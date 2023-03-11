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«Наполи» — «Аталанта» — 2:0, серия А, 11 марта 2023: гол Хвичи Кварацхелии в ворота, видео, подробности, обзор

Два замаха — и соперники просто свалились! Шедевр Хвичи приблизил «Наполи» к золоту. Видео
Дмитрий Зимин
Шикарный гол Хвичи! Видео
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Отрыв от «Интера» уже 18 очков.

«Наполи» обыграл «Аталанту» 2:0. У них уже + 18 от «Интера». Похоже, не остаётся никаких сомнений в чемпионстве. Команда Гасперини была обязана навязать сопротивление, показать, что соперник неидеален, что его можно обыгрывать. В первом тайме даже получалось. Игра казалась равной. Взаимные, но не особо опасные атаки. Казалось, вот тот шанс наконец-то поставить неаполитанцев на место. Но не вышло даже у тактического гения Италии. Вы уже понимаете благодаря кому.

Италия - Серия А. 26-й тур
11 марта 2023, суббота. 20:00 МСК
Наполи
Неаполь
Окончен
2 : 0
Аталанта
Бергамо
1:0 Кварацхелия – 60'   2:0 Ррахмани – 77'

Да. Именно Хвиче Кварацхелии. Через пару месяцев он наверняка получит приз лучшему игроку Серии А. Но пока до этого далеко. Пока надо доказывать, что ты крут здесь. В сложный момент, когда надо затащить команду к победе. И он сделал это.

На 60-й минуте очередная атака «Наполи». У Осимхена не шла игра весь матч. Но он нашёл способ закинуть мяч на Хвичу. Тот получил мяч у угла штрафной. На скорости. Перед ним трое, двое – набегают. Два эффектных замаха – и уже никого. Соперники просто свалились от этих финтов. Дальше удар. В ближний верхний угол без шансов для вратаря.

1:0. К тому моменту «Наполи» уже почти победил. Дело оставалось за малым – удержать счёт. Это было несложно, учитывая, что у «Аталанты» почти ничего не получалось в атаке. Но хозяева забили и второй. Через 17 минут Ррахмани увеличил преимущество. Это была уже победа.

На 85-й минуте Хвичу и Осимхена поменяли. Под овации трибун. В первую очередь – в адрес грузина. Нигериец точно не был доволен своей игрой. У него не получилось забить. А вот Кварацхелия уходил героем. Он это заслужил.

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Разве кто-то ещё сможет догнать «Наполи»? Вряд ли. Кажется, Спаллетти снова почти великий тренер. Но ничего бы этого не было без Хвичи.

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