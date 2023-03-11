Без Захаряна и Смолова «Динамо» подбили. Новичок «Краснодара» сотворил настоящую красоту!

«Динамо», потеряв Арсена Захаряна и Фёдора Смолова (оба игрока пропустили этот тур по решению медицинского штаба команды), потерпело поражение от «Краснодара».

Как же приятно было смотреть на игру в Краснодаре с настоящей футбольной атмосферой, которой так не хватает РПЛ весной 2023-го! Зёленое поле, тёплая погода (+16 градусов), около 15 тыс. болельщиков на трибунах. И две команды, пытающиеся играть в футбол, а не просто «работающие на результат».

Дуэль сербских тренеров – Владимира Ивича из «Краснодара» и Славиши Йокановича из «Динамо» – подарила достаточно открытую игру с первых минут. Хозяева летели вперёд, но и гости не отсиживались в обороне, по возможности прессинговали и контратаковали, а отрезками захватывали инициативу.

В отсутствие Смолова и Захаряна места в стартовом составе «Динамо» получили Константин Тюкавин и Ярослав Гладышев. Тюкавин доказывал, что заслуживает того, чтобы выходить в основе. До перерыва Константин создал несколько опасных моментов бело-голубых и открыл счёт уже на 19-й минуте. Эта голевая атака московской команды началась с аута, Кристиан Рамирес не заблокировал подачу Муми Нгамалё, а Тюкавин очень хитро сыграл в штрафной. Центрфорвард отклеился от Кайо и неожиданно выскочил из-за спины Кевина Ленини. Получился типичный тюкавинский гол, вполне в стиле Константина – на опережение. Бразилец мог бы и подсказать партнёру, но к Кайо-защитнику вообще много вопросов.

До этого Тюкавин поучаствовал тонким пасом пяткой в моменте Гладышева. После этого вывел на убойную позицию Дмитрия Скопинцева, приняв умнейшее решение в штрафной – не стал бить в неудобной ситуации, резко развернувшись, а щедро поделился мячом с левым защитником. Скопинцев простил свою бывшую команду. Потом Тюкавин мог и дубль за 45 минут оформить. У «Краснодара» тоже был в центре внимания нападающий: настырный Джон Кордоба наиграл на гол и даже забил его, однако взятие ворот отметили из-за очевидного офсайда у Мозеса Кобнана. Зато отличился новичок Кади Боржес, переигравший в штрафной за счёт впечатляющего прыжка Скопинцева. Впрочем, виноват у динамовцев и тот, кто дал свободно навесить Рамиресу, и, конечно же, голкипер Антон Шунин, пропустивший не самый сложный мяч.

А с началом второго тайма футбольная карусель в Краснодаре закружилась ещё быстрее. До такой степени, что даже Ивич стал криками и жестами призывать свою команду немного успокоить игру. Тюкавин получил ещё один супермомент, нырнув в пространство между центральными защитниками «Динамо» после здорово разыгранной стенки на третьего. Константин чуть-чуть потерял контроль над мячом, но всё же подстроился и подсёк мяч над Матвеем Сафоновым. «Быков» спасла штанга.

«Краснодар», возможно, не без оснований претендовал на пенальти, когда Элазар Даса попал в своей штрафной по ноге Эдуарду Сперцяну. А на исходе часа матча Нгамалё за жёсткий фол на том же Сперцяне получил прямую красную карточку. Пожалуй, заслуженную. Судьи на VAR поддержали строгое решение Артёма Любимова.

«Динамо» осталось в меньшинстве, а Йоканович выглядел заведённым, как и Ивич. Конечно, для сербов это было принципиальное противостояние – ни один из них не хотел проиграть соотечественнику. Славиша почувствовал неладное. Действительно, всего девять минут потребовалось «Краснодару», чтобы реализовать численное преимущество. Ещё один красивый гол забил новичок «быков» Кади Боржес. Бразилец перед штрафной бело-голубых убрал пассивно отоборонявшегося Вячеслава Грулёва и ударом от штанги положил мяч в сетку. Большого умельца подписал клуб Сергея Галицкого.

Вдесятером «Динамо» было неопасным. Тюкавин в концовке подустал, ему недоставало поддержки партнёров. Грулёв с Денисом Макаровым, который поменял Гладышева, не усилили атаку московской команды. А вот у «Краснодара» вышедший на замену Никита Кривцов забил в компенсированное время. Скопинцев неудачно вынес мяч, и полузащитник свободно пробил с подбора. В опорной зоне у бело-голубых зияла дыра. Интересно, что до этого тура «Динамо» не пропускало после ударов из-за штрафной, а тут – сразу дважды.

«Краснодар» одержал первую победу в РПЛ под руководством Ивича.