и что сам Бериша выиграл у него все единоборства. Дальше Магкеев поддержал градус и сообщил, что Бериша просто боится его. Интересный сюжет перед очным матчем.

На поле история так или иначе продолжилась. На девятой минуте они оба оказались на мяче. Но футболист «Ахмата» в моменте проявил себя чуть удачнее. Итог – Магкееву пришлось останавливать его руками. Первая жёлтая карточка.

Казалось, ничего особенного. Полузащитник не успел, получил предупреждение. Всего лишь часть игры. Ведь сразу после этого «Локо» забил: оборона потеряла Сергея Пиняева. Он вылетел один на один с Шелией и уверенно пробил в угол.

Сергей Пиняев Фото: fclm.ru

«Ахмат» на удивление не был похож сам на себя. Мы привыкли, что эта команда уверенно действует на своём поле. Но в этот раз всё складывалось не по плану. «Локо» первую часть тайма спокойно держал мяч и без особых проблем оборонялся. Прошло ещё десять минут. И на первый план снова вышел Магкеев. Полузащитник неосторожно сыграл в верховой борьбе против Алейникова. Кукуян, недолго думая, показал ему вторую жёлтую карточку, и «Локомотив» остался в меньшинстве уже в середине первого тайма.

Интересно, что глобально это никак не отразилось на игре. У «Ахмата» мало что получалось в атаке. Даже вдесятером гости скорее контролировали ход матча. И не позволяли сопернику создавать опасные моменты.

После перерыва картина не сильно изменилась. Один хороший удар нанёс Агаларов – и на этом всё. Но после случился фон Тикнизяна. На вторую жёлтую карточку. Интересно, что со стороны грозненцев пострадавшим вновь оказался Бериша. Полузащитник стал соучастником двух удалений. Казалось, уж теперь «Ахмат» дожмёт соперника. Но опять не вышло.

Ташуев сделал несколько замен, усилил атаку, но «Локо» героически отбивался. Оборона играла уверенно, несколько эффектных спасений сделал Лантратов. «Локо» удержал преимущество. И победил второй раз подряд.

Прекрасный старт для Галактионова. Не только по результату. По игре команда выглядит свежо и уверенно. Неужели в этот раз они угадали с тренером?