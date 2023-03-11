Два замаха — и соперники просто свалились! Шедевр Хвичи приблизил «Наполи» к золоту. Видео

«Наполи» обыграл «Аталанту» 2:0. У них уже + 18 от «Интера». Похоже, не остаётся никаких сомнений в чемпионстве. Команда Гасперини была обязана навязать сопротивление, показать, что соперник неидеален, что его можно обыгрывать. В первом тайме даже получалось. Игра казалась равной. Взаимные, но не особо опасные атаки. Казалось, вот тот шанс наконец-то поставить неаполитанцев на место. Но не вышло даже у тактического гения Италии. Вы уже понимаете благодаря кому.

Да. Именно Хвиче Кварацхелии. Через пару месяцев он наверняка получит приз лучшему игроку Серии А. Но пока до этого далеко. Пока надо доказывать, что ты крут здесь. В сложный момент, когда надо затащить команду к победе. И он сделал это.

На 60-й минуте очередная атака «Наполи». У Осимхена не шла игра весь матч. Но он нашёл способ закинуть мяч на Хвичу. Тот получил мяч у угла штрафной. На скорости. Перед ним трое, двое – набегают. Два эффектных замаха – и уже никого. Соперники просто свалились от этих финтов. Дальше удар. В ближний верхний угол без шансов для вратаря.

1:0. К тому моменту «Наполи» уже почти победил. Дело оставалось за малым – удержать счёт. Это было несложно, учитывая, что у «Аталанты» почти ничего не получалось в атаке. Но хозяева забили и второй. Через 17 минут Ррахмани увеличил преимущество. Это была уже победа.

На 85-й минуте Хвичу и Осимхена поменяли. Под овации трибун. В первую очередь – в адрес грузина. Нигериец точно не был доволен своей игрой. У него не получилось забить. А вот Кварацхелия уходил героем. Он это заслужил.

Разве кто-то ещё сможет догнать «Наполи»? Вряд ли. Кажется, Спаллетти снова почти великий тренер. Но ничего бы этого не было без Хвичи.